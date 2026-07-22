Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Messi đưa vợ con đi máy bay riêng về Argentina

| | Lifestyle

Lionel Messi cùng vợ và ba con trở lại quê nhà Rosario nghỉ ngơi sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Không đi cùng các thành viên khác của đội tuyển Argentina, Lionel Messi đi máy bay riêng trở về quê nhà cùng vợ Antonela Roccuzzo và ba con Thiago, Mateo, Ciro. Siêu sao 39 tuổi dành vài ngày để nghỉ ngơi bên gia đình tại Rosario trước khi quay lại Miami (Mỹ).

Chuyến bay chở gia đình Messi khởi hành từ Fort Lauderdale (bang Florida, Mỹ) và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Rosario Islas Malvinas lúc 6h30. Messi di chuyển trên chiếc máy bay Bombardier Global 6000 mang số hiệu N142QS của hãng NetJets. Trong điều kiện an ninh được thắt chặt, máy bay được hướng đến một khu vực biệt lập trong sân bay để tránh sự tập trung đông người.

Theo kênh Rosario 3, thủ tục nhập cảnh của Messi cùng gia đình được thực hiện ngay bên trong máy bay. Một chiếc ô tô chờ sẵn trên đường băng để đưa họ rời sân bay. Gia đình Messi sau đó di chuyển đến căn nhà nằm trong khu Kentucky Club de Campo ở Funes, thuộc vùng đô thị Rosario. Đây là nơi đội trưởng Argentina thường trở về nghỉ ngơi mỗi khi có thời gian ở quê nhà.

Máy bay chở gia đình Messi hạ cánh ở Argentina. (Ảnh: Reuters)

Dù việc đón Messi được tiến hành kín đáo, hàng chục người hâm mộ vẫn có mặt từ sáng sớm. Họ đứng bên ngoài hàng rào sân bay và khu dân cư, mang theo những tấm biển cảm ơn cầu thủ 39 tuổi.

“Tôi có mặt ở đây từ 5h và không ngủ chút nào. Tôi chỉ muốn nói với Leo rằng: ‘Cảm ơn, cảm ơn vì rất nhiều niềm vui’”, một nữ cổ động viên chia sẻ với kênh LN+.

Messi trở về Argentina sau hành trình đặc biệt tại World Cup 2026. Anh cùng đồng đội tiến đến trận chung kết nhưng không thể bảo vệ chức vô địch sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong hiệp phụ.

Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của số 10. Messi thi đấu trọn 120 phút ở trận chung kết tại MetLife Stadium, nhưng Argentina không thể tạo ra đủ cơ hội để lật ngược tình thế sau bàn thắng của Ferran Torres.

Sau trận đấu, Messi nhận được nhiều thông điệp động viên từ gia đình, đồng đội và người hâm mộ. Antonela khẳng định chồng vẫn luôn là người giỏi nhất, không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi tinh thần chiến đấu, sự hy sinh và khả năng đứng dậy sau những thất bại.

Việc Messi trở lại quê nhà cũng nhận được sự chú ý do những thông tin liên quan đến sức khỏe của cha anh, ông Jorge Messi, từng xuất hiện trong giai đoạn vòng bảng World Cup.

Thời điểm đó, gia đình Messi phát đi thông báo bác bỏ một số tin đồn trên truyền thông. Họ cho biết ông Jorge không sang Mỹ cổ vũ con trai như tại World Cup 2022 vì đang hồi phục sau một vấn đề sức khỏe.

Gia đình không công bố thêm chi tiết về tình trạng của cha Messi. Việc cầu thủ Argentina trở về Rosario lần này giúp anh có thời gian ở bên người thân sau hơn một tháng tập trung và thi đấu tại World Cup.

Messi sẽ không ở Argentina quá lâu. Sau kỳ nghỉ, anh dự kiến trở lại Mỹ để hội quân cùng Inter Miami.

Rodrigo De Paul, đồng đội của Messi tại đội tuyển Argentina và Inter Miami, cũng sẽ trở lại câu lạc bộ để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Xúc động khoảnh khắc Lamine Yamal tiến tới ôm chặt và an ủi Messi sau màn thư hùng lịch sử ở chung kết World Cup 2026

Theo Mai Phương/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
Messi, argentina

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thứ đắt nhất mà tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng không tiếc tiền đầu tư cho Vinpearl Theater ở Hưng Yên

Thứ đắt nhất mà tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng không tiếc tiền đầu tư cho Vinpearl Theater ở Hưng Yên Nổi bật

Mô hình 4 màu sắc iPhone 18 Pro Max

Mô hình 4 màu sắc iPhone 18 Pro Max Nổi bật

Quỳnh Nga - Việt Anh lục đục

Quỳnh Nga - Việt Anh lục đục

10:40 , 22/07/2026
Mới 3 tuổi, bé Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã được mẹ dạy múa, còn biết bắt chước các động tác dancesport của chị ba Anna

Mới 3 tuổi, bé Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã được mẹ dạy múa, còn biết bắt chước các động tác dancesport của chị ba Anna

10:39 , 22/07/2026
Á hậu Thụy Vân lên tiếng về thông tin nghỉ việc ở VTV

Á hậu Thụy Vân lên tiếng về thông tin nghỉ việc ở VTV

09:55 , 22/07/2026
Tin rất vui: Vượt qua loạt thành phố lớn, Hà Nội lọt top 2 thành phố dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới

Tin rất vui: Vượt qua loạt thành phố lớn, Hà Nội lọt top 2 thành phố dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới

09:44 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên