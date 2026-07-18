Nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc tái hôn với 1 viện trưởng, sở hữu biệt thự 10 phòng ngủ, sống đơn giản

Ở tuổi ngoài 40, NSƯT Tân Nhàn không chỉ được biết đến là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc dân gian mà còn là nhà giáo, nhà quản lý được giới chuyên môn đánh giá cao.

Sau những thăng trầm trong cuộc sống riêng, nữ nghệ sĩ tìm được hạnh phúc mới bên người chồng là một viện trưởng. Dù sở hữu căn biệt thự rộng với 10 phòng ngủ và có cuộc sống đủ đầy, Tân Nhàn vẫn lựa chọn lối sống giản dị như cô chia sẻ: "Sống đơn giản thôi, miễn vui là được. Ước mơ nhỏ thôi, làm được là được".

Ca sĩ Tân Nhàn

Từ cô gái vùng quê đến trưởng khoa Thanh nhạc ở tuổi 42

Sinh năm 1982 tại Hà Nam cũ (này là Ninh Bình), Tân Nhàn lớn lên trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát. Bước ngoặt lớn đến với cô khi giành Giải nhất dòng nhạc Dân gian và Giải khán giả bình chọn tại Sao Mai 2005. Thành tích này đưa tên tuổi Tân Nhàn đến gần công chúng, mở ra hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ biểu diễn, Tân Nhàn lựa chọn con đường học thuật. Sau khi tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng - cổ điển, cô trở thành giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào năm 2019.

Từ năm 2017, nữ nghệ sĩ giữ cương vị Phó trưởng khoa Thanh nhạc và đến tháng 5/2024 chính thức được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Thanh nhạc khi mới 42 tuổi. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Bên cạnh công tác giảng dạy, Tân Nhàn luôn là gương mặt nổi bật của dòng nhạc dân gian đương đại. Các album như Yếm đào xuống phố, Níu dải lụa đào, Công cha ngãi mẹ sinh thành... đều cho thấy nỗ lực làm mới âm nhạc truyền thống nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần dân tộc.

Điều đáng chú ý là Tân Nhàn từng nhiều lần chia sẻ, danh hiệu mà cô mong muốn nhất không phải NSND mà là Nhà giáo Nhân dân. Với nữ nghệ sĩ, niềm hạnh phúc lớn là được truyền cảm hứng, đào tạo thế hệ ca sĩ trẻ và góp phần gìn giữ giá trị của âm nhạc truyền thống. Nhiều học trò của cô đã đạt thành tích cao tại các cuộc thi như Sao Mai, tiếp tục nối dài dấu ấn của người thầy tận tâm.

Không chỉ là ca sĩ hàng đầu của dòng nhạc dân gian, Tân Nhàn còn là Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Tái hôn với viện trưởng, sở hữu biệt thự 10 phòng ngủ nhưng chọn sống bình yên

Nếu sự nghiệp ngày càng thăng hoa thì cuộc sống riêng của Tân Nhàn cũng có cái kết viên mãn sau nhiều năm trải qua những thăng trầm.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, nữ nghệ sĩ tập trung cho công việc và nuôi con. Vài năm sau, cô tìm thấy hạnh phúc mới bên ông xã là một viện trưởng. Cả hai tổ chức lễ cưới kín đáo và luôn giữ gìn sự riêng tư, ít khi chia sẻ chuyện gia đình trên truyền thông.

Tân Nhàn và ông xã

Tổ ấm hạnh phúc của nữ ca sĩ

Hiện nay, gia đình Tân Nhàn sinh sống trong căn biệt thự khang trang. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn sở hữu một căn biệt thự 3 tầng rộng 1000m2, với khoảng 10 phòng ngủ ở Tuần Châu, Hạ Long.

Khuôn viên biệt thự vô cùng rộng rãi và xanh mát. Điểm nhấn nổi bật là hồ bơi lớn ngoài trời nằm ngay phía trước căn nhà, bao quanh bởi hàng cau cảnh, giàn hoa rực rỡ và khu vực nghỉ ngơi được thiết kế như resort cao cấp. Không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên tạo cảm giác thư giãn, yên bình đúng chất nghỉ dưỡng. Đây vừa là nơi nghỉ ngơi của gia đình Tân Nhàn, vừa đủ chỗ để đón người thân, bạn bè mỗi dịp sum họp.

Biệt thự 10 phòng ngủ bề thế, sang trọng của Tân Nhàn ở Hạ Long

Trên trang cá nhân, Tân Nhàn thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Tuy sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, nhưng cô lại lựa chọn tận hưởng niềm vui từ những điều bình dị thay vì chạy theo những giá trị vật chất. Triết lý sống ấy được nữ nghệ sĩ gói gọn trong dòng chia sẻ ngắn nhưng đầy ý nghĩa: "Sống đơn giản thôi, miễn vui là được. Ước mơ nhỏ thôi, làm được là được".

Quan điểm này cũng phần nào lý giải vì sao dù có vị trí trong nghề, sở hữu nhà đẹp và cuộc sống đủ đầy, Tân Nhàn vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh gần gũi, nhẹ nhàng. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc giảng dạy và các dự án âm nhạc mang tính gìn giữ giá trị truyền thống hơn là chạy theo sự hào nhoáng.

Ở tuổi U45, Tân Nhàn ngày càng xinh đẹp đằm thắm và thành công

Ở tuổi 44, Tân Nhàn đang có cuộc sống mà nhiều người mơ ước: sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc và sự bình yên trong tâm hồn. Với cô, thành công không chỉ được đo bằng danh hiệu hay tài sản, mà còn bằng việc mỗi ngày vẫn được làm nghề mình yêu, được cống hiến cho âm nhạc và trở về tổ ấm sau những giờ làm việc.