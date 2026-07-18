Ít ai tin đây là vóc dáng của bà mẹ 3 con: Vợ siêu sao bóng đá Messi 38 tuổi vẫn giữ cơ bụng săn chắc nhờ 5 thói quen

Không ít phụ nữ cho rằng sau khi sinh con, đặc biệt khi bước qua tuổi 35, việc lấy lại vòng eo hay duy trì cơ bụng gần như là điều không thể. Thế nhưng Antonela Roccuzzo - bà xã của siêu sao Lionel Messi - lại là minh chứng ngược lại.

Ở tuổi 38, sau ba lần mang thai và sinh nở, Antonela vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, cơ bụng rõ nét và hình thể khỏe khoắn. Trên mạng xã hội với hơn 40 triệu người theo dõi, mỗi lần xuất hiện trong trang phục thể thao hay bikini, cô đều nhận được hàng loạt lời khen về ngoại hình trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Antonela không theo đuổi các phương pháp giảm cân cực đoan. Bí quyết của cô nằm ở lối sống kỷ luật, kết hợp tập luyện sức mạnh, ăn uống cân bằng và duy trì vận động đều đặn trong thời gian dài.

Nhắc đến Lionel Messi, người hâm mộ không chỉ ấn tượng với sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao bóng đá Argentina mà còn dành nhiều sự quan tâm cho người bạn đời Antonela Roccuzzo. Ở tuổi 38 và là mẹ của ba cậu con trai, Antonela vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, vòng eo gọn gàng cùng cơ bụng rõ nét khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ít ai biết rằng, phía sau hình thể khỏe khoắn ấy không phải là những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay các phương pháp giảm cân cấp tốc, mà là lối sống kỷ luật được duy trì suốt nhiều năm.

Từ "bà xã Messi" đến biểu tượng phong cách sống khỏe

Antonela Roccuzzo và Lionel Messi quen nhau từ khi mới 5 tuổi tại quê nhà Rosario (Argentina). Sau nhiều năm gắn bó, cả hai kết hôn vào năm 2017 và hiện có ba con trai.

Bên cạnh vai trò làm mẹ, Antonela còn là người mẫu và hợp tác với nhiều thương hiệu thể thao, thời trang quốc tế như Adidas, Alo Yoga hay Anastasia Beverly Hills. Trang Instagram của cô hiện thu hút hơn 40 triệu người theo dõi, trở thành nguồn cảm hứng về thời trang, tập luyện và phong cách sống lành mạnh.

1. Tập tạ là "chìa khóa" giúp duy trì vóc dáng

Antonela từng chia sẻ rằng thay đổi lớn nhất trong hành trình chăm sóc cơ thể là làm quen với các bài tập sức mạnh.

Giống nhiều phụ nữ khác, cô từng lo ngại tập tạ sẽ khiến cơ bắp trở nên thô cứng. Tuy nhiên, sau khi tập luyện đúng cách, cô nhận thấy cơ thể săn chắc hơn, vòng eo rõ nét và tỷ lệ vóc dáng cân đối hơn.

Hiện nay, tập luyện gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của Antonela, thay vì chỉ là công cụ để giảm cân.

2. Ưu tiên các bài tập cho cơ mông và chân

Theo những video tập luyện được Antonela chia sẻ trên mạng xã hội, cô dành nhiều thời gian cho các nhóm cơ lớn như mông và chân.

Các bài tập như Goblet Squat, Bulgarian Split Squat, Hip Thrust, Sumo Squat hay Deadlift thường xuyên xuất hiện trong giáo án của cô.

Những bài tập này không chỉ giúp tăng sức mạnh phần thân dưới mà còn cải thiện cơ lõi, hỗ trợ giữ vóc dáng săn chắc và tạo đường cong khỏe khoắn.

3. Không ăn kiêng cực đoan

Khác với suy nghĩ của nhiều người, Antonela không theo đuổi các chế độ nhịn ăn khắt khe.

Là vợ của một vận động viên chuyên nghiệp, cô cùng gia đình duy trì thực đơn cân bằng với nguồn protein chất lượng, rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn cũng như đồ uống nhiều đường.

Theo Antonela, kiểm soát vóc dáng hiệu quả không đến từ việc nhịn đói mà từ những lựa chọn thực phẩm lành mạnh có thể duy trì lâu dài.

4. Dành thời gian vận động mỗi ngày

Dù bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình, Antonela vẫn cố gắng dành khoảng một giờ mỗi ngày cho việc tập luyện.

Đối với cô, thể thao không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn là cách giải tỏa căng thẳng, cân bằng cảm xúc và nạp lại năng lượng sau một ngày làm việc.

Việc duy trì vận động đều đặn cũng giúp cô có đủ thể lực để cân bằng giữa công việc, cuộc sống và chăm sóc ba con nhỏ.

Điều tạo nên sức hút của Antonela là sự kỷ luật

Theo nhiều người, điều đáng học hỏi ở Antonela không đơn thuần là thân hình săn chắc hay ngoại hình trẻ trung, mà chính là sự kiên trì với lối sống lành mạnh trong nhiều năm.

Từ việc duy trì tập luyện, ăn uống khoa học đến quản lý thời gian và chăm sóc bản thân, cô cho thấy vóc dáng khỏe đẹp không phải kết quả của một chế độ giảm cân ngắn hạn mà là thành quả của những thói quen được lặp lại mỗi ngày.

Ở tuổi 38 và sau ba lần sinh nở, Antonela vẫn giữ được hình thể khỏe khoắn cùng nguồn năng lượng tích cực. Điều đó cho thấy, thay vì tìm kiếm những phương pháp giảm cân cấp tốc, xây dựng một lối sống khoa học và bền vững mới là bí quyết giúp duy trì vóc dáng cũng như sức khỏe lâu dài.