Hình ảnh "bố" Mỹ Tâm vui vẻ ở Mỹ gây chú ý

Những ngày đầu tháng 7, diễn viên kiêm vệ sĩ Tùng Yuki – người được ca sĩ Mỹ Tâm thân mật gọi là "bố" – có chuyến công tác tại Mỹ. Trên trang cá nhân, ông liên tục chia sẻ những hình ảnh khám phá cuộc sống, cảnh quan và con người tại quốc gia này.

Nam nghệ sĩ vui vẻ khi khám phá nước Mỹ.

Đáng chú ý, Tùng Yuki có mặt đúng dịp Quốc khánh Mỹ nên ghi lại không khí lễ hội sôi động trên nhiều tuyến phố, nơi người dân diện những bộ trang phục rực rỡ để chào mừng. Nam nghệ sĩ cũng thu hút sự chú ý khi thoải mái chụp ảnh cùng nhiều cô gái có phong cách gợi cảm trên đường phố.

Không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc trải nghiệm, Tùng Yuki còn hài hước nói về sự chênh lệch chi phí sinh hoạt giữa Mỹ và Việt Nam. Ông viết: "Ở Mỹ cái gì cũng mắc, một ly bia giá bằng một két bia Saigon. Nhưng ở Mỹ làm một ngày về Việt Nam lai rai cả tháng".

Tùng Yuki còn chia sẻ hình ảnh làm vệ sĩ cho chương trình ca nhạc có dàn nghệ sĩ Việt đình đám như Soobin Hoàng Sơn, Binz, Bùi Công Nam...

Những hình ảnh được nam nghệ sĩ chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác từ bạn bè và người hâm mộ. Không ít khán giả dành lời khen cho phong độ, vẻ ngoài khỏe khoắn của ông ở tuổi ngoài 60.

Sinh năm 1962 tại Gia Lai, Tùng Yuki tên thật là Nguyễn Văn Tùng. Lớn lên trong một gia đình nghèo có năm anh em, ông sớm vào TP.HCM lập nghiệp. Nhờ theo học võ Vịnh Xuân Quyền từ nhỏ, ông bén duyên với nghề vệ sĩ và từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực an ninh chuyên nghiệp.

Hiện Tùng Yuki điều hành một công ty vệ sĩ chuyên nghiệp, từng có quy mô hơn 2.500 nhân sự. Ông cũng từng phụ trách công tác an ninh cho nhiều sự kiện có sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế như Bi Rain, SNSD, So Ji Sub, Cổ Thiên Lạc... cũng như nhiều sự kiện lớn và đám cưới của giới giải trí trong nước.

Tùng Yuki và Soobin Hoàng Sơn.

Song song với sự nghiệp an ninh, diện mạo lịch lãm cùng phong thái đĩnh đạc đã đưa Tùng Yuki bén duyên với điện ảnh. Ông bước chân vào nghệ thuật thứ bảy và nhanh chóng đóng đinh với danh xưng "ông bố quốc dân" của màn ảnh Việt. Khán giả nhiều thế hệ quen thuộc với gương mặt của ông qua các bộ phim truyền hình như Dốc tình, Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Bí mật tam giác vàng. Dù thành công ở cả hai lĩnh vực, Tùng Yuki ngoài đời lại rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư.

Trong số những nghệ sĩ mà Tùng Yuki từng bảo vệ, Mỹ Tâm là một trường hợp đặc biệt. Mối duyên giữa hai người kéo dài hơn 20 năm, từ khi nữ ca sĩ mới bước chân vào con đường ca hát cho đến khi trở thành ngôi sao hàng đầu của làng nhạc Việt.

Sự tin tưởng ấy lớn đến mức Mỹ Tâm luôn trân trọng gọi ông là "bố". Nữ ca sĩ từng chia sẻ chỉ có "bố Tùng" mới mang lại cho cô cảm giác đủ an toàn để dựa dẫm và vịn tay mỗi khi bước đi giữa đám đông cuồng nhiệt.