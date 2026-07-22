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Mới 3 tuổi, bé Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã được mẹ dạy múa, còn biết bắt chước các động tác dancesport của chị ba Anna

| | Lifestyle

Mới 3 tuổi, bé Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã được mẹ dạy múa, còn biết bắt chước các động tác dancesport của chị ba Anna

Có lúc chị ba Anna đang tập nhảy, bé Lisa cũng lon ton chạy theo, cố gắng làm giống hệt chị.

Mới đây, Khánh Thi chia sẻ đoạn clip ghi lại buổi học múa đầu tiên của con gái út Lisa tại trung tâm dancesport do cô sáng lập. Dù mới 3 tuổi, cô bé đã rất hào hứng tham gia lớp học cùng các chị, chăm chú quan sát rồi bắt chước từng động tác. Đặc biệt, khoảnh khắc Lisa được mẹ Thi hướng dẫn ép dẻo với gương mặt vừa ngơ ngác vừa đáng yêu đã khiến nhiều người bật cười.

Mẹ Khánh Thi khoe khoảnh khắc bé Lisa học múa cùng các chị

Dù các động tác còn vụng về, đúng với lứa tuổi, nhưng sự dạn dĩ và thích vận động của Lisa khiến nhiều người nhận xét cô bé có tố chất nghệ thuật từ rất sớm. Nhiều khán giả còn hài hước bình luận rằng đây đúng là "con nhà nòi", bởi cả bố và mẹ đều là những kiện tướng dancesport nổi tiếng.

Nếu thường xuyên theo dõi trang cá nhân của Khánh Thi và Phan Hiển, không khó để nhận ra Lisa đã sớm bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc và nhảy múa. Trong nhiều đoạn clip được bố mẹ chia sẻ, cô bé thường lắc lư theo nhạc, nhún nhảy rất tự nhiên, thậm chí còn thích bắt chước các động tác của chị gái Anna mỗi khi chị tập luyện. Có lúc Có lúc chị ba Anna đang tập nhảy, bé Lisa cũng lon ton chạy theo, cố gắng làm giống hệt chị.

Khánh Thi từng chia sẻ rằng vợ chồng cô không đặt áp lực các con phải nối nghiệp bố mẹ. Điều cả hai mong muốn là các con được tiếp xúc với nghệ thuật và thể thao từ sớm để khám phá sở thích, phát triển khả năng một cách tự nhiên. Vì thế, Lisa được theo mẹ đến trung tâm từ nhỏ, vừa vui chơi vừa làm quen với môi trường tập luyện.

Về phía Phan Hiển, nam kiện tướng cũng nhiều lần bày tỏ niềm vui khi thấy con gái út thích nhảy múa. Anh từng hài hước gọi Lisa là "cây hài của nhà", bởi cô bé luôn mang đến những khoảnh khắc vui vẻ với biểu cảm lém lỉnh và tính cách hoạt bát. Mỗi khi có nhạc, Lisa đều hào hứng lắc lư, nhún nhảy, khiến bố mẹ tin rằng con có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật.

Lisa là con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển, sinh vào tháng 9/2023. Cô bé có tên thân mật là Lisa, là em của Kubi và Anna. Từ khi chào đời, Lisa đã nhận được nhiều sự quan tâm nhờ vẻ ngoài bụ bẫm, gương mặt đáng yêu và những biểu cảm vô cùng hài hước.

Dù mới 3 tuổi, Lisa đã quen thuộc với không gian phòng tập của mẹ. Những khoảnh khắc cô bé nhún nhảy theo nhạc, bắt chước chị Anna hay hào hứng tham gia các buổi học múa luôn nhận được nhiều lượt yêu thích từ cộng đồng mạng.

Ở tuổi còn rất nhỏ, chưa thể nói trước Lisa có theo đuổi dancesport hay không, nhưng sự tự tin, năng động cùng niềm yêu thích vận động của cô bé đang mang đến nhiều khoảnh khắc dễ thương, khiến người hâm mộ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển không khỏi thích thú.

3 nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển cực đáng yêu: Kubi ra dáng hot boy, Anna điệu đà, Lisa chiếm trọn "spotlight"

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Lisa

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