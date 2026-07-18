Khánh Thi báo tin vui từ Trung Quốc

Mới đây, Khánh Thi gây chú ý khi chia sẻ tin vui từ Trung Quốc nơi gia đình cô tham dự một giải đấu dancesport quốc tế. Nữ kiện tướng cho biết con trai Kubi và bạn nhảy May đã xuất sắc giành 2 huy chương bạc.

Cô viết: "Cô bác ơi, ba mẹ cháu vui quá. Kubi và May được 2 huy chương bạc rồi. Gia đình cháu vui quá. Hai ngày hai nội dung Latin và Standard toàn năng. Ông bà nhỏ nhà mình chỉ đứng sau chủ nhà Trung Quốc thôi. Vậy là Kubi có một sinh nhật đáng nhớ. Năm nào cũng đúng ngày sinh nhật là ngày ông nhỏ đi thi. Mời cô bác xem sáng nay nhà cháu chuẩn bị gì cho buổi thi đấu tại Nam Kinh, Trung Quốc nhé".

Kèm theo bài đăng là đoạn clip ghi lại hành trình của gia đình từ lúc chuẩn bị tại khách sạn cho đến khi Kubi cùng bố mẹ Khánh Thi - Phan Hiển có mặt tại địa điểm thi đấu.

Bên dưới bài chia sẻ, rất nhiều người đã gửi lời chúc mừng tới Kubi cũng như gia đình Khánh Thi - Phan Hiển. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành tích của cậu bé và dành nhiều lời khen cho truyền thống thể thao của gia đình.

Một số bình luận nổi bật như: "Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Xin chúc mừng gia đình"; "Cha mẹ quá giỏi thì con thừa hưởng gen của cha mẹ thôi!"; "Chúc mừng con, bản photo không cần công chứng của bố Hiển nha"...

Kubin và bạn nhảy nhận huy chương bạc (hình ảnh cắt từ clip Khánh Thi chia sẻ).

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển - Kubin.

Ngay sau đó, Khánh Thi tiếp tục đăng tải một bài viết riêng để chúc mừng sinh nhật con trai. Nữ kiện tướng xúc động chia sẻ:

"Chúc mừng sinh nhật con trai của ba mẹ, Kubi, tròn 11 tuổi! 11 tuổi rồi, con trai của ba mẹ! Năm nay, con lại đón sinh nhật ở Nam Kinh, Trung Quốc, giữa những ngày thi đấu. Ba mẹ nhìn con kéo vali, vào sàn tập, bước lên sàn đấu mà vừa thương, vừa tự hào.

Có lẽ vì con sinh vào mùa hè nên từ nhỏ đã rất ít khi có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa với bạn bè. Và cũng vì lỡ theo nghề của ba mẹ nên suốt 4 năm liên tiếp, sinh nhật của con đều rơi đúng vào mùa thi đấu.

Tuổi thơ của con gắn với những chuyến bay, những buổi tập, những cuộc thi và cả những chiếc bánh sinh nhật được thổi nến vội vàng ở một nơi rất xa nhà.

Ba mẹ thương con vì những nỗ lực ấy. Dù còn nhỏ, con đã biết cố gắng, biết kỷ luật, biết vượt qua áp lực và chưa bao giờ than phiền khi phải đón sinh nhật trên sàn đấu thay vì ở bên gia đình và bạn bè.

Ba mẹ không mong con phải là người giỏi nhất. Ba mẹ chỉ mong con luôn là một cậu bé tử tế, mạnh khỏe, biết yêu thương mọi người và luôn nỗ lực hết mình với những điều mình lựa chọn.

Chúc mừng sinh nhật tuổi 11 của con trai! Chúc con luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê của mình.

Đặc biệt, ba mẹ chúc con sẽ có một mùa thi đấu tháng 7 thật thành công, tự tin thể hiện hết khả năng, thi đấu bằng tất cả trái tim và mang về những kỷ niệm đẹp của tuổi 11. Ba mẹ luôn yêu con, luôn ở phía sau con và sẽ mãi là những người tự hào nhất về con. Chúc mừng sinh nhật tuổi 11, Kubi!".

Kubi tên thật là Nguyễn Minh Cường, sinh năm 2015, là con đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển. Ở tuổi 11, cậu bé đã sớm bộc lộ năng khiếu dancesport, thường xuyên cùng bố mẹ tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế. Kubi đã giành nhiều huy chương ở các sân chơi dành cho lứa tuổi thiếu nhi, đặc biệt là hai lần liên tiếp vô địch thế giới tại giải Syllabus World Championship, được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của bố mẹ trong bộ môn dancesport.