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Messi trắng tay tại World Cup 2026

| | Lifestyle

Kỳ World Cup 2026 trắng tay đầy tiếc nuối của Lionel Messi.

Rạng sáng ngày 20/7/2026, trận chung kết World Cup 2026 khép lại với thất bại tối thiểu 0-1 của đội tuyển Argentina trước Tây Ban Nha. Trận thua này không chỉ biến các vũ công Tango thành cựu vương, mà còn đánh dấu một giải đấu trắng tay đầy cay đắng đối với thủ quân Lionel Messi trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của anh. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, siêu sao người Argentina đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt tiếc nuối ngay trên sân cỏ.

Messi bật khóc (Ảnh: Getty)

Bước vào trận đấu cuối cùng của giải đấu, cơ hội để Messi tạo nên lịch sử vẫn rất rộng mở khi anh đứng trước khả năng thâu tóm cả hai danh hiệu cá nhân lớn là Vua phá lưới và Vua kiến tạo. Tuy nhiên, sự nghiệt ngã của bóng đá đã khiến thủ quân 39 tuổi lỡ hẹn với tất cả. Ở cuộc đua giành Chiếc giày vàng, Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp chính là người chiến thắng thuyết phục với tổng cộng 10 pha lập công, nhiều hơn Messi 2 bàn thắng.

Không dừng lại ở đó, danh hiệu "Vua kiến tạo" cũng tuột khỏi tay siêu sao người Argentina. Đồng đội của Mbappe là Michael Olise đã độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách này với 7 đường dọn cỗ cho đồng đội. Dù chơi đầy nỗ lực và là bộ não trong lối chơi của Argentina, Messi đành chấp nhận xếp ngay phía sau với 4 lần kiến tạo thành bàn mà không thể gia tăng thành tích trong trận đấu quyết định. Sự thống trị của các ngôi sao khác cũng được khẳng định khi tiền vệ Rodri của nhà tân vô địch Tây Ban Nha được vinh danh là chủ nhân của Quả bóng vàng World Cup 2026.

Dù trải qua một cái kết không trọn vẹn về mặt danh hiệu, World Cup 2026 vẫn là một giải đấu khẳng định đẳng cấp trường tồn của Lionel Messi. Ở tuổi 39, anh vẫn sắm vai hạt nhân, dẫn dắt thế hệ đàn em và góp công lớn giúp Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại trận chung kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc chỉ thiếu một chút may mắn để chạm tay vào đỉnh cao vinh quang càng khiến cho giải đấu cuối cùng của Messi để lại nhiều sự tiếc nuối sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

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Theo Tiên Tiên

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