Điểm chung của những người mua nhà xong hối hận

Với không ít người, mua nhà vẫn là một trong những mục tiêu lớn nhất cuộc đời. Và khoảnh khắc đặt bút ký vào hợp đồng mua nhà hoặc khoản vay mua nhà, đa số đều nghĩ ước mơ đã thành hiện thực. Tuy nhiên sau một thời gian, cảm giác áp lực, chán nản mệt mỏi lại xuất hiện. Điều đáng nói là nguyên nhân không nằm ở căn nhà, mà đến từ những sai lầm đáng tiếc khi chuẩn bị tài chính cũng như đặt kỳ vọng khi mua nhà.

1. Dồn toàn bộ tiền để mua nhà, không giữ lại quỹ dự phòng

Nhiều người xem việc gom đủ tiền đặt cọc mua nhà là mục tiêu lớn nhất. Sau nhiều năm tích lũy, họ sẵn sàng rút sạch tiền tiết kiệm để mua được căn nhà mình mong muốn. Đương nhiên, điều này không có gì khó hiểu. Vấn đề là sau khi ký hợp đồng, tài khoản gần như về con số 0. Chỉ cần một biến cố nhỏ như mất việc, giảm thu nhập, người thân ốm đau,... khả năng xoay sở gần như bằng 0.

Một căn nhà chỉ thực sự mang lại cảm giác an toàn khi người sở hữu vẫn còn một quỹ dự phòng vừa đủ cho các tình huống cấp bách. Nếu mua nhà đồng nghĩa với việc mất hết khả năng chống đỡ trước những rủi ro tài chính, áp lực sẽ xuất hiện gần như ngay lập tức.

2. Vay quá sức chỉ để mua căn nhà "đẹp hơn một chút"

Không ít người ban đầu định mua căn nhà trong khả năng tài chính. Nhưng sau vài lần xem nhà, họ bắt đầu nghĩ: "Cố thêm một chút nữa sẽ được căn đẹp hơn."

"Cố thêm một chút" đôi khi đồng nghĩa với việc tăng hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng tiền vay. Trong lúc ký hợp đồng, chênh lệch vài triệu đồng mỗi tháng có vẻ không đáng kể. Nhưng khi phải duy trì khoản trả góp ấy suốt nhiều năm, áp lực sẽ rất khác.

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Nhiều người hối hận không phải vì căn nhà quá đắt, mà vì họ đã đánh đổi quá nhiều sự thoải mái trong cuộc sống chỉ để sở hữu một căn nhà có phần quá sức.

3. Tin rằng thu nhập sẽ luôn tăng

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là lập kế hoạch tài chính dựa trên phiên bản "lạc quan" nhất về tương lai. Nhiều người cho rằng vài năm nữa mình sẽ được tăng lương, đổi việc tốt hơn, kinh doanh thuận lợi hơn hoặc có thêm nguồn thu mới. Vì vậy, họ tự tin vay ở mức khá cao.

Thực tế lại không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Thị trường lao động thay đổi, doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, kinh doanh gặp khó hay sức khỏe giảm sút,.... Tất cả đều có thể khiến thu nhập đi xuống.

Một kế hoạch mua nhà bền vững nên được xây dựng dựa trên mức thu nhập hiện tại và các kịch bản “không như mong muốn” thay vì kỳ vọng vào những điều quá lý tưởng.

4. Bỏ qua các yếu tố gây bất tiện trong quá trình sinh sống

Một căn bếp rộng, khu vực ban công thoáng mát, nội thất sang trọng hay view đẹp rất dễ khiến người mua ra quyết định nhanh chóng. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến sinh sống, những yếu tố ảnh hưởng nhiều hơn lại là khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc, thời gian di chuyển, trường học của con, tiện ích xung quanh, tình trạng giao thông hay chất lượng quản lý tòa nhà.

Có những người rất thích căn nhà trong lần xem đầu tiên, nhưng chỉ sau vài tháng đã mệt mỏi vì mỗi ngày phải mất hàng giờ để đi làm hoặc sinh hoạt bất tiện.

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Vậy nên nột căn nhà phù hợp với cuộc sống hàng ngày mới là điều quan trọng, các yếu tố khác có lẽ nên xếp sau.

5. Xem nhà là khoản đầu tư chắc chắn sinh lời

Không ít người quyết định mua nhà với niềm tin rằng giá nhà sẽ chỉ có tăng - không có giảm, nên dù áp lực tài chính một chút cũng đáng.Thế nhưng, thị trường bất động sản luôn có chu kỳ. Giá có thể đi ngang trong nhiều năm, thanh khoản giảm hoặc việc bán lại không dễ như kỳ vọng.

Nếu căn nhà được mua bằng tỷ lệ vay lớn, trong khi giá trị tài sản không tăng như dự tính, người mua sẽ vừa chịu áp lực trả nợ, vừa khó xoay xở nếu cần bán. Nhà ở có thể là tài sản giá trị, nhưng không phải lúc nào cũng là khoản đầu tư dễ mang lại lợi nhuận trong ngắn hạn.

Tựu trung lại, mua nhà vẫn là một mục tiêu đáng hướng tới, nhưng đó không nên là cuộc đua. Một căn nhà chỉ thực sự mang lại cảm giác an tâm khi người sở hữu vẫn có khả năng duy trì cuộc sống ổn định, tiếp tục tiết kiệm và ứng phó với những biến cố ngoài dự tính. Đôi khi, chậm lại một vài năm để chuẩn bị kỹ hơn lại là quyết định giúp hành trình sở hữu nhà bớt áp lực và ít để lại những nuối tiếc về sau.