Không phải Phú Quốc, đây là nơi 3 năm liên tiếp được vinh danh "Điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam 2026", thuộc thành phố vừa đón gần 9,8 triệu khách trong 6 tháng đầu năm

Nằm ở độ cao 1.487m so với mực nước biển, Sun World Ba Na Hills được mênh danh là “chốn bồng lai tiên cảnh”, sở hữu khí hậu tuyệt vời cùng cảnh quan thiên nhiên kỳ thú.

Khi nhắc đến những điểm hot nhất nhì Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Phú Quốc với những khu nghỉ dưỡng 5 sao, hay Đà Lạt với không khí se lạnh dễ chịu. Nhưng theo bảng xếp hạng vừa được Booking.com công bố, vị trí điểm đến hiếu khách số 1 nhiều năm liên tiếp đều thuộc về một đô thị cổ nhỏ bé ở miền Trung: Hội An.

3 năm liên tiếp giữ ngôi số 1

Đầu năm 2026, Booking.com công bố giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14, dựa trên hơn 370 triệu đánh giá đã được xác thực từ du khách trên toàn cầu. Trong hạng mục Top 10 điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam, Hội An tiếp tục xếp vị trí số 1 – đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đô thị cổ này dẫn đầu bảng xếp hạng, sau các lần vinh danh vào năm 2024 và 2025.

Để đủ điều kiện xếp hạng, mỗi điểm đến cần có tối thiểu 50 cơ sở lưu trú hợp lệ, và thứ hạng được tính dựa trên tỷ lệ cơ sở nhận giải trên tổng số cơ sở lưu trú tại địa phương, với điểm đánh giá trung bình phải đạt từ 8,0/10 trở lên.

Đây là một trong những hệ thống đánh giá được xem là khách quan bậc nhất hiện nay, vì phản ánh trực tiếp trải nghiệm thực tế của khách du lịch, thay vì bình chọn hay xếp hạng theo tiêu chí truyền thống như cảnh quan hay hạ tầng.

Chùa Cầu cổ kính ở Hội An

Theo công bố của Booking.com, 10 điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam năm 2026 lần lượt là: Hội An, Mai Châu, Phú Quý (Cù Lao Thu), Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha, Đà Lạt, Phú Quốc và Cao Bằng.

Mảnh ghép quan trọng trong bức tranh du lịch Đà Nẵng

Theo Booking.com, dữ liệu tìm kiếm trong nước từ 1/1 đến 30/6/2026 cho thấy các điểm đến ven biển vẫn là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch du lịch của người Việt, chiếm một nửa trong top 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất. Kết quả này cũng đã phản ánh dữ liệu được ghi nhận từ Báo cáo Xu hướng Du lịch của Booking.com, trong đó 92% du khách Việt cho biết việc có thể dễ dàng tiếp cận những bãi biển đẹp là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến khi đi du lịch.

Cầu Vàng, Bà Nà Hills, Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm 25% so với cùng kỳ năm ngoái và là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nửa đầu năm 2026. Thành phố này tiếp tục giữ sức hút với du khách khi vừa phù hợp với các kỳ nghỉ bên bờ biển, vừa là điểm trung chuyển thuận tiện để khám phá phố cổ, các điểm đến văn hóa và di sản nổi tiếng lân cận. Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Top 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất lần lượt là: Đà Nẵng, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hội An, Đà Lạt, Huế, Hà Nội, Ninh Bình

Sau khi chính thức sáp nhập vào TP. Đà Nẵng (mới), danh hiệu "Điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam 2026" của Hội An cũng là một điểm cộng thương hiệu cho chính du lịch Đà Nẵng.

Đây cũng là một phần lý giải cho bức tranh tăng trưởng ấn tượng mà Đà Nẵng vừa công bố: gần 9,8 triệu lượt khách lưu trú trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 22,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt – lần đầu tiên vượt mốc 50% tổng lượng khách.

Sun World Ba Na Hills, nằm ở độ cao 1.487m so với mực nước biển, được mệnh danh là “chốn bồng lai tiên cảnh”, sở hữu khí hậu tuyệt vời cùng cảnh quan thiên nhiên kỳ thú.

Việc sở hữu thêm một "viên ngọc ẩn" như Hội An - nơi vừa giữ giá trị di sản văn hóa thế giới, vừa liên tục được du khách quốc tế đánh giá là thân thiện, chân thực giúp Đà Nẵng có thêm một lợi thế cạnh tranh mà không phải thành phố du lịch nào cũng có được.

Trên thực tế, Đà Nẵng ﻿- Hội An trước đó cũng đã được Travel + Leisure vinh danh là cặp đôi dẫn đầu danh sách "viên ngọc ẩn" hấp dẫn nhất thế giới, cho thấy sức hút của khu vực này không chỉ được ghi nhận bởi một tổ chức đơn lẻ.

Điểm ngắm pháo hoa trên cao hot bậc nhất Đà Nẵng mỗi mùa DIFF. Ảnh: Sun Group

Đó cũng là lời nhắc nhở cho ngành du lịch: giữa cuộc đua xây dựng resort, mở đường bay hay tổ chức lễ hội hoành tráng, thứ khiến du khách quay lại nhiều lần nhất đôi khi lại là điều giản dị nhất – một nụ cười, một câu chào, hay cảm giác được đối xử như người nhà.