Không phải Phú Quốc, đây là đảo Việt Nam lọt vào danh sách "biệt lập trên thế giới": Rộng chỉ hơn 50km2

Không phải Phú Quốc, Cát Bà hay Cô Tô, một hòn đảo rộng hơn 51km² của Việt Nam vừa được Lonely Planet xếp vào nhóm những điểm đến tách biệt đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026. Điều đặc biệt là tên hòn đảo này thường được nhiều du khách gọi bằng tên của cả quần đảo. Đang được nhắc tới là đảo Côn Sơn.

Theo danh sách Lonely Planet công bố, Côn Sơn đứng ở vị trí thứ 3 và là đại diện duy nhất của Việt Nam. Nơi đây được giới thiệu với làn nước trong, những triền đồi xanh, bãi biển dài và không mang dáng vẻ của một khu nghỉ dưỡng biển đại trà thường gặp ở Đông Nam Á.

“Off-grid” trong trường hợp này không có nghĩa hòn đảo hoàn toàn bị cô lập, thiếu điện hay Internet. Khái niệm được dùng để chỉ những nơi giúp du khách tạm rời nhịp sống đông đúc, tìm đến thiên nhiên và những trải nghiệm ít bị thương mại hóa.

Ảnh Mạnh Cường/Báo Lao Động

Tên gọi Côn Sơn cũng dễ gây nhầm lẫn. Côn Đảo là quần đảo gồm 16 hòn đảo, còn Côn Sơn là đảo lớn nhất, rộng 51,52km² và là trung tâm hành chính của đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. Phần lớn dân cư, sân bay, khách sạn và các điểm tham quan quen thuộc đều tập trung tại đây. Vì vậy, khi du khách nói “đi Côn Đảo”, phần lớn hành trình thực tế lại diễn ra trên đảo Côn Sơn.

Vừa là “thiên đường xanh”, vừa lưu giữ một quá khứ đặc biệt

Côn Sơn gây ấn tượng bởi sự đối lập hiếm thấy. Một bên là biển xanh, rừng nguyên sinh và những cung đường ven núi ít xe; bên còn lại là hệ thống nhà tù từng khiến nơi đây được nhắc tới với tên gọi “địa ngục trần gian”. Theo Cục Di sản văn hóa, Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.

Hành trình phổ biến thường bắt đầu từ Bảo tàng Côn Đảo, Trại Phú Hải, hệ thống “chuồng cọp”, Cầu tàu 914 và Nghĩa trang Hàng Dương. Rời khu trung tâm, du khách có thể chạy xe theo đường Cỏ Ống đến Mũi Tàu Bể, Bãi Đầm Trầu hoặc đi về hướng cảng Bến Đầm, dừng tại Bãi Nhát ngắm hoàng hôn.

Ảnh Vietravel

Ảnh BQL KDL Quốc gia Côn Đảo

Những người thích khám phá có thể trekking Bãi Ông Đụng, Sở Rẫy, vịnh Đầm Tre; lặn ngắm san hô hoặc đi canô tới Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Tài. Trải nghiệm được nhắc tới nhiều nhất là quan sát rùa biển đẻ trứng và thả rùa con. Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, cao điểm rùa sinh sản thường từ tháng 4 đến tháng 11; hoạt động quan sát phải thực hiện theo chương trình có kiểm soát và hướng dẫn của kiểm lâm.

Trên Tripadvisor, nhiều du khách nước ngoài nhận xét Côn Đảo yên tĩnh, ít khách, phù hợp để chạy xe máy, đi bộ, lặn biển và tìm hiểu lịch sử. Đổi lại, nơi đây không có nhiều khu vui chơi lớn hay đời sống về đêm sôi động; trải nghiệm biển cũng phụ thuộc vào mùa, thủy triều và thời tiết.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Từ đất liền đến Côn Sơn bằng cách nào?

Máy bay vẫn là phương án nhanh nhất. Theo Vietnam Airlines, chặng TP.HCM - Côn Đảo kéo dài khoảng 1 giờ 5 phút đến 1 giờ 15 phút; Cần Thơ cũng có đường bay thẳng. Với khách từ Hà Nội, hãng hiện chưa khai thác chuyến thẳng và hướng dẫn nối chuyến qua TP.HCM hoặc Cần Thơ.

Sân bay Côn Đảo nằm tại Cỏ Ống, cách khu trung tâm hơn 10km. Ngoài taxi, xe đưa đón, du khách có thể sử dụng tuyến buýt điện số 173 kết nối sân bay với chợ Côn Đảo, thời gian hành trình khoảng 30 phút.

Nếu đi đường biển, khách có thể chọn tàu cao tốc từ TP.HCM, Vũng Tàu hoặc Trần Đề. Tuyến TP.HCM - Côn Đảo hoạt động trở lại từ tháng 6/2026, tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo được khôi phục từ cuối tháng 2. Hành trình Trần Đề - Côn Đảo thường mất khoảng 2-2,5 giờ, tùy loại tàu và điều kiện khai thác.

Ảnh Du lịch Côn Đảo

Du khách nên kiểm tra lại lịch bay, lịch tàu ngay trước ngày khởi hành. Tàu cao tốc và tour ra đảo nhỏ có thể đổi giờ hoặc tạm dừng khi biển động, vì vậy không nên xếp lịch trở về quá sát một chuyến bay hoặc công việc quan trọng.

Không sôi động như Phú Quốc, Côn Sơn hấp dẫn bằng những con đường nép giữa rừng và biển, các bãi cát vắng, hệ sinh thái rùa biển cùng chiều sâu lịch sử. Chính hòn đảo thường bị gọi lẫn với Côn Đảo ấy lại đang được thế giới chú ý nhờ điều nhiều nơi đã đánh mất: cảm giác thực sự rời khỏi đám đông.