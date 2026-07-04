Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ Trần Như Hoàn SN 1991, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Ngọc Anh SN 1983

| | Lifestyle

Công an xã Nam Trạch (Quảng Trị) đã triệt xóa một điểm mua bán ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 19 gói heroin, 226 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật và khởi tố cả hai về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 3/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Nam Trạch vừa triệt xóa thành công một điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 17 gói heroin, 226 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định Hoàng Ngọc Anh (sinh năm 1983, trú phường Đồng Sơn) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sáng 18/6, đối tượng này bị phát hiện bán ma túy cho Trần Như Hoàn (sinh năm 1991, trú xã Nam Trạch). Đến khoảng 9h40 cùng ngày, Công an bắt quả tang Trần Như Hoàn tại khu vực chợ Phú Quý, thu giữ trên người 17 gói heroin.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của đối tượng Hoàng Ngọc Anh (trái) và đối tượng Trần Như Hoàn cùng tang vật tại cơ quan điều tra (phải). Tang vật thu giữ tại nơi ở của đối tượng Hoàng Ngọc Anh (trái) và đối tượng Trần Như Hoàn cùng tang vật tại cơ quan điều tra (phải).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Ngọc Anh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 226 viên ma túy tổng hợp, 2 gói heroin, 1 hộp nhựa chứa heroin, cân tiểu ly và nhiều tang vật phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Như Hoàn về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố, tạm giam Hoàng Ngọc Anh về cùng tội danh theo khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Việc triệt xóa điểm mua bán trái phép chất ma túy góp phần ngăn chặn nguồn ma túy phát tán ra cộng đồng, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.


Theo Nam An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một địa phương sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: Doanh thu du lịch đạt hơn 27.700 tỷ đồng, liên tục được Mỹ đánh giá cao

Một địa phương sắp trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: Doanh thu du lịch đạt hơn 27.700 tỷ đồng, liên tục được Mỹ đánh giá cao Nổi bật

Thuê nhà cũ 5 triệu, chi 500 triệu để sửa lại: Chàng trai ngủ dậy là thấy điều "đắt giá"

Thuê nhà cũ 5 triệu, chi 500 triệu để sửa lại: Chàng trai ngủ dậy là thấy điều "đắt giá" Nổi bật

"Nữ hoàng nhạc World Cup" Shakira sexy, trẻ đẹp ngỡ ngàng ở tuổi 49, chiếm trọn spotlight trên khán đài cổ vũ Messi

"Nữ hoàng nhạc World Cup" Shakira sexy, trẻ đẹp ngỡ ngàng ở tuổi 49, chiếm trọn spotlight trên khán đài cổ vũ Messi

10:06 , 04/07/2026
Điểm chung của những người mua nhà xong hối hận

Điểm chung của những người mua nhà xong hối hận

10:03 , 04/07/2026
Đến "bãi biển thủy tinh" nổi tiếng nước Nga du lịch, nam ca sĩ Việt bị người dân nhắc nhở khi lấy đá về làm kỷ niệm

Đến "bãi biển thủy tinh" nổi tiếng nước Nga du lịch, nam ca sĩ Việt bị người dân nhắc nhở khi lấy đá về làm kỷ niệm

09:55 , 04/07/2026
Không còn mặc định phải ở Hà Nội hay TP.HCM: Chuyển “toạ độ sống”, người mua căn hộ 2 tỷ, người chốt nhà đất 150m2

Không còn mặc định phải ở Hà Nội hay TP.HCM: Chuyển “toạ độ sống”, người mua căn hộ 2 tỷ, người chốt nhà đất 150m2

09:40 , 04/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên