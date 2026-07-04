Người duy nhất có thể cướp sạch hào quang của Lưu Diệc Phi: Visual đẹp như trăng, khí chất sáng hơn ngọc

Năm 2014, bộ phim điện ảnh Lộ Thủy Hồng Nhan không chỉ đánh dấu màn hợp tác hiếm hoi giữa hai mỹ nhân đình đám Cbiz là Lưu Diệc Phi và Đường Yên, mà còn trở thành cái duyên đưa cả hai từ đồng nghiệp trở thành những người bạn thân thiết ngoài đời. Sau dự án này, dù chưa có cơ hội tái hợp trên màn ảnh, tình bạn của hai người đẹp vẫn kéo dài suốt hơn một thập kỷ, nhiều lần khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự gắn bó và chân thành.

Mới đây, một đoạn cắt từ Lộ Thủy Hồng Nhan bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi và Đường Yên sải bước trong trang phục tiếp viên hàng không tại sân bay. Điều khiến cư dân mạng bàn tán không phải là diễn biến của bộ phim, mà là màn "đọ visual" hiếm có giữa hai biểu tượng nhan sắc Cbiz. Nếu Lưu Diệc Phi ghi điểm bằng vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng, thì Đường Yên lại mang đến một sức hút rất khác.

Với chiều cao nổi bật khoảng 1,72 m, vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, nữ diễn viên dễ dàng tạo cảm giác nổi bật ngay khi xuất hiện bên cạnh "thần tiên tỷ tỷ". Bộ đồng phục tiếp viên càng tôn lên lợi thế đôi chân dài, vóc dáng thanh mảnh và phong thái tự tin của Đường Yên, giúp mỗi bước đi đều toát lên vẻ sang trọng, chuyên nghiệp.

Không chỉ sở hữu lợi thế về chiều cao, Đường Yên còn gây thiện cảm nhờ đường nét gương mặt thanh tú cùng nụ cười ngọt ngào đặc trưng. Trong nhiều góc quay, nụ cười tươi cùng thần thái luôn tràn đầy năng lượng khiến ánh nhìn của người xem gần như tự động hướng về phía cô. Chính sự kết hợp giữa vóc dáng nổi bật, khí chất tươi sáng và biểu cảm tự nhiên đã giúp Đường Yên "phát sáng" khi đứng cạnh Lưu Diệc Phi, điều vốn không dễ xảy ra khi người đối diện là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Cbiz.

Đoạn video nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội khi nhiều khán giả bất ngờ cho rằng Đường Yên mới là người chiếm trọn spotlight khi ở bên cạnh Lưu Diệc Phi. Không ít người thừa nhận dù Lưu Diệc Phi vốn nổi tiếng với nhan sắc hàng đầu Cbiz, ánh mắt của họ vẫn bị thu hút bởi Đường Yên nhờ thần thái rạng rỡ và khí chất nổi bật. Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là lợi thế của góc máy và tạo hình, còn xét tổng thể, Lưu Diệc Phi vẫn sở hữu vẻ đẹp mang tính biểu tượng.

Một số bình luận của netizen:

- Đường Yên lấy hết hào quang của cô Phi rồi.

- Ủa, kế bên là Lưu Diệc Phi đó hả? Trong video, Đường Yên sáng rõ luôn á, tôi không nhìn tới bà đi kế bên là ai luôn.

- Không cần chiều cao thì tui thấy mặt của Đường Yến vốn đã tinh xảo hơn Diệc Phi.

- Bà Yên được độ chiều cao với vẻ ngoài lúc nào cũng rạng rỡ ý, nên ai đứng cạnh cũng dễ bị lấn át.

- Đường yên không quá xinh nhưng rất duyên, đặc biệt là khuôn miệng cười rất sang.

- Đứng riêng thấy Đường Yên cũng bình thường mà đứng chung với Lưu Diệc Phi thấy đẹp quá vậy trời.

Đường Yên (sinh năm 1983 tại Thượng Hải) là một trong những nữ diễn viên tiêu biểu của màn ảnh Hoa ngữ thế hệ 85. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương và bắt đầu được công chúng biết đến sau khi được chọn làm một trong những gương mặt đại diện Trung Quốc tham dự lễ bế mạc Thế vận hội Athens 2004. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp chỉ thực sự đến vào năm 2009 khi Đường Yên vào vai Tử Huyên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, giúp cô nhanh chóng vươn lên hàng ngũ tiểu hoa đán được săn đón.

Trong hơn một thập kỷ sau đó, Đường Yên liên tiếp ghi dấu với hàng loạt tác phẩm đình đám như Hạ Gia Tam Thiên Kim, Loạn Thế Giai Nhân, Kim Ngọc Lương Duyên, Hoạt Sắc Sinh Hương, Bên Nhau Trọn Đời, Cẩm Tú Vị Ương, Quy Khứ Lai... Trong đó, vai Mặc Sênh ở Bên Nhau Trọn Đời và Lý Vị Ương trong Cẩm Tú Vị Ương được xem là hai dấu mốc quan trọng, giúp cô trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất của dòng phim thần tượng và cổ trang Trung Quốc giai đoạn 2014–2017. Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Đường Yên còn nhiều lần góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên có giá trị thương mại cao của Cbiz.

Sau khi kết hôn với nam diễn viên La Tấn và sinh con, Đường Yên chủ động giảm tần suất đóng phim để dành thời gian cho gia đình trước khi trở lại màn ảnh. Màn tái xuất của cô với Phồn Hoa (Blossoms Shanghai) do Vương Gia Vệ đạo diễn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn, giúp nữ diễn viên chứng minh khả năng diễn xuất trưởng thành sau nhiều năm hoạt động. Thành công của bộ phim cũng mang về cho Đường Yên giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Gấu Trúc Vàng (Golden Panda Awards), đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Đến năm 2026, Đường Yên vẫn là một trong những ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ, cân bằng giữa sự nghiệp diễn xuất, quảng cáo và cuộc sống gia đình.



