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Á hậu Thụy Vân lên tiếng về thông tin nghỉ việc ở VTV

| | Lifestyle

Chia sẻ của á hậu Thụy Vân về thông tin nghỉ việc ở VTV nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, trên trang cá nhân, á hậu kiêm BTV Thụy Vân bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đính chính thông tin liên quan đến công việc. Cô viết: "Lạ quá, sao nhiều người nghĩ em nghỉ việc VTV ạ? Em xin chia sẻ là em vẫn làm việc tại VTV ạ".

Chia sẻ của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người cho biết họ cũng từng nghĩ Thụy Vân đã rời VTV vì thời gian gần đây không còn thấy cô xuất hiện trên sóng VTV.

Một số ý kiến cho rằng chính bài đăng thông báo chia tay chương trình Chuyển động 24h hồi tháng 6 của Thụy Vân đã khiến khán giả hiểu nhầm cô nghỉ việc.

Trước nhận định này, Thụy Vân xác nhận dưới bình luận một cư dân mạng: "Đúng do cái post đó em ạ!". Tuy nhiên, nữ BTV không nghỉ việc mà chuyển sang công tác tại một ban chuyên môn khác của VTV.

Sau lời đính chính của Thụy Vân, nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi biết nữ BTV vẫn tiếp tục gắn bó với VTV. Không ít người cũng hy vọng sẽ sớm được gặp lại cô trong những chương trình mới trên sóng truyền hình.

Thụy Vân, tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Vân, sinh năm 1986 tại Hà Nội. Cô được đông đảo công chúng biết đến khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, đồng thời đoạt giải Thí sinh ứng xử hay nhất. Sau cuộc thi, người đẹp gắn bó với VTV và trở thành một trong những BTV, MC quen thuộc của nhà đài.

Trong nhiều năm công tác tại VTV, Thụy Vân ghi dấu ấn với khán giả qua các chương trình như Chuyển động 24h , Việc tử tế , Chìa khóa thành công ... nhờ phong cách dẫn điềm đạm, chỉn chu và giàu cảm xúc.

Việc Thụy Vân lên tiếng cũng chính thức xóa tan những đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua, đồng thời khẳng định cô vẫn tiếp tục gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo A Ly

Phụ nữ mới

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