Vì sao nên uống nước ấm ngay sau khi thức dậy buổi sáng?

Sau khoảng 6 đến 8 giờ ngủ mỗi đêm, cơ thể chúng ta hoàn toàn không được dung nạp nước, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nước nhẹ vào sáng hôm sau. Nhiều người thường có thói quen tìm kiếm một ly cà phê hay trà sữa ngay khi mở mắt để tỉnh táo, nhưng thực chất điều này chỉ khiến cơ thể thêm mất nước. Thay vào đó, việc bổ sung ngay một cốc nước ấm. Đây chính là cách đơn giản nhất để bù nước và mang lại những lợi ích khổng lồ cho sức khỏe mà có thể bạn chưa từng ngờ tới.

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Những lợi ích nổi bật khi uống nước ấm ngay khi vừa thức dậy buổi sáng

Đây là những thứ bạn sẽ nhận được chỉ bằng một hành động đơn giản là uống 1 cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy mỗi sáng:

1. Giảm đầy hơi, tốt cho tiêu hóa

Lợi ích trực tiếp và dễ cảm nhận nhất của cốc nước ấm đầu ngày là tác động toàn diện lên hệ tiêu hóa. Sau một đêm dài, các chất cặn bã tích tụ trong đại tràng bị khô cứng do thiếu nước, đồng thời lượng natri dư thừa từ bữa tối hôm trước dễ gây tích nước, chướng khí.

Khi đi vào cơ thể, nước ấm đóng vai trò như một chất bôi trơn tự nhiên làm mềm phân, kích thích nhu động ruột co bóp để giải quyết triệt để tình trạng táo bón. Đồng thời, dòng nước ấm này còn giúp trung hòa axit dạ dày, giải phóng lượng khí thừa tích tụ, giúp bạn tiêu ga, xẹp bụng và loại bỏ hoàn toàn cảm giác đầy hơi, óc ách khó chịu đầu ngày.

2. Thúc đẩy thải độc cơ thể toàn diện

Nước ấm buổi sáng chính là "chất tẩy rửa" tự nhiên giúp kích hoạt hệ thống thải độc của toàn bộ cơ thể. Khi đi vào dạ dày, nước ấm làm nhiệt độ nội tại tăng nhẹ, kích thích tuyến mồ hôi dưới da hoạt động để đào thải bã nhờn và độc tố ra ngoài qua lỗ chân lông.

Đồng thời, việc bù nước kịp thời này giúp làm loãng dòng máu đi qua gan và thận, tối ưu hóa chức năng lọc máu. Thận sẽ dễ dàng hòa tan và bài tiết các chất cặn bã, axit uric qua đường tiểu mà không bị quá tải, giúp giảm thiểu nguy cơ hình thành sỏi thận và làm sạch cơ thể từ sâu bên trong.

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3. Tăng tốc độ đốt cháy mỡ thừa và hạn chế thèm ăn

Nước ấm là công cụ hỗ trợ giảm cân tự nhiên vô cùng đắc lực. Việc bù nước ấm ngay khi ngủ dậy giúp thúc đẩy quá trình hydrat hóa tế bào, đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất của cơ thể lên mức tối ưu để sẵn sàng đốt cháy năng lượng cho ngày mới. Đồng thời, một cốc nước ấm trước bữa ăn sáng khoảng 30 phút sẽ chiếm một khoảng thể tích trong dạ dày, tạo cảm giác no giả để bạn không bị rơi vào trạng thái ăn quá đà, thèm đồ ngọt do hạ đường huyết buổi sáng.

4. Làm sạch mạch máu, giảm áp lực lên hệ tim mạch

Vào buổi sáng, độ nhớt của máu thường tăng cao do cơ thể bị mất nước, làm tăng nguy cơ hình thành các cục máu đông và gây áp lực lớn lên thành mạch.

Khi bạn uống nước ấm, dòng nước sẽ nhanh chóng được hấp thụ vào hệ tuần hoàn, làm loãng máu một cách tự nhiên và giãn nở các mạch máu ngoại vi. Điều này giúp máu lưu thông dễ dàng hơn, điều hòa huyết áp ổn định và giảm thiểu tối đa áp lực co bóp lên cơ tim sau khi thức dậy.

5. Xoa dịu hệ thần kinh, giảm thiểu đau đầu và căng thẳng

Tình trạng thiếu nước sau một đêm dài là nguyên nhân hàng đầu kích hoạt các cơn đau đầu âm ỉ và cảm giác uể oải, mệt mỏi vào buổi sáng. Việc bổ sung nước ấm ngay lập tức giúp tái cấp nước cho các tế bào não, cải thiện lưu lượng máu lên não và xoa dịu hệ thần kinh trung ương. Thói quen này giúp bạn nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, tăng khả năng tập trung và giảm bớt các căng thẳng, lo âu để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực.

6. Nuôi dưỡng làn da căng mọng và làm mượt mái tóc từ bên trong

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Đây là lợi ích làm đẹp chuyên sâu của nước ấm khi tác động trực tiếp vào cấu trúc tế bào. Trải qua một đêm dài bị mất nước, làn da và các nang tóc thường rơi vào trạng thái "khát khô". Nước ấm giúp giãn nở các mạch máu, đưa oxy và dưỡng chất đến nuôi dưỡng lớp biểu bì da nhanh hơn nước lạnh.

Duy trì thói quen này giúp da luôn ngậm nước, căng mọng, giảm thiểu tình trạng bong tróc, hình thành nếp nhăn sớm, đồng thời kích thích các dây thần kinh ở chân tóc giúp mái tóc luôn bóng mượt, giảm gãy rụng.

Uống nước ấm khi thức dậy buổi sáng thế nào mới tốt?

Để cốc nước đầu ngày phát huy trọn vẹn công năng thải độc và bảo vệ sức khỏe, bạn cần nằm lòng một vài lưu ý từ 2 chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Tammy Lakatos Shames và Lyssie Lakatos như sau:

- Sử dụng nước lọc tinh khiết: Hãy chắc chắn rằng bạn uống nước lọc ấm đã được đun sôi để nguội. Không sử dụng nước ngọt, nước có ga hay nước trà pha qua đêm để thay thế.

- Đảm bảo nhiệt độ phù hợp: Nhiệt độ nước lý tưởng nhất là từ 37 - 45 độ C. Tránh uống nước quá nguội vì không đủ kích hoạt hệ tiêu hóa, và tuyệt đối không uống nước quá nóng từ 60 độ C trở lên (đặc biệt là mức trên 65 độ C) vì dễ gây tổn thương niêm mạc thực quản và làm tăng nguy cơ ung thư theo cảnh báo từ WHO.

- Uống lượng nước vừa đủ: Ngay sau khi thức dậy, bạn chỉ nên bổ sung khoảng 200 - 300ml nước ấm. Việc uống quá nhiều nước cùng một lúc ngay lập tức sẽ gây áp lực đột ngột lên tim và hệ tuần hoàn. Cần cân đối với tổng lượng nước cả ngày, theo khuyến nghị của Viện Y học Mỹ, phụ nữ nên bổ sung khoảng 2,3 lít nước mỗi ngày, trong khi nam giới cần khoảng 3,3 lít.

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- Uống chậm rãi từng ngụm nhỏ: Đừng uống ực một hơi hết sạch cốc nước. Hãy ngồi thoải mái và uống từng ngụm nhỏ, chậm rãi để các tế bào có thời gian hấp thụ nước một cách tối ưu nhất.

Chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ bằng cách chuẩn bị sẵn một cốc nước lọc ấm đúng chuẩn ngay khi thức dậy, bạn sẽ thấy cơ thể mình thay đổi tích cực rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn đấy!

Tổng hợp