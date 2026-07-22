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Trấn Thành kêu cứu, Hari Won khẳng định chồng bị hại

| | Lifestyle

Phản ứng của vợ chồng Trấn Thành khiến cư dân mạng phải chú ý.

Việc Trấn Thành lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 của TC Candler đang trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Thay vì tự hào hay chia sẻ đầy phấn khởi như nhiều người kỳ vọng, nam đạo diễn lại có màn phản ứng "không giống ai", liên tục tự trêu bản thân và thậm chí còn lên tiếng... cầu cứu.

Theo đó, trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng tải bức ảnh đề cử, kèm theo là dòng trạng thái đầy hài hước: " "Ê mấy bà! Ai bình chọn tui vậy? Tui mắc cười quá! Họ có nhầm lẫn gì không ta? Nhiều khi chỉ là 100 gương mặt đẹp nhất phường Thạnh Mỹ Lợi thôi không ta? Hay 100 gương mặt đẹp nhất thế giới… Vbiz thôi nhỉ? Chứ sao mà toàn thế giới được ta? Tui sượng chín người nãy giờ! Nó lạ lẫm quá!". Anh còn hài hước cầu cứu: "Somebody helps me! (dịch: Ai đó giúp tôi!)".

Trấn Thành được TC Candler đề cử cho danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Sau khi Trấn Thành liên tục "kêu cứu" thì Hari Won cũng có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Đăng lại hình ảnh đề cử của chồng, nữ ca sĩ viết đầy hài hước: "Ông là nhất trong lòng mình. Nhưng mình tỉnh táo lắm! Ai dị! Ai hại chồng tui dị! Khai mau!". Chỉ với vài dòng ngắn gọn, Hari Won đã khiến dân mạng bật cười bởi màn "cà khịa" đúng chất vợ chồng Trấn Thành.

Bài đăng nhanh chóng thu hút chục ngàn lượt tương tác chỉ sau ít giờ cùng hàng trăm bình luận. Nhiều khán giả cho rằng Hari Won đang bắt nhịp theo màn tự trêu của Trấn Thành, biến việc được đề cử ở bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế thành một tình huống hài hước thay vì quá nghiêm túc.

Ngay cả Hari Won cũng vào cuộc chuyện ông xã bất ngờ được đề cử vào top nhan sắc

Việc Trấn Thành bất ngờ xuất hiện trong danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 của TC Candler khiến không ít cư dân mạng phải bật cười. Lý do không nằm ở việc nam nghệ sĩ thiếu sức hút, mà bởi chính Trấn Thành từ trước đến nay vốn nổi tiếng với những màn "tự dìm hàng" nhan sắc của bản thân. Thế nên khi cái tên của nam đạo diễn được xướng lên cùng hàng loạt mỹ nam quốc tế, phản ứng đầu tiên của nhiều người là... ngỡ ngàng, còn chính chủ thì liên tục "kêu cứu".

Theo TC Candler, bảng xếp hạng 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới được công bố thường niên, không chỉ đánh giá ngoại hình mà còn cân nhắc nhiều yếu tố như thần thái, sức hút, cá tính, tầm ảnh hưởng và dấu ấn của mỗi nhân vật trong lĩnh vực hoạt động. Đây mới là danh sách đề cử, còn bảng xếp hạng chính thức sẽ được công bố vào cuối năm.

Năm nay, bên cạnh Trấn Thành, nhiều gương mặt Việt Nam cũng lần lượt được TC Candler gọi tên ở hạng mục 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới như Sơn Tùng M-TP, Isaac, HIEUTHUAI, Anh Tú Atus, Hùng Huỳnh, Quốc Anh... Ở hạng mục nghệ sĩ nữ, những đại diện Việt Nam xuất hiện trong danh sách đề cử có Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Kỳ Duyên, Thiên Ân... cho thấy sức hút ngày càng lớn của nghệ sĩ Việt trên các bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế.

Không thể phủ nhận Trấn Thành hiện là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu Vbiz. Nam nghệ sĩ phủ sóng ở nhiều lĩnh vực, từ MC, diễn viên, đạo diễn đến nhà sản xuất, đồng thời đứng sau loạt phim trăm tỷ như Bố già, Nhà bà Nữ và Mai. Trấn Thành cũng thường xuyên giữ vị trí host của các chương trình ăn khách và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội. Vì vậy, việc anh được TC Candler đưa vào danh sách đề cử cũng được xem là sự ghi nhận đối với sức hút và tầm ảnh hưởng của một trong những gương mặt nổi bật nhất làng giải trí Việt hiện nay.

Không thể phủ nhận Trấn Thành đang là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng bậc nhất ở Vbiz

Ảnh: FBNV

Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
trấn thành

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