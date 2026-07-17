Chán ở biệt thự, “phú bà” phim VFC dựng nhà container để sống

Nhắc đến Hoàng Kim Ngọc, nhiều khán giả nhớ đến nữ diễn viên từng tham gia các bộ phim truyền hình như Về nhà đi con, Lửa ấm, Mặt nạ gương... Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn được biết đến là doanh nhân, nhà sáng tạo nội dung và sở hữu nhiều bất động sản. Trên mạng xã hội, Hoàng Kim Ngọc nhiều lần khoe những không gian sống khác nhau nên được nhiều người gọi vui là "phú bà nhiều nhà".

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ cuộc sống tại một trang trại nhà vườn do chính vợ chồng cô xây dựng từ đầu năm nay. Tạm rời nhịp sống thành phố, Hoàng Kim Ngọc và ông xã lựa chọn "bỏ phố về quê" để tạo nên một không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Hoàng Kim Ngọc và chồng tự tay làm farmstay

Dù không tiết lộ địa điểm cụ thể, những video được đăng tải cho thấy khuôn viên có diện tích rộng rãi với nhiều khoảng đất để trồng cây, làm vườn và thiết kế các công trình theo ý thích.

Điểm đặc biệt của trang trại là thay vì xây dựng một căn biệt thự lớn, Hoàng Kim Ngọc chia không gian thành ba khu nhà với ba phong cách khác nhau. Để rút ngắn thời gian thi công, cô lựa chọn kết hợp nhà container và nhà lắp ghép - hai loại hình đang được nhiều người yêu thích trong các mô hình farmstay, homestay hoặc nhà vườn nghỉ dưỡng.

Căn nhà được nhắc đến nhiều nhất là nhà container hai tầng nằm giữa khuôn viên xanh mát. Công trình sử dụng những khối container ghép lại, thiết kế theo phong cách hiện đại với hệ cửa kính lớn, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra khu vườn. Bao quanh ngôi nhà là khoảng sân rộng, thảm cỏ và những luống hoa được chăm chút cẩn thận.

Căn nhà container bên trong khu vườn

Khuôn viên trang trại rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, nhiều cây cối

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn làm thêm một căn nhà lắp ghép để phục vụ nhu cầu sinh hoạt. So với nhà xây truyền thống, mô hình này có ưu điểm thi công nhanh, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ công năng. Ngoài hai công trình trên, trong khuôn viên còn có một căn nhà nhỏ mang phong cách mộc mạc, tạo nên ba không gian sống với ba màu sắc khác nhau.

Không chỉ đầu tư vào phần nhà ở, Hoàng Kim Ngọc còn dành nhiều thời gian chăm chút khu vườn. Từ những mảnh đất còn khá trống ban đầu, vợ chồng cô dần phủ xanh bằng nhiều loại cây ăn quả, vườn hoa cẩm tú cầu nở rực, thảm cỏ rộng cùng nhiều góc ngồi thư giãn. Khuôn viên còn có đài phun nước, bể bơi và các khoảng sân ngoài trời, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Từng khu vực đều được chú trọng decor chi tiết, tỉ mỉ

Đáng chú ý, nữ diễn viên không giao toàn bộ việc cho đơn vị thi công mà trực tiếp tham gia nhiều công đoạn. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh mặc đồ lao động, tự tay cuốc đất, trồng cây, chăm sóc hoa hay hoàn thiện những chi tiết nhỏ trong khuôn viên.

Theo Hoàng Kim Ngọc, trang trại được xây dựng không chỉ để thỏa niềm yêu thích làm vườn mà còn là nơi để cả gia đình thay đổi môi trường sống sau những ngày làm việc ở thành phố. Đây cũng là không gian để các con có thể nghỉ hè, vui chơi giữa thiên nhiên, đồng thời là địa điểm tụ họp bạn bè và người thân vào mỗi dịp cuối tuần.

Nội thất bên trong cũng được đầu tư có gu, phần lớn đều do vợ chồng Hoàng Kim Ngọc tự tay làm

Cuộc sống chill chill của Hoàng Kim Ngọc khi thường xuyên làm bánh, ngâm nước trái cây,...

Sau nhiều tháng cải tạo, khu nhà vườn của nữ diễn viên ngày càng hoàn thiện với nhiều mảng xanh và các công trình mang phong cách riêng. Thay vì lựa chọn một căn biệt thự hoành tráng, Hoàng Kim Ngọc lại tạo dấu ấn bằng không gian sống gần gũi thiên nhiên, trong đó những căn nhà container, nhà lắp ghép cùng khu vườn phủ kín cây xanh trở thành điểm nhấn được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội.