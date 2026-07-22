Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin rất vui: Vượt qua loạt thành phố lớn, Hà Nội lọt top 2 thành phố dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới

| | Lifestyle

Tin rất vui: Vượt qua loạt thành phố lớn, Hà Nội lọt top 2 thành phố dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới

Hà Nội là một trong những điển đến thân thiện, hút du khách quốc tế nhất nhì thế giới bởi sự thân thiện, nồng hậu.

Theo Cục du lich quốc gia Việt Nam, lòng hiếu khách và sự thân thiện từ lâu được xem là một trong những điểm nhấn của du lịch Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. Mới đây, Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn khi xếp thứ hai trong tốp 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới do nền tảng thương mại - tài chính MoneySuperMarket (Vương quốc Anh) vừa công bố.

Hà Nội đứng top 2 trong top 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới

Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các cơ sở kinh doanh tại 107 thành phố trên thế giới. Dữ liệu được tổng hợp từ các nhà hàng, điểm tham quan, cơ sở giải trí và dịch vụ trải nghiệm nhằm phản ánh mức độ hài lòng của du khách đối với chất lượng phục vụ tại mỗi điểm đến.

Theo kết quả công bố, Edinburgh (Vương quốc Anh) dẫn đầu bảng xếp hạng với 59% đánh giá tích cực, Hà Nội xếp thứ 2 với 58,6% và Liverpool (Vương quốc Anh) với 58,3%. Các vị trí còn lại trong tốp 10 gồm Paris (Pháp), Dublin (Ireland), Montreal (Canada), Vienna (Áo), Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Birmingham và Bristol (Vương quốc Anh). Với kết quả này, Hà Nội là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào bảng xếp hạng của MoneySuperMarket.

Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Baochinhphu.vn

Theo đánh giá của MoneySuperMarket, những yếu tố góp phần tạo nên ấn tượng tích cực đối với du khách khi đến Hà Nội là văn hóa cộng đồng, tinh thần hiếu khách và sự gắn kết trong đời sống xã hội nơi đây. Những giá trị này giúp Thủ đô mang đến cho du khách trải nghiệm thân thiện trong quá trình tham quan và sử dụng các dịch vụ.

Việt Nam là điểm đến được nhiều du khách nước ngoài yêu mến bởi sự cởi mở nhiệt tình của người dân, sẵn sằng hỗ trợ du khách và những cảnh sắc bình yên, nên thơ. Kết quả xếp hạng tiếp tục khẳng định sức hút của thủ đô Hà Nội nói riêng và cả Việt Nam nói chung đối với du khách quốc tế.

Theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam﻿

Tin rất vui: Vượt qua loạt thành phố lớn, Hà Nội lọt top 2 thành phố dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới - Ảnh 3.Không phải Phú Quốc, đây là nơi 3 năm liên tiếp được vinh danh "Điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam 2026", thuộc thành phố vừa đón gần 9,8 triệu khách trong 6 tháng đầu năm

Nơi đây là 1 trong những điểm du lịch mà du khách nước ngoài thường ưu tiên lựa chọn khi tới Việt Nam.

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thứ đắt nhất mà tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng không tiếc tiền đầu tư cho Vinpearl Theater ở Hưng Yên

Thứ đắt nhất mà tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng không tiếc tiền đầu tư cho Vinpearl Theater ở Hưng Yên Nổi bật

Mô hình 4 màu sắc iPhone 18 Pro Max

Mô hình 4 màu sắc iPhone 18 Pro Max Nổi bật

Ngọc Trinh nói thẳng về đám cưới

Ngọc Trinh nói thẳng về đám cưới

09:23 , 22/07/2026
Bên trong nhà nội của Lọ Lem ở Đồng Tháp, MC Quyền Linh xây để báo hiếu mẹ

Bên trong nhà nội của Lọ Lem ở Đồng Tháp, MC Quyền Linh xây để báo hiếu mẹ

08:55 , 22/07/2026
Ninh Dương Lan Ngọc thông báo nóng việc ngừng phát tán hình ảnh

Ninh Dương Lan Ngọc thông báo nóng việc ngừng phát tán hình ảnh

08:22 , 22/07/2026
Phở trâu đắt khách nhất Hà Nội: Mỗi ngày bán hết 2 con, thái trực tiếp tại quán, bát gần 1 lạng thịt chỉ 40.000 đồng

Phở trâu đắt khách nhất Hà Nội: Mỗi ngày bán hết 2 con, thái trực tiếp tại quán, bát gần 1 lạng thịt chỉ 40.000 đồng

07:19 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên