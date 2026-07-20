Căn biệt thự chung đầu tiên của Quỳnh Nga và Việt Anh: Thiết kế 5 tầng, có thang máy riêng

Mới đây, diễn viên Việt Anh đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình hoàn thiện căn biệt thự mới thu hút nhiều sự chú ý của netizen. Đặc biệt, sự xuất hiện của Quỳnh Nga trong đoạn clip cũng khiến không ít người bán tán.

Theo chia sẻ của cặp đôi, đây là căn nhà đầu tiên mà cả hai mua chung. Điều này khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú, ngưỡng mộ bởi sau thời gian dài giấu kín mối quan hệ, Quỳnh Nga và Việt Anh đã chính thức công khai chuyện tình cảm và dọn về sống chung.

Clip Quỳnh Nga và Việt Anh chia sẻ về căn nhà chung thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Được biết, căn nhà đầu tiên của cặp đôi nằm trong khu biệt thự liền kề cao cấp tại Hà Nội. Căn nhà được thiết kế 5 tầng, mặt tiền rộng, bên ngoài được làm theo phong cách tối giản nhưng hiện đại. Tuy nhiên, công trình hiện vẫn đang trong giai đoạn thi công, bên trong nhà vẫn chỉ ở phần thô nên Quỳnh Nga và Việt Anh đang tìm đơn vị phù hợp để hoàn thiện theo đúng ý.

Về phần mặt tiền sử dụng gam màu trắng - ghi chủ đạo, kết hợp nhiều mảng kính lớn giúp ngôi nhà trông thoáng và đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Ban công ở các tầng được thiết kế rộng, mỗi tầng lại được thiết kế một kiểu lan can riêng, tạo cảm giác độc đáo, hiện đại.

Song, bản thân Quỳnh Nga mong muốn phía bên ngoài căn nhà có thể thêm một số những chi tiết đặc trưng như một chiếc nơ bản to, hình con thỏ,... để đúng với gu thẩm mỹ mà cô thích. Trong khi đó, Việt Anh lại bày tỏ anh hướng đến sự đơn giản, hoặc nếu có thể sẽ thiết kế logo riêng để tạo điểm nhấn cho căn nhà.

Căn nhà nằm trong khu biệt thự liền kề cao cấp tại Hà Nội

Nhà của cặp đôi gồm 5 tầng, mỗi tầng có diện tích sàn gần 100m2, có khu vực để thiết kế thang máy riêng

Điểm đáng chú ý nhất dù bên trong chưa được hoàn thiện nhưng nhìn qua bản vẽ cũng như hiện trạng công trình có thể thấy, cặp đôi cũng đã để riêng một khu vực lắp thang máy trong nhà. Ngoài ra, phần diện tích rộng, cầu thang lớn và nhà 2 mặt thoáng khiến nhiều người cho rằng sẽ có rất nhiều ý tưởng phù hợp để làm nội thất, tạo không gian sống “xịn sò”.

Theo dự định, cặp đôi sẽ cố gắng hoàn thiện sớm để đến đầu năm 2027 có thể dọn về nhà mới.

Không gian này được xem là dấu mốc đặc biệt bởi theo chia sẻ, đây là căn nhà đầu tiên Việt Anh và Quỳnh Nga cùng đứng tên mua sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm. Thông tin này càng khiến cư dân mạng chú ý bởi suốt nhiều năm qua, cả hai luôn là một trong những cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiều nhất Vbiz.

Cả hai đang tìm đơn vị thi công thiết kế phù hợp để có thể hoàn thiện nhà vào đầu năm 2027

Trước đó, Việt Anh và Quỳnh Nga vừa xác nhận mối quan hệ sau gần 7 năm liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Từ năm 2019, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, đi du lịch, chơi thể thao và có nhiều tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Dù liên tục bị đặt nghi vấn yêu đương, hai diễn viên nhiều lần chọn cách giữ im lặng hoặc khẳng định chỉ là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Đến giữa tháng 7 vừa qua, Việt Anh và Quỳnh Nga đồng loạt đăng tải những khoảnh khắc tình cảm trong chuyến du lịch nước ngoài trên mạng xã hội. Màn "đánh dấu chủ quyền" này được đông đảo khán giả xem như lời xác nhận chính thức cho chuyện tình kéo dài nhiều năm trong âm thầm.

Cặp đôi đã có khoảng 7 năm hẹn hò kín tiếng trước khi công khai chuyện tình cảm

Việt Anh sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc với hàng loạt vai diễn trong Chạy án , Người phán xử , Sinh tử , Hướng dương ngược nắng ... Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn kinh doanh và được biết đến với cuộc sống khá giả.

Trong khi đó, Quỳnh Nga sinh năm 1988, từng được khán giả nhớ đến với biệt danh "Cá sấu chúa" nhờ bộ phim cùng tên. Những năm gần đây, cô trở lại màn ảnh với nhiều dự án truyền hình, đồng thời tham gia các chương trình giải trí và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Việc công khai chuyện tình cảm, sau đó tiếp tục chia sẻ về căn biệt thự đầu tiên cùng sở hữu khiến nhiều khán giả cho rằng mối quan hệ của Việt Anh và Quỳnh Nga đã bước sang một giai đoạn mới. Dù chưa tiết lộ kế hoạch kết hôn, nhưng việc cùng xây dựng tổ ấm cũng đủ khiến cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội trong những ngày qua.