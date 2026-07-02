Khái niệm "mua nhà" đang thay đổi: Tôi không gánh nợ để mua 4 bức tường, mà là cách tôi muốn sống!

Trong nhiều thập kỷ, mua nhà luôn được xem là một trong những cột mốc và mục tiêu quan trọng nhất cuộc đời. Với các thế hệ trước như Baby Boomer hay Gen X, việc mua nhà diễn ra trong bối cảnh giá bất động sản còn tương đối dễ tiếp cận và mức độ cạnh tranh trên thị trường chưa quá gay gắt.

Còn với Gen Z, câu chuyện lại rất khác. Tại Singapore nói riêng và nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nói chung, giá nhà đã tăng cao đến mức khiến ngưỡng gia nhập thị trường ngày càng trở nên hẹp hơn. Song song với đó, người trẻ cũng bước vào hành trình mua nhà với những ưu tiên và kỳ vọng rất khác so với cha mẹ mình.

Bởi vậy, câu hỏi quan trọng hiện nay không còn là liệu người trẻ có muốn sở hữu nhà hay không, mà là: Việc sở hữu một căn nhà mang ý nghĩa gì đối với một thế hệ đang bước vào thị trường trong những điều kiện hoàn toàn khác?

Người trẻ không từ bỏ mục tiêu mua nhà như nhiều người vẫn nghĩ

Theo khảo sát "My Dream Home" của ERA, gần một nửa Millennials trẻ (49%) cho biết họ có kế hoạch mua nhà trong tương lai gần. Điều đó cho thấy việc sở hữu nhà không còn là mục tiêu xa vời mà đã trở thành ưu tiên tài chính trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Gen Z lại có xu hướng nhìn nhận việc mua nhà như một kế hoạch dài hơi hơn. Có tới 73% cho biết họ đang chuẩn bị cho mục tiêu này về lâu dài, trong khi chỉ 27% dự định mua nhà trong thời gian gần. Điều này phản ánh sự khác biệt về độ tuổi, thu nhập cũng như giai đoạn cuộc sống, chứ không phải sự khác biệt về mong muốn sở hữu bất động sản.

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Bối cảnh thực tế cũng lý giải phần nào điều này. Hơn một nửa số người thuộc thế hệ Z tham gia khảo sát vừa mới bước chân vào thị trường lao động. Vì vậy, 34% cho biết hiện chưa đủ khả năng tài chính để mua nhà, trong khi 28% chưa có kế hoạch mua nhà ở thời điểm hiện tại. Điều đó không đồng nghĩa với việc họ từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà, mà chỉ cho thấy mục tiêu này được lùi lại đến thời điểm phù hợp hơn.

Nói cách khác, điều đang bị trì hoãn là khả năng chi trả chứ không phải nhu cầu.

Hiện nay, 37% người trẻ Singapore coi khả năng tài chính là rào cản lớn nhất khi mua bất động sản. Điều này phản ánh một thế hệ vẫn giữ nguyên khát vọng sở hữu nhà nhưng có ít dư địa tài chính hơn so với những người mua nhà ở các thế hệ trước.

Hơn một nửa người tham gia khảo sát (56%) có thu nhập hàng tháng dưới 10.000 USD (khoảng 261 triệu đồng). Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tỷ lệ sở hữu nhà ở nhóm người trẻ chỉ đạt 26%, thấp hơn nhiều so với mức 64% của các thế hệ lớn tuổi. Khoảng cách này cho thấy quyết định mua nhà của người trẻ phụ thuộc nhiều hơn vào thời điểm, mức tăng thu nhập và khả năng chi trả thực tế, thay vì chỉ dựa trên mong muốn.

Một căn nhà không chỉ đơn thuần là nơi để ở hay một khoản đầu tư

Nếu trước đây, một căn nhà thường được xem là tài sản tích lũy hoặc biểu tượng của thành công, thì với người trẻ ngày nay, ý nghĩa ấy đang dần thay đổi.

Đối với họ, sở hữu nhà không còn chỉ xoay quanh câu chuyện “thoát cảnh ở thuê” hay một khoản đầu tư. Một căn nhà bây giờ còn phản ánh cá tính, sự độc lập và phong cách sống của chính chủ. Nó không chỉ là tài sản dài hạn mà còn là không gian thể hiện cách “tôi muốn sống hàng ngày”.

Sự thay đổi trong tư duy mua nhà cũng kéo theo những tiêu chí lựa chọn hoàn toàn mới. Nếu các thế hệ trước thường quan tâm đến diện tích lớn, hay tiềm năng tăng giá trong dài hạn, thì người trẻ - vẫn coi trọng yếu tố tài chính, nhưng đồng thời đặt nặng sự thuận tiện và tính cá nhân hóa. Nghĩa là ngôi nhà tôi mua phải được thiết kế theo phong cách của tôi, chứ không “có sao dùng vậy” được nữa.

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Lối sống cũng đang trở thành yếu tố định hình quyết định mua nhà nhiều hơn bao giờ hết. Thay vì xem nhà là tài sản gắn bó suốt đời, nhiều người trẻ coi đó là không gian phục vụ chất lượng sống hiện tại. Vì thế, khả năng kết nối giao thông và sự thuận tiện trong sinh hoạt trở thành tiêu chí không thể thiếu.

Có 27% người trẻ ưu tiên nhà gần nơi làm việc, cao hơn mức 22% ở nhóm lớn tuổi. Đáng chú ý, 79% người tham gia khảo sát cho rằng khả năng tiếp cận phương tiện giao thông công cộng là yếu tố quan trọng nhất. Ngoài ra, việc gần trung tâm thương mại, siêu thị và các khu ẩm thực cũng được đánh giá rất cao.

Những lựa chọn này phản ánh xu hướng sống ít phụ thuộc vào ô tô cá nhân, đồng thời ưu tiên sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Người trẻ sẵn sàng lựa chọn những căn nhà có không gian linh hoạt, công năng hợp lý thay vì chỉ chú trọng số lượng phòng ngủ.

Quan niệm về sự ổn định tài chính cũng đang thay đổi

Gen Z không còn xem bất động sản là thước đo duy nhất cho sự an toàn trong tương lai. Họ vẫn coi trọng việc sở hữu nhà, nhưng xem đây chỉ là một phần trong chiến lược tài chính tổng thể, bên cạnh nhiều loại tài sản và mục tiêu khác.

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Chỉ 3,9% người trẻ tham gia khảo sát coi bất động sản là công cụ chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu, trong khi tỷ lệ này ở nhóm lớn tuổi gần 14%.

Nhìn về tương lai, thị trường không chứng kiến sự suy giảm nhu cầu sở hữu nhà mà là sự thay đổi về thời điểm và ưu tiên. Người trẻ vẫn mong muốn có nhà riêng, nhưng họ bước vào thị trường thận trọng hơn, cân nhắc kỹ hơn giữa khả năng tài chính, chất lượng cuộc sống và sự linh hoạt trong dài hạn.

Khi thu nhập tiếp tục cải thiện và từng giai đoạn cuộc sống thay đổi, nhóm người mua này sẽ dần chuyển hóa thành nhu cầu thực sự trên thị trường bất động sản. Điều đó đồng nghĩa với việc những căn nhà được thiết kế hiệu quả, kết nối thuận tiện và phục vụ tốt cho cuộc sống hằng ngày sẽ ngày càng được ưu tiên.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, bất động sản vẫn được xem là một loại tài sản mang lại sự ổn định. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của thế hệ kế tiếp, các nhà phát triển dự án, nhà hoạch định chính sách và đơn vị tư vấn sẽ cần hiểu rằng: Với người trẻ ngày nay, mua nhà không còn đơn thuần là tìm một nơi để ở, mà còn là lựa chọn một phong cách sống phù hợp với tương lai mà họ mong muốn.

(Nguồn: Era Real Estate)