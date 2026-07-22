Bên trong nhà nội của Lọ Lem ở Đồng Tháp, MC Quyền Linh xây để báo hiếu mẹ

Không chỉ được khán giả yêu mến bởi hình ảnh giản dị và gần gũi, MC Quyền Linh còn nhiều lần khiến công chúng chú ý với những việc làm dành cho gia đình. Cuối năm 2023 - đầu năm 2024, nam MC chia sẻ cận cảnh căn nhà rộng 500m² xây tặng mẹ ruột tại quê nhà Đồng Tháp - món quà anh ấp ủ từ lâu với mong muốn mẹ có một nơi ở khang trang để an hưởng tuổi già.

Gia đình MC Quyền Linh cùng bà nội (Ảnh: Viết Thanh)

Theo chia sẻ của Quyền Linh, ngôi nhà được hoàn thiện sau khoảng 4 tháng thi công với sự hỗ trợ của một người bạn thân phụ trách thiết kế và xây dựng. Công trình mang phong cách tân cổ điển pha hiện đại, lấy tông trắng làm màu chủ đạo, tạo cảm giác sáng sủa và thanh lịch.

Điểm đặc biệt của căn nhà là vị trí nằm trên khu đất thoáng đãng, nhiều cây xanh và có mặt hướng ra dòng sông Tiền Giang. Không gian phía trước được chừa khoảng sân rộng, vừa làm nơi đậu ô tô, vừa có thể tổ chức những bữa cơm gia đình hay các hoạt động ngoài trời.

Người thiết kế cho biết, thay vì xây theo kiểu nhà mái Thái hoặc nhà 3 gian truyền thống thường thấy, Quyền Linh mong muốn một không gian hiện đại nhưng vẫn phù hợp với người lớn tuổi. Vì vậy, căn nhà được lấy cảm hứng từ phong cách hiện đại, kết hợp một số đường nét cổ điển để tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu.

Bên ngoài ngôi nhà

Với diện tích khoảng 500m², công năng của ngôi nhà được bố trí khá hợp lý. Tầng một gồm phòng khách, khu vực ăn uống, bếp chính, một bếp phụ phía sau và một phòng ngủ dành cho mẹ. Do chiều sâu lớn nên các không gian được sắp xếp nối tiếp nhau, tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện trong sinh hoạt.

Khu bếp được đầu tư đầy đủ hệ tủ, bếp từ, bồn rửa, tủ lạnh cùng nhiều thiết bị hiện đại. Nội thất trong nhà cũng đồng bộ với gam màu trắng, từ sofa, bàn ăn đến giường ngủ và các món đồ trang trí, mang đến tổng thể hài hòa và tinh tế.

Không gian tầng một gồm phòng khách, bàn ăn và bếp

Khu vực bếp phía sau dành cho các dịp lễ Tết và tụ họp gia đình

Trong khi đó, tầng hai được thiết kế để phục vụ những lần các con, cháu trở về thăm mẹ. Phòng ngủ lớn có diện tích khoảng 30m², bố trí hai giường và ban công nhìn ra phía trước, đón gió tự nhiên. Ngoài ra còn có khu vực sân thượng rộng rãi kết hợp sân phơi với hệ thống giàn phơi hiện đại, giúp việc sinh hoạt trở nên thuận tiện hơn.

Một chi tiết cũng được chú trọng là phần lan can sân thượng được xây cao hơn 1m nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Nhìn chung căn nhà không quá cầu kỳ về chi tiết trang trí mà ưu tiên sự rộng rãi, thoáng mát và tiện nghi. Đây cũng là điều Quyền Linh mong muốn dành cho mẹ mình sau nhiều năm vất vả, để bà có thể tận hưởng cuộc sống bình yên giữa không gian sông nước miền Tây.

Phòng ngủ nhỏ có cả ghế massage

Phòng ngủ lớn có 2 giường

Sân thượng nhìn ra không gian rộng rãi, thoáng mát

(Ảnh chụp màn hình)