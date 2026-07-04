Nữ diễn viên Anh Hùng Xạ Điêu 30 năm không ăn cơm, không dám sinh con để giữ gìn nhan sắc

Mới đây, một số hình ảnh chụp vội của Dương Lệ Bình - nữ vũ công đình đám của Trung Quốc, người từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua vai diễn Mai Siêu Phong trong Anh Hùng Xạ Điêu bất ngờ hot rần rần trên MXH, khiến dân tình xuýt xoa không thôi với nhan sắc, thần thái đỉnh cao.

Giờ đây, dù đã ở tuổi 67, Dương Lệ Bình vẫn tích cực hoạt động trong giới vũ đạo và sắc vóc vẫn như bị thời gian bỏ quên. Có nhiều nguồn tin hé lộ bí kíp trẻ mãi không già của nàng Mai Siêu Phong kinh điển nhất nhưng chẳng phải ai cũng có thể hi sinh hết mình vì nghệ thuật như cô.

Dương Lệ Bình - nàng Mai Siêu Phong kinh điển nhất màn ảnh (Ảnh: Sina).

Ảnh không "full HD" nhưng nhan sắc này quả thực "hết nước chấm" (Ảnh: QQ).

Dương Lệ Bình là vũ công nổi tiếng của Trung Quốc, được mệnh danh là “công chúa khổng tước” của làng múa. Khúc múa đơn Tước Chi Linh của cô từng được trình diễn tại lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh và gây được tiếng vang lớn. Không chỉ vậy, Dương Lệ Bình còn thử sức với lĩnh vực phim ảnh và khiến khán giả nhớ mãi không quên với hình tượng “nữ ma đầu” Mai Siêu Phong trong Anh Hùng Xạ Điêu

Theo trang QQ, từ khi bắt đầu theo đuổi nghiệp múa, Dương Lệ Bình luôn chú trọng chế độ ẩm thực hết nấc Cho đến ngày nay, cô đã 30 năm không ăn cơm. Bản thân Dương Lệ Bình cũng từng tiết lộ thực đơn hàng ngày của mình với công chúng. Thông thường, bữa trưa của cô chỉ bao gồm 1 lát thịt bò nhỏ xíu, nửa quả táo và 1 quả trứng gà.

Thói quen này đã được nàng Mai Siêu Phong duy trì rất nhiều năm. Thậm chí, khi tham gia những buổi tụ hội bạn bè, nữ diễn viên cũng không hề phá lệ. Trong lúc hội bạn ăn uống tưng bừng, cô chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, ăn cánh hoa hồng, kiên trì với chế độ giữ dáng đến cùng.

Dương Lệ Bình từng khiến khán giả chấn động với khoảnh khắc ăn hoa hồng trong bữa tiệc. Nhờ kiên trì theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được vóc dáng thọn gọn ở tuổi U70 (Ảnh: QQ).

Có tin đồn Dương Lệ Bình đã phẫu thuật, cắt bỏ 2 chiếc xương sườn để có được vòng eo con kiến, vóc dáng mảnh mai. Tuy nhiên nữ nghệ sĩ chưa từng thừa nhận điều này.

Ngoài ra, những ai thường xuyên hóng hớt thông tin về Cbiz chắc hẳn đều biết, để phục vụ cho điệu múa khổng tước, Dương Lệ Bình luôn giữ móng tay dài hơn 5cm, mỗi năm tiêu tốn tới 1 triệu NDT (3,8 tỷ đồng) để bảo dưỡng.

Với “bộ vuốt” như vậy, rõ ràng Dương Lệ Bình sẽ gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống hằng ngày, phải nhờ đến sự trợ giúp của trợ lý trong việc trang điểm, mát xa, thậm chí là ăn cơm hay mặc quần áo. Chưa hết, nhiều năm luyện tập vũ đạo với cường độ cao cũng khiến Dương Lệ Bình gặp phải nhiều chấn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe lúc tuổi đã về chiều.

Bộ "vuốt" dài hơn 5cm khiến Dương Lệ Bình gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống (Ảnh: QQ).

Đáng chú ý hơn, trang QQ cho biết, Dương Lệ Bình đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp vũ đạo, thậm chí vì thế mà “toang” luôn 2 cuộc hôn nhân.

Được biết, thời trẻ, khi mới gia nhập Đoàn múa dân tộc Trung ương, Dương Lệ Quỳnh đã rơi vào lưới tình và tiến đến hôn nhân với một diễn viên múa cùng đoàn. Sau khi về chung nhà, ông xã Dương Lệ Bình hi vọng cô sống chậm lại, dành nhiều thời gian hơn để vun vén cho gia đình. Tuy nhiên, nàng Mai Siêu Phong chỉ muốn dâng hiến hết mình cho sân khấu, vũ đạo. Sự khác biệt trong quan điểm sống khiến cuộc hôn nhân của “khổng tước làng múa” nhanh chóng đi đến hồi kết.

Cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ nhanh chóng vì không tìm được tiếng nói chung (Ảnh: QQ).

Năm 1990, mùa xuân lại một lần nữa đến với Dương Lệ Bình. Lưu Thuần Tình - vị doanh nhân hơn nữ nghệ sĩ 8 tuổi đã “say nắng” sau khi theo dõi màn trình diễn trên sân khấu của cô và theo đuổi hết sức nhiệt tình. Đến năm 1995, cặp đôi đăng ký kết hôn tại Las Vegas (Mỹ) và bắt đầu cuộc hôn nhân ngọt ngào tựa ngôn tình.

7 năm bên nhau, Lưu Thuần Tình luôn yêu chiều Dương Lệ Bình như công chúa, ủng hộ hết mực cho sự nghiệp của cô, cũng chưa từng gây áp lực cho nữ nghệ sĩ về việc nối dõi tông đường. Tuy nhiên, bố mẹ chồng thì ngỏ ý rằng “muốn sớm được bế cháu”.

Bản thân Dương Lệ Bình cũng đã đi kiểm tra sức khỏe và nhận được chẩn đoán rằng, chế độ ăn uống nghiêm ngặt kéo dài khiến tỷ lệ mỡ trong cơ thể cô quá thấp, cần phải tăng cân mới có thể mang thai. Điều này có nghĩa là Dương Lệ Bình sẽ phải rời sân khấu ít nhất 2 năm nếu muốn làm mẹ. Kết quả, Dương Lệ Bình chủ động yêu cầu ly hôn vì không muốn để Lưu Thuần Tình phải khó xử hay chậm trễ quyền lợi được làm bố của ông xã.

Dương Lệ Bình chủ động ly hôn vì không muốn sinh con làm lỡ dở sự nghiệp (Ảnh: QQ).

Sau khi ly hôn, Dương Lệ Bình không chìm đắm trong buồn thương mà tập trung vào phát triển sự nghiệp, gặt hái nhiều thành công vang dội.

Điều đáng nói là dù không còn là vợ chồng, Lưu Thuần Tình vẫn luôn ủng hộ Dương Lệ Bình hết mình, sẵn sàng rót vốn đầu tư vào dự án múa của vợ cũ khi cô gặp khó khăn. Hơn 20 năm qua, vị đại gia này vẫn chưa tái hôn, lặng lẽ làm tri âm tri kỷ ở bên Dương Lệ Bình.

Sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp của Dương Lệ Bình khiến giới vũ đạo nói riêng, đông đảo công chúng nói chung đều vô cùng nể phục. Tuy nhiên, bản thân nữ diễn viên Anh Hùng Xạ Điêu thì cho rằng cô chẳng hề hi sinh cái gì, mà chỉ chọn cách sống cho riêng mình mà thôi.

Dĩ nhiên, xung quanh Dương Lệ Bình cũng có rất nhiều lời bàn tán thị phi. Có người cho rằng cô là kẻ lập dị trong showbiz với lối sống độc lạ, trước nay hiếm thấy. Tuy nhiên, Dương Lệ Bình cho biết: "Chỉ cần tôi cho rằng mình đang sống tốt, không làm tổn thương tới những người khác là được rồi”.

Dương Lệ Bình đang tận hưởng cuộc sống bình yên ở tuổi U70 và vẫn hết mình vì nghệ thuật (Ảnh: QQ).

Nguồn: QQ