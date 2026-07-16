Khách sạn 23 năm tuổi trên đường Đồng Khởi tái định vị tầng cao nhất thành hệ sinh thái trải nghiệm

Tầng 23 là điểm đến trên tầng cao của khách sạn, tọa lạc phía trên trục đường Đồng Khởi, quy tụ ba trải nghiệm đặc trưng trong cùng một địa chỉ riêng tư: Altitude 23 (không gian tiệc mừng), Summit (không gian hội nghị và sự kiện cao bậc nhất tại Đồng Khởi) và Hai Bar (quán bar tầng thượng cao bậc nhất tại Đồng Khởi).

Sự kiện ra mắt diễn ra đúng dịp khách sạn bước vào năm thứ 23 tại số 88 Đồng Khởi, trùng với số tầng và tên gọi của điểm đến mới. Trong lần tái định vị này, Altitude 23 tiếp tục là không gian tiệc mừng với tầm nhìn 360 độ, trong khi Summit và Hai Bar được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu hội họp và trải nghiệm trên tầng cao.

Một điểm đến, ba trải nghiệm - cách con người gặp gỡ đang thay đổi

Sự ra mắt của Tầng 23 phản ánh sự dịch chuyển trong cách con người gặp gỡ và kết nối, được định vị là hệ sinh thái kết hợp hội họp, sự kiện và thư giãn trên tầng cao.

Từ định hướng đó, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel tái định hình Tầng 23 như một hệ sinh thái trải nghiệm trên tầng cao, nơi công việc, kết nối và phong cách sống tiếp nối nhau một cách tự nhiên trong cùng một địa chỉ giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Summit - Hội nghị trên tầng cao: không gian hội nghị và sự kiện cao bậc nhất tại Đồng Khởi

Summit là không gian hội nghị và sự kiện riêng tư vừa được nâng cấp tại Tầng 23 của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, được định vị là điểm đến hội họp cao bậc nhất tại Đồng Khởi. Không gian kết hợp sự yên tĩnh, ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn toàn cảnh hướng ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, tòa nhà Bitexco cùng đường chân trời thành phố.

Summit mang đến không gian hội họp riêng tư với ánh sáng tự nhiên, tầm nhìn toàn cảnh thành phố

Summit được quy hoạch như một tổ hợp hội nghị linh hoạt gồm năm không gian: Grand Summit (197 m², hợp nhất từ Summit 1, 2 và 3 - sức chứa tối đa 212 khách theo kiểu rạp hát, 180 khách tiệc cocktail hoặc 160 khách tiệc bàn tròn), Summit 4 (90 m², tối đa 80 khách rạp hát) và Summit Boardroom (28 m², dành cho các cuộc họp cấp cao tối đa 14 người).

Với không gian linh hoạt và dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế của Sheraton, Summit phù hợp tổ chức hội nghị doanh nghiệp, họp cấp cao, ra mắt sản phẩm và các sự kiện. Đây là một phần trong hơn 2.000 m² không gian sự kiện với 14 địa điểm linh hoạt của khách sạn, bên cạnh Grand Ballroom không cột trụ tại tầng 3.

Summit – không gian hội nghị và sự kiện cao bậc nhất tại Đồng Khởi, được thiết kế cho các cuộc họp cấp cao, hội nghị doanh nghiệp và những sự kiện mang tính kết nối.

Ông Chris Lee, Phó Tổng Quản lý (Executive Assistant Manager) Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, chia sẻ tại sự kiện ra mắt: "Khi bắt tay tái tạo Tầng 23, chúng tôi tự hỏi một câu đơn giản: Sài Gòn còn thiếu điều gì? Câu trả lời là một nơi để hội họp - thực sự hội họp - phía trên nhịp ồn ào của thành phố. Điều làm nên khác biệt của Summit không chỉ là tầm nhìn - mà là sự riêng tư: một tầng lầu yên tĩnh tách khỏi sảnh chính, nơi mọi cuộc trao đổi được giữ kín và sự tập trung ở lại trong phòng."

Hai Bar - Thưởng vị trên tầng cao: quán bar tầng thượng cao bậc nhất tại Đồng Khởi

Hai Bar là quán bar tầng thượng mới tại Tầng 23, được định vị là điểm hẹn cocktail trên tầng cao tại Đồng Khởi. Mở cửa từ 17:00 hằng ngày, không gian sở hữu tầm nhìn hướng ra Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, sông Sài Gòn và cầu Ba Son, mang đến trải nghiệm từ hoàng hôn đến đêm muộn.

Tên gọi Hai Bar gợi ba tầng ý nghĩa: "Hai, Ba" – cách đọc số 23 trong tiếng Việt, "High Bar" – trải nghiệm trên tầng cao thành phố, và tầng 23 – nơi quán tọa lạc. Đồng điệu với ý tưởng này, Hai Bar giới thiệu bộ sưu tập 23 cocktail đặc trưng, lấy cảm hứng từ nguyên liệu bản địa và hương vị ba miền Việt Nam, kết hợp kỹ thuật pha chế hiện đại.

Từ khoảnh khắc hoàng hôn đến khi thành phố lên đèn, Hai Bar mang đến trải nghiệm cocktail đương đại

Ông Shardul Kulkarni, Giám đốc Bộ phận Ẩm thực, chia sẻ: "Một không gian đẹp chỉ là khởi đầu - điều biến một buổi đặt tiệc thành một dịp đáng nhớ nằm ở những gì chúng tôi đặt lên bàn và cách chúng tôi phục vụ. Và sự kiện của bạn không cần khép lại khi cuộc họp kết thúc: tổ chức ngày làm việc tại Summit, rồi khi mặt trời bắt đầu xuống, chỉ vài bước chân đưa khách của bạn lên tầng thượng cho ly cocktail và màn kết bên đường chân trời. Một tầng lầu, một buổi tối - từ phòng họp đến giờ vàng hoàng hôn."

Altitude 23 - Tiệc mừng trên tầng cao

Hoàn thiện hệ sinh thái Tầng 23, Altitude 23 tiếp tục là không gian tiệc thân mật dành cho tiệc cưới, cột mốc trọng đại và các dịp riêng tư phía trên thành phố. Rộng 260 m² với tầm nhìn 360 độ bao trọn Sài Gòn, Altitude 23 đón tối đa 150 khách tiệc bàn tròn, 150 khách tiệc cocktail hoặc 200 khách theo kiểu rạp hát - quy mô lý tưởng cho tiệc cưới thân mật, lễ kỷ niệm và dạ tiệc riêng tư, nơi mỗi buổi tiệc mang một dấu ấn riêng: trang trọng, riêng tư và được bao quanh bởi đường chân trời thành phố.

Altitude 23 – không gian tiệc cưới và sự kiện riêng tư, sở hữu tầm nhìn toàn cảnh Thành phố Hồ Chí Minh

Altitude 23 cũng là nơi mang ký ức dày nhất của Tầng 23. Không gian này từng được biết đến với tên gọi Night Spot - một trong những hộp đêm mang tính biểu tượng của Sài Gòn trong những năm đầu của khách sạn.

Chính kiến trúc kể lại câu chuyện ấy. Không gian nổi bật với giếng trời hình tròn thông hai tầng, chùm đèn điêu khắc, ban công tầng lửng và cầu thang lớn, gợi chất "sân khấu tròn" từ thời còn là hộp đêm. Hệ cửa kính cao kịch trần hướng ra tòa tháp Bitexco và đường chân trời, biến thành phố thành phông nền cho mọi buổi tiệc.

"Tầng 23 không phải là câu chuyện về độ cao - mà là về góc nhìn"

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, ông Julian Wong, Tổng Giám đốc Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, chia sẻ: "Hai mươi ba năm trước, khách sạn mở cửa trên con đường Đồng Khởi - địa chỉ giàu câu chuyện bậc nhất của Sài Gòn - và trở thành một phần trong câu chuyện của thành phố này. Tối nay, chúng tôi mở ra một chương mới. Tầng 23 chưa bao giờ thực sự là câu chuyện về độ cao. Đó là câu chuyện về góc nhìn - một cách nhìn thành phố mà chúng ta yêu quý, điềm tĩnh hơn và thăng hoa hơn."

Hành trình đổi mới không ngừng trên con đường Đồng Khởi

Sự ra mắt của Tầng 23 là dấu mốc thứ ba trong chuỗi đổi mới của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel trong chưa đầy một năm. Trước đó, khách sạn đã ra mắt Grand Opera Tower với 120 phòng và suite được nâng cấp toàn diện, đồng thời trở thành khách sạn đầu tiên của Marriott International tại Việt Nam đạt chứng chỉ LEED Gold (LEED v4.1 Operations & Maintenance) về vận hành bền vững.

Ba dấu mốc gồm Grand Opera Tower, chứng chỉ LEED Gold và Tầng 23 cho thấy hành trình đổi mới của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel trong việc nâng cao trải nghiệm lưu trú, phát triển bền vững và kiến tạo không gian gặp gỡ mới giữa trung tâm TP.HCM.