21 giây bóc nhan sắc thật gây sốc của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi là biểu tượng sắc đẹp tại showbiz Trung Quốc hơn 20 năm qua. Nữ diễn viên được yêu thích và luôn được công chúng bảo vệ nhờ vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần sang chảnh. Mới đây, đẳng cấp nhan sắc đẹp tự nhiên và trời ban của Lưu Diệc Phi càng được chứng minh qua video ghi lại cảnh nữ diễn viên đi ăn lẩu cùng trợ lý. Theo giới paparazzi, hình ảnh xuống phố mới nhất của Lưu Diệc Phi hoàn toàn không qua chỉnh sửa hay sử dụng bộ lọc làm đẹp.

Trong khung hình được cánh săn ảnh Trung Quốc ghi lại, Lưu Diệc Phi xuất hiện với cây đồ đen tối giản, kín đáo. Dù ăn mặc giản dị, cô vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn nhờ thần thái nổi bật và khí chất của một ngôi sao hạng S. Đặc biệt, ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn sở hữu làn da căng bóng, trắng mịn đến phát sáng trong bóng tối. Qua cam thường, đường nét ngũ quan của nữ diễn viên vẫn vô cùng hài hòa, thanh tú. Khoảnh khắc nữ diễn viên lạnh lùng, điềm tĩnh đi ra xe sau bữa ăn được khen đẹp như cảnh phim. Vẻ ngoài lẫn phong cách trẻ trung và khí chất minh tinh của Lưu Diệc Phi nhận được nhiều lời khen.

21 giây bóc nhan sắc thật của Lưu Diệc Phi. Nguồn: Sohu.

Nữ diễn viên vừa được trông thấy đi ăn lẩu với trợ lý. Cô gây ấn tượng với làn da trắng phát sáng, căng mịn cùng đường nét gương mặt thanh tú dưới ống kính cam thường. Ảnh: Sohu.

Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho vẻ trẻ trung, phong thái cuốn hút và nhan sắc tự nhiên của "thần tiên tỷ tỷ". Ảnh: Sohu.

Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi bình thản, lạnh lùng bước ra xe sau bữa ăn được nhiều cư dân mạng ví đẹp như một phân cảnh trong phim. Ảnh: Sohu.

Lưu Diệc Phi không chỉ sở hữu nhan sắc hơn người, mà còn xuất thân gia thế và thành tích sự nghiệp khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cha Lưu Diệc Phi là giảng viên đại học, mẹ là nghệ sĩ múa. Năm 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, Lưu Diệc Phi theo mẹ sang Mỹ. Năm 15 tuổi, cô trở về Trung Quốc và được cha nuôi tỷ phú Trần Kim Phi hậu thuẫn bước chân vào showbiz.

Nữ diễn viên chính thức ra mắt vào năm 2002 với phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia khi mới 15 tuổi. Sau đó, cô liên tiếp gây bão với loạt vai kinh điển trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Những vai diễn này giúp Lưu Diệc Phi trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của thế hệ 8X Trung Quốc. Năm 2020, Lưu Diệc Phi đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp tại Hollywood với tác phẩm Hoa Mộc Lan của Disney - vai Hoa Mộc Lan.

Trong hơn 5 năm trở lại đây, "thần tiên tỷ tỷ" là cái tên hot bậc nhất Cbiz trong lĩnh vực truyền hình. Cô liên tục có phim gây tiếng vang trong 5 năm trở lại đây như Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng. Tuy nhiên, sau loạt tác phẩm thành công, Lưu Diệc Phi vẫn chưa chọn được kịch bản phù hợp để trở lại "oanh tạc" màn ảnh.

Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững địa vị và sức hút của mình sau 24 năm hoạt động nghệ thuật. Danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" của cô đến nay chưa ai có thể thay thế. Ảnh: Sina.

Lưu Diệc Phi nổi tiếng kín tiếng về đời tư. Trong suốt sự nghiệp, cô mới chỉ công khai hẹn hò với tài tử xứ Hàn Song Seung Hun. Hiện tại, ở ngưỡng tuổi U40, Lưu Diệc Phi sống độc thân hạnh phúc trong biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường giản dị, yêu thiên nhiên, chăm sóc thú cưng. Cô duy trì lối sống lành mạnh và vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên mà không cần "dao kéo".

Song Seung Hun là người đàn ông duy nhất mà Lưu Diệc Phi thừa nhận hẹn hò. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu, Sina