Chỉ ăn khoai lang vào bữa sáng: Sai lầm giảm cân khiến cơ thể suy kiệt

Khoai lang từ lâu được ví như loại “siêu thực phẩm” trong thực đơn của những người ăn kiêng. Với hàm lượng chất xơ dồi dào cùng các vitamin A, C, E, một củ khoai lang khoảng 200g cung cấp chừng 240 kcal.

Lượng năng lượng này đủ cho một buổi sáng làm việc nhẹ nhàng tại văn phòng, đồng thời giúp no lâu, ổn định đường huyết và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Tuy nhiên, nếu xem khoai lang là giải pháp thay thế hoàn toàn cho các món ăn sáng truyền thống, cơ thể bạn sẽ sớm lên tiếng.

Nhiều người chuộng ăn khoai lang luộc vào bữa sáng để giảm cân, giữ dáng. (Ảnh minh hoạ)

TS Từ Ngữ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, phân tích rằng một bữa sáng khoa học cần tối thiểu 300 kcal và phải đảm bảo sự cân bằng của 4 nhóm chất: tinh bột, đạm, béo và vitamin.

Trong khi đó, điểm yếu lớn nhất của khoai lang là gần như không có chất béo và lượng protein cực kỳ nghèo nàn. Nếu so với một bát bún, phở hay đĩa cơm tấm vốn chứa đầy đủ đạm và lipid từ thịt, trứng và nước dùng ninh xương, khoai lang tỏ ra lép vế về mặt cung cấp dưỡng chất cho các hoạt động thể lực mạnh. Do đó, những người lao động tay chân hoặc chơi thể thao nặng nếu chỉ ăn khoai lang vào buổi sáng sẽ rất nhanh bị hụt hơi, mệt mỏi.

Nguy hiểm hơn, việc duy trì thực đơn sáng chỉ có khoai lang từ ngày này qua ngày khác nhằm mục đích ép cân sẽ đẩy cơ thể vào tình trạng suy dinh dưỡng thể ẩn. Việc thiếu hụt nghiêm trọng protein và lipid kéo dài làm suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn nội tiết và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tái tạo của các tế bào.

Thay vì cắt bỏ hoàn toàn các món ăn khác, bạn có thể biến khoai lang thành một phần của bữa sáng lành mạnh bằng cách kết hợp thêm một ly sữa tươi, một quả trứng luộc hoặc một vài loại hạt dinh dưỡng. Sự bổ sung này vừa giúp bạn kiểm soát tốt cân nặng, vừa nạp đủ năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả mà không lo thiếu chất.