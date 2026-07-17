Giảm tới 15kg, cô gái Hàn chia sẻ 5 thói quen giúp lấy lại vóc dáng sau 2 tuần mà không cần nhịn ăn hay tập luyện cường độ cao

Giảm từ 58kg xuống còn 43kg, Lee Ri Ryu (Hàn Quốc) là một KOL nổi tiếng trong lĩnh vực giảm mỡ và quản lý vóc dáng. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ thực đơn, thói quen sinh hoạt và kinh nghiệm duy trì cân nặng sau giảm cân.

Mới đây, Lee Ri Ryu cho biết cân nặng của cô tăng trở lại sau kỳ kinh nguyệt và nhiều buổi tụ tập ăn uống liên tiếp. Thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay lao vào tập luyện cường độ cao, cô dành 2 tuần để điều chỉnh lại lối sống bằng 5 thói quen đơn giản.

Theo nữ KOL, mục tiêu của kế hoạch này không phải giảm cân cấp tốc mà giúp cơ thể trở về trạng thái cân bằng. Cô cũng nhấn mạnh hành trình giảm từ 58kg xuống 43kg không đến từ một phương pháp "thần tốc", mà là kết quả của những thói quen lành mạnh được duy trì trong thời gian dài.

1. Uống nhiều nước để giảm giữ nước, đừng vội nhịn ăn khi thấy cân tăng

Theo Lee Ri Ryu, cân nặng tăng sau kỳ kinh nguyệt hoặc sau những bữa ăn nhiều muối, nhiều dầu mỡ chưa chắc là do tích mỡ. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân chỉ là cơ thể đang giữ nước.

Vì vậy, điều đầu tiên cô làm là tăng lượng nước uống mỗi ngày để hỗ trợ tuần hoàn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm cảm giác phù nề.

Theo cô, thay vì nhìn thấy cân nặng tăng rồi lập tức cắt giảm khẩu phần ăn, hãy để cơ thể có thời gian cân bằng lại. Không ít trường hợp, cân nặng sẽ tự giảm khi lượng nước dư thừa được đào thải, đồng thời giúp hạn chế nguy cơ ăn bù sau khi nhịn đói.

2. Ăn tối sớm hơn để hệ tiêu hóa có thời gian nghỉ ngơi

Một thay đổi quan trọng trong 2 tuần điều chỉnh là chuyển bữa tối lên sớm hơn, tránh ăn quá sát giờ đi ngủ.

Lee Ri Ryu cho biết bữa tối của cô chủ yếu gồm các thực phẩm giàu protein như ức gà, cá, trứng hoặc đậu phụ, ăn kèm nhiều rau xanh và một lượng tinh bột vừa phải.

Cô không cắt hoàn toàn carbohydrate mà chỉ kiểm soát khẩu phần để vẫn đảm bảo cảm giác no, đủ dinh dưỡng và dễ duy trì lâu dài.

3. Ăn rau và protein trước, tinh bột sau

Không chỉ quan tâm đến thực phẩm, Lee Ri Ryu còn chú ý đến thứ tự ăn trong mỗi bữa.

Cô thường bắt đầu bằng rau xanh, sau đó đến thực phẩm giàu protein và cuối cùng mới ăn cơm hoặc các loại tinh bột.

Theo nữ KOL, cách ăn này giúp tăng cảm giác no, hạn chế việc ăn quá nhanh hoặc tiêu thụ quá nhiều năng lượng khi bụng đang đói.

Quan trọng hơn, đây là một thói quen dễ thực hiện mà không cần phải nhịn ăn hay kiêng khem quá mức.

4. Tập trung khi ăn, bỏ thói quen vừa ăn vừa xem điện thoại

Lee Ri Ryu cho rằng nhiều người tăng cân không hẳn vì ăn quá nhiều mà vì thời gian ăn kéo dài và ăn trong vô thức.

Hiện nay, cô tập trung hoàn toàn vào bữa ăn, không lướt điện thoại, không xem phim hay vừa trò chuyện quá nhiều trong lúc ăn.

Bên cạnh đó, cô cũng hạn chế ăn khuya và cắt giảm các bữa ăn vặt không cần thiết để xây dựng nhịp sinh hoạt ổn định.

Theo cô, chỉ cần giảm lượng calo "ẩn" từ đồ ăn vặt và ăn uống có giờ giấc, việc kiểm soát cân nặng sẽ trở nên dễ dàng hơn mà không cần phải tính toán từng calo.

5. Đi bộ nhiều hơn thay vì ép bản thân tập nặng

Trong suốt 2 tuần, Lee Ri Ryu không dành nhiều thời gian cho các buổi tập cường độ cao.

Thay vào đó, cô cố gắng tăng mức vận động trong sinh hoạt hằng ngày như đi bộ khi có thể, ưu tiên cầu thang bộ thay vì thang máy và hạn chế sử dụng phương tiện di chuyển cho những quãng đường ngắn.

Theo cô, việc đưa vận động vào cuộc sống hằng ngày giúp cơ thể tiêu hao thêm năng lượng mà không tạo áp lực như các chương trình tập luyện khắt khe. Đây cũng là cách dễ duy trì hơn đối với những người bận rộn.

Điều quan trọng không nằm ở 2 tuần

Lee Ri Ryu cho biết kế hoạch 2 tuần chỉ là giai đoạn giúp cơ thể lấy lại nhịp sinh hoạt sau thời gian ăn uống thất thường, chứ không phải phương pháp giảm cân thần tốc.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo, giảm cân bền vững cần kết hợp chế độ ăn cân đối, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và duy trì thói quen lâu dài. Những biến động cân nặng trong vài ngày hoặc sau kỳ kinh nguyệt thường liên quan đến lượng nước trong cơ thể hơn là lượng mỡ tích lũy, vì vậy không nên quá lo lắng hay áp dụng các biện pháp nhịn ăn cực đoan chỉ để cân giảm nhanh.