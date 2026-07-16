NAB Việt Nam: Khi nơi làm việc kiến tạo nên văn hoá doanh nghiệp

Tinh thần đổi mới không giới hạn

Những năm gần đây, NAB liên tục mở rộng không gian làm việc tại Hà Nội và TP.HCM để đáp ứng tốc độ phát triển của đội ngũ công nghệ. Tuy nhiên, đằng sau những thay đổi dễ nhận thấy như văn phòng mới hay không gian làm việc được mở rộng, là một sự chuyển dịch mang tính nền tảng hơn: xây dựng năng lực toàn cầu, nơi các đội ngũ tại Australia, Việt Nam và Ấn Độ vận hành như một thể thống nhất.

Ông Bob Pusanik – Executive Property Strategic Sourcing tại NAB. Ảnh: NAB Việt Nam

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị chiến lược chuỗi cung ứng và bất động sản tại các tổ chức tài chính toàn cầu, ông Bob Pusanik - Executive Property Strategic Sourcing – đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các dự án phát triển văn phòng của NAB tại Việt Nam.

Phần lớn công việc của ông diễn ra phía sau "hậu trường": quản lý nhóm dự án, cân đối và đảm bảo các dự án phát triển văn phòng mới vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại, vừa phục vụ định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng.

Theo sát các dự án mở rộng văn phòng qua nhiều năm giúp ông có góc nhìn ngày càng rõ nét hơn về mục tiêu của NAB.

"Chúng tôi không chỉ xây văn phòng", ông chia sẻ. "Điều chúng tôi hướng tới là tạo ra những không gian văn hóa chung nơi nhân viên cảm thấy tự hào khi đến làm việc, dễ dàng kết nối với đồng nghiệp và có điều kiện để phát huy tốt nhất năng lực của mình."

Triết lý này cũng phản ánh sự thay đổi trong vai trò của NAB Innovation Centre Vietnam. Được thành lập từ năm 2019, NAB Vietnam đã nhanh chóng phát triển thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo, với các kỹ sư CNTT, chuyên gia phân tích và đội ngũ vận hành đóng góp trực tiếp vào các nền tảng toàn cầu của ngân hàng. Có thể nói, một dự án thí điểm ban đầu nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự phát triển của NAB.

Như ông Pusanik chia sẻ: "Việt Nam hiện đang giữ vai trò hết sức quan trọng trong mạng lưới nguồn nhân lực toàn cầu của NAB. Vì vậy, chúng tôi muốn các văn phòng của NAB Innovation Centre Việt Nam tại cả Hà Nội và TP.HCM thể hiện đầy đủ tinh thần mà NAB kỳ vọng: tỉ mỉ, hiện đại, đề cao sự kết nối và lấy con người làm trung tâm."

Theo ông, từng chi tiết trong văn phòng đều được tính toán dựa trên trải nghiệm thực tế của nhân viên.

Văn phòng của NAB Innovation Centre Việt Nam tại cả Hà Nội và TP.HCM thể hiện tinh thần lấy con người làm trung tâm. Ảnh: NAB Việt Nam

"Chúng tôi dành nhiều thời gian để hình dung cách mọi người sẽ sử dụng không gian văn phòng trong suốt một ngày làm việc: đâu là nơi cần tập trung, đâu là nơi để trao đổi, lãnh đạo sẽ tương tác với đội ngũ ra sao và làm thế nào để môi trường làm việc giảm thiểu trở ngại cho mọi người và nâng cao hiệu quả làm việc," ông Pusanik cho biết.

Đưa dấu ấn văn hóa Việt vào không gian làm việc toàn cầu

Điểm nhấn của văn phòng Hà Nội là bức tranh mosaic chạy dọc cầu thang kết nối các tầng. Tác phẩm nghệ thuật này mở đầu bằng hình tượng rồng bay, tiếp nối là Hồ Tây, chùa Trấn Quốc, Nhà hát Lớn cùng những mái ngói đặc trưng của Hà Nội, rồi chuyển dần sang khung cảnh thành phố về đêm với luồng sáng đô thị của những tuyến metro và các tòa nhà mang tính biểu tượng như Lotte, Keangnam hay Capital Place.

Bức tranh mosaic chạy dọc cầu thang tại NAB Việt Nam mang những nét đặc trưng của Thủ Đô. Ảnh: NAB Việt Nam

Nếu công năng của văn phòng có nhiệm vụ hỗ trợ nhân viên làm việc hiệu quả, thì thiết kế của nó cần khiến con người cảm thấy thân thuộc để thoải mái làm việc và kết nối với nhau. Thay vì áp dụng một mô hình văn phòng doanh nghiệp tiêu chuẩn, NAB lựa chọn cách tiếp cận gắn kết không gian làm việc với bản sắc văn hoá Việt Nam.

"Thay vì áp dụng một mô-típ thiết kế chung cho toàn cầu, chúng tôi muốn mỗi văn phòng mang hơi thở của chính thành phố nơi nó hiện diện," ông Pusanik chia sẻ.

Văn phòng mới tại Hà Nội lấy cảm hứng từ hình ảnh "Hanoi From Above" (Hà Nội từ trên cao). Ảnh: NAB Việt Nam

Tại TP.HCM, ý tưởng này được thể hiện qua chủ đề "The Taste of Vietnam" (Dấu ấn Việt Nam), với màu sắc, chất liệu và không gian gợi cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

Trong khi đó, tại Hà Nội, ý tưởng thiết kế cũng liên tục phát triển: từ "Rising Dragon" (Thăng Long) - biểu tượng của sức mạnh và tăng trưởng đến "Hanoi From Above" (Hà Nội từ trên cao) ở các tầng mới, phản ánh góc nhìn toàn cảnh về nhịp sống và lịch sử của Thủ đô.

Ông Pusanik chia sẻ: "Tôi hy vọng mọi người sẽ cảm thấy tự hào khi bước vào không gian này - tự hào về Việt Nam, về NAB và về những đóng góp của chính mình cho tương lai của cả tập đoàn."

Cam kết dài hạn tại Việt Nam

Theo ông Pusanik, khi vai trò của Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của NAB ngày càng lớn, kỳ vọng dành cho đội ngũ tại đây cũng không ngừng tăng lên.

"Ban đầu, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một đội ngũ công nghệ chất lượng cao và một nền tảng vững vàng. Nhưng giờ đây, Việt Nam đã đóng vai trò lớn hơn nhiều trong chiến lược toàn cầu của NAB." - ông Pusnanik cho biết.

Ông cho rằng các văn phòng mới cần tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối với Australia và các thị trường khác, đồng thời phản ánh niềm tin của NAB vào năng lực của đội ngũ tại Việt Nam. Việc mở rộng tại Hà Nội và TP.HCM vì thế không phải là những dự án riêng lẻ, mà là một phần trong chiến lược đầu tư lâu dài của ngân hàng.

"Những không gian này được thiết kế để thúc đẩy hiệu suất công việc, nhưng trên hết là phục vụ con người. Quan trọng hơn cả, chúng thể hiện niềm tin dài hạn của NAB vào tài năng, năng lực lãnh đạo và đóng góp của đội ngũ tại Việt Nam."

Mỗi lần ghé thăm văn phòng sau khi được đưa vào hoạt động, điều khiến Pusanik ấn tượng nhất không phải là thiết kế về mặt kiến trúc. Ông chia sẻ: "Điều tôi cảm nhận rõ nhất là niềm tự hào của những người đã chung tay tạo nên không gian này và của những đồng nghiệp đang làm việc tại đây."

Cuối cùng, như ông chia sẻ, câu chuyện không nằm ở toà nhà, mà ở những giá trị được tạo ra bên trong: "Không gian văn phòng rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn là những gì con người có thể làm được bên trong không gian đó.

Và câu chuyện ấy vẫn đang tiếp tục được viết nên cùng với sự phát triển không ngừng của NAB Innovation Centre Vietnam.

NAB Innovation Centre Vietnam (Công ty TNHH Trung Tâm Phát Triển Phần Mềm Việt Nam)