Vừa ngủ dậy mà thấy 3 dấu hiệu này chứng tỏ bạn đã béo lên rồi đấy!

Bất kỳ cô gái nào cũng đều theo đuổi một vóc dáng gọn gàng, hoàn hảo. Để làm được điều này, việc duy trì một lối sống sinh hoạt lành mạnh là điều tối quan trọng. Thế nhưng, thực tế là có không ít cô nàng dù ngày nào cũng than phiền về chuyện ăn kiêng, tập luyện nhưng kết quả thu về vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Đôi khi, cân nặng bằng con số chưa tăng nhưng thực chất bạn đã bắt đầu béo lên (Ảnh minh họa)

Đừng tự trách bản thân giảm cân sai cách mà không biết sai ở chỗ nào. Rất có thể, cơ thể bạn đang âm thầm tích mỡ mà bạn không hề hay biết.

Mách nhỏ nữ giới, khi gặp phải 3 vấn đề này sau khi ngủ dậy có thể cho thấy bạn đang béo lên. Nếu biết sớm để tìm cách điều chỉnh cân nặng của mình ngay sẽ tránh rơi vào khủng hoảng cân nặng và rối loạn chuyển hóa:

1. Đói cồn cào và thèm ăn dữ dội ngay khi mở mắt

Sau một đêm dài say giấc, cơ thể chúng ta đã trải qua quá trình trao đổi chất, giải độc và tiêu hóa sạch sẽ lượng thức ăn từ hôm trước. Do đó, việc cảm thấy đói nhẹ vào buổi sáng là điều hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, nếu bạn vừa thức dậy đã bị hành hạ bởi cảm giác đói cồn cào, thèm ăn điên cuồng và muốn tìm ngay những món nhiều dầu mỡ hay đồ ngọt để lấp đầy dạ dày thì cần phải dè chừng. Khi cơ thể bạn bắt đầu béo lên, dạ dày và đường ruột sẽ bị giãn ra, kích thích tiết ra nhiều dịch tiêu hóa hơn. Điều này tạo ra một vòng lặp tai hại: Bạn liên tục thèm ăn, nạp nhiều calo hơn và kết quả là càng ngày càng béo lên nhanh chóng.

Dfois cồn cào khi vừa ngủ dậy dù tối qua ăn đủ là dấu hiệu tăng cân (Ảnh minh họa)

2. Thường xuyên bị táo bón, khó đi đại tiện

Sáng sớm chính là "thời điểm vàng" để cơ thể tiến hành đào thải các chất cặn bã và độc tố ra ngoài thông qua việc đi đại tiện. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn cực kỳ dễ dàng.

Ngược lại, nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng táo bón, rặn khó vào đầu ngày, đây là tín hiệu cảnh báo chức năng đường ruột đang suy giảm nghiêm trọng. Tình trạng này thường xuất phát từ việc cơ thể bị thiếu nước trong thời gian dài, khiến các chất chuyển hóa bị ứ đọng, không thể đào thải ra ngoài. Khi độc tố và chất thải tích tụ quá lâu trong đại tràng, chúng sẽ bị cơ thể hấp thụ ngược trở lại, làm chậm quá trình đốt cháy mỡ thừa và khiến bạn béo lên một cách thụ động.

3. Khát khô cổ dù đêm hôm trước không ăn mặn

Uống một cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy là thói quen rất tốt để kích hoạt lại các cơ quan sau một đêm nghỉ ngơi. Thế nhưng, nếu bạn luôn thức dậy trong trạng thái khát khô cổ họng, thèm nước dữ dội dù tối hôm trước không hề ăn đồ mặn hay thức ăn nhanh, hãy cực kỳ cảnh giác.

Khát nước dữ dội mỗi sáng thức dậy cho thấy bạn đang béo lên (Ảnh minh họa)

Cơn khát bất thường này là biểu hiện rõ ràng của việc quá trình trao đổi chất trong cơ thể đang gặp trục trặc lớn. Khi tốc độ chuyển hóa năng lượng bị trì trệ, cơ thể không thể phân giải chất béo hiệu quả, dẫn đến việc tích tụ nước và mỡ thừa. Quá trình tuần hoàn kém này chính là nguyên nhân hàng đầu khiến các cô nàng dễ dàng bị tăng cân, tích mỡ và ngày một béo lên trông thấy.

Lời khuyên cho bạn: Nếu nhận thấy bản thân có đủ cả 3 dấu hiệu trên vào mỗi sáng, đã đến lúc bạn cần thiết lập lại thực đơn dinh dưỡng, uống đủ nước và tăng cường vận động để chặn đứng đà tăng cân trước khi quá muộn!