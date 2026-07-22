Không phải Messi hay Rodri, Beckham mới là "gương mặt vàng" World Cup: Kiếm nhiều tiền hơn 32 đội tuyển

Trải qua 104 trận đấu, World Cup 2026 tìm được nhà vô địch là Tây Ban Nha. Nhưng không phải những ngôi sao như Messi, Mbappe, Yamal, Rodri hay Haaland, David Beckham mới là "gương mặt vàng" thành công nhất World Cup.

Beckham kiếm bộn tiền nhờ World Cup 2026

Tại World Cup 2026, các quãng nghỉ tiếp nước kéo dài khoảng 3 phút được đưa vào giữa mỗi hiệp đấu 45 phút. Beckham đã được các nhãn hiệu đình đám chọn mặt gửi vàng và liên tục “lên sóng” trong những dự án quảng cáo cực khủng. Nhờ vậy, cựu đội trưởng tuyển Anh ung dung kiếm về khoảng 23 triệu USD (khoảng hơn 600 tỷ đồng).

Để so sánh, số tiền 23 triệu USD của Becks cao hơn tiền thưởng của 32/48 đội tham dự World Cup 2026. Theo quy định, 16 đội tuyển bị loại từ vòng bảng nhận 9 triệu USD mỗi đội. 16 đội bị loại ở vòng 1/16 nhận 11 triệu USD mỗi đội. Phần thưởng tăng lên ở các vòng tiếp theo: vòng 1/8 - 15 triệu USD, tứ kết - 19 triệu USD, hạng tư - 27 triệu USD, hạng ba - 29 triệu USD, á quân - 33 triệu USD, vô địch - 50 triệu USD.

Tờ The Sun hé lộ, trong số 10 nhãn hiệu lớn mà Beckham hợp tác, có tới 9 nhãn hiệu đã ký hợp đồng dài hạn với nam cầu thủ điển trai. Điều này có nghĩa là sau khi World Cup 2026 kết thúc, Becks vẫn có thể tiếp tục kiếm bộn tiền.