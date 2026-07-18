Midu làm dâu nhà Chủ tịch tập đoàn theo kiểu “chả giống ai”

Khi một mỹ nhân nổi tiếng kết hôn với thiếu gia trong gia đình kinh doanh, công chúng thường hình dung về một kịch bản quen thuộc: người vợ dần rút khỏi ánh đèn sân khấu, xuất hiện kín tiếng hơn và thích nghi với nhịp sống của gia đình chồng. Thế nhưng, câu chuyện của Midu (Đặng Thị Mỹ Dung) sau khi kết hôn với doanh nhân Minh Đạt, trở thành con dâu nhà sáng lập Nhựa Duy Tân lại khiến nhiều người có một góc nhìn khác.

Sau 2 năm kết hôn với Minh Đạt, thay vì “theo chồng bỏ cuộc chơi” và trở nên kín đáo hơn, Midu lại giữ gần như trọn vẹn cuộc sống vốn có. Cô tiếp tục hoạt động trong làng giải trí, tham dự các sự kiện, hợp tác với nhiều thương hiệu, duy trì mạng xã hội với tần suất đều đặn và vẫn là gương mặt quen thuộc với netizen.

Mới đây, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh cùng chồng khi tham dự một sự kiện kèm dòng chú thích: “Bắt gặp chồng tôi và cô người iu bé nhỏ của anh ấy”.

Hình ảnh mới được Midu chia sẻ

Ngoài những lời khen dành cho ngoại hình xứng đôi, nhiều người để lại bình luận về cách làm vợ, làm con dâu của Midu. Cô dường như đã khiến chồng trở nên hướng ngoại hơn, thoải mái xuất hiện trước công chúng và đồng hành cùng cô trong những hoạt động vốn trước đây rất hiếm thấy.

Nhìn lại khoảng hai năm qua, nhận xét này không phải không có cơ sở.

Sau khi kết hôn, Midu vẫn giữ nhịp sống quen thuộc của mình. Cô vừa đi dạy vừa tham gia các sự kiện thời trang, giải trí, hợp tác với nhiều thương hiệu, hoạt động trên mạng xã hội và duy trì hình ảnh của một nghệ sĩ, doanh nhân. Không có cảm giác cô phải lùi lại phía sau hay thay đổi hoàn toàn để phù hợp với vai trò làm dâu của một gia đình doanh nhân.

Đồng thời, Midu cũng có mặt tại một số sự kiện đặc biệt của doanh nghiệp nhà chồng, cho thấy bên cạnh việc phát triển công việc và sự nghiệp riêng, cô cũng ủng hộ cho công việc của Minh Đạt và gia đình chồng.

Midu (ngoài cùng bên trái) xuất hiện tại một sự kiện của Nhựa tái chế Duy Tân

Trong khi đó, Minh Đạt vốn được biết đến là một doanh nhân kín tiếng. Dù xuất thân từ gia đình sáng lập Nhựa Duy Tân đình đám, anh gần như chỉ xuất hiện trong các sự kiện liên quan đến công việc, rất hiếm khi góp mặt ở các hoạt động giải trí hay chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng xã hội.

Không chỉ xuất hiện nhiều hơn ngoài đời, Minh Đạt còn "phủ sóng" mạng xã hội theo cách mà trước đây ít ai nghĩ tới.

Anh thường xuyên góp mặt trong những bức ảnh do Midu đăng tải, thậm chí còn cùng vợ quay các video TikTok, bắt trend hay ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Dù vẫn giữ phong thái điềm đạm, Minh Đạt cho thấy sự cởi mở hơn rất nhiều so với hình ảnh kín tiếng trước đây.

Minh Đạt sánh đôi cùng Midu tại các sự kiện

Minh Đạt thường xuất hiện trong các clip TikTok của vợ, thoải mái quay clip đu trend

Có thể thấy Midu không cố gắng biến chồng thành một người của showbiz, mà để Minh Đạt có thời gian thích nghi với sự chú ý của công chúng. Và đến hiện tại, sự đồng hành ấy đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

So với nhiều mỹ nhân làm con dâu tập đoàn khác, Midu là trường hợp khá khác biệt. Bởi trong thực tế, không ít người đẹp sau khi trở thành con dâu của các gia tộc kinh doanh đã lựa chọn giảm dần hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình hoặc đồng hành cùng công việc kinh doanh của bản thân, chồng và gia đình chồng.

Dĩ nhiên, không có một khuôn mẫu chung cho vai trò của một nàng dâu gia đình kinh doanh nổi tiếng, mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau sau khi kết hôn. Có người ưu tiên gia đình và lùi về phía sau ánh đèn sân khấu, có người chuyển hướng sang công việc kinh doanh hoặc đồng hành nhiều hơn với các hoạt động của gia đình chồng. Quan trọng nhất là mỗi người hài lòng với lựa chọn của mình.

(Ảnh: FBNV, TTNV)