Thông báo nóng về chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly'

Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly thông báo ngừng phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam từ 4/7. Lý do được đưa ra là hạn chế về nhân lực thực hiện, biên tập từ 60 phút xuống 30 phút để phù hợp với phiên bản truyền hình.

Thời điểm đó, đơn vị sản xuất cho biết chương trình chỉ phát trên các kênh fanpage, YouTube và TikTok vào tối thứ bảy đầu tiên của tháng.

Tuy nhiên, chỉ sau gần một tháng thông báo dừng sóng, Như chưa hề có cuộc chia ly trở lại trên kênh VTV9 và VTV10. Thông tin được chị Nguyễn Phạm Thu Uyên - người sáng lập, biên tập và dẫn chương trình - xác nhận với PV Tiền Phong.

Khi được hỏi lý do trở lại VTV với phiên bản phát sóng đầy đủ thời lượng, nhà sản xuất tạm thời chưa tiết lộ.

Như chưa hề có cuộc chia ly đã tìm ra hơn 3.000 trường hợp thất lạc, tổ chức đoàn tụ cho hàng nghìn đại gia đình.

Như chưa hề có cuộc chia ly sẽ phát sóng vào 20h thứ bảy của tuần đầu tiên mỗi tháng trên VTV9, sau đó phát lại vào 14h chủ nhật của tuần đầu tiên mỗi tháng trên VTV10. Mỗi tập có thời lượng 60 phút, tương tự phiên bản phát trên kênh YouTube. Đây là thay đổi lớn so với trước.



Tập đầu tiên trên kênh VTV9 dự kiến lên sóng vào ngày 1/8. Đây không phải lần đầu chương trình thay đổi về kênh, khung giờ phát sóng trên truyền hình.

Như chưa hề có cuộc chia ly lần đầu lên sóng VTV vào năm 2007, từng nhận giải vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Giải truyền hình nhân ái. Chương trình ra đời từ ý tưởng của nhà báo Nguyễn Phạm Thu Uyên.

Những người muốn tìm kiếm người thân bị thất lạc có thể đăng ký bằng cách gọi điện thoại về tổng đài, đăng ký trên trang web hoặc gửi thư về chương trình. Chương trình sẽ xác minh thông tin, lập một đội tìm kiếm lần theo dấu vết những gì mà người tìm kiếm cung cấp để tìm ra người thất lạc.

Hoạt động tìm kiếm và đoàn tụ người thân của chương trình hoàn toàn miễn phí.

Cùng thời điểm, thông tin của người thất lạc sẽ được đưa lên các kênh mạng xã hội để tìm kiếm thêm sự phát hiện của quần chúng về cho chương trình. Khi đã tìm được người thất lạc, họ sẽ được mời đến hội ngộ với người thân tại trường quay. Cuộc gặp này sẽ diễn ra bất ngờ và không hề thông báo trước cho nhân vật.

Năm 2018, Như chưa hề có cuộc chia ly từng tạm ngưng 6 tháng vì không tìm được nhà tài trợ. Sau đó, tháng 7/2020, chương trình dự định dừng do hết kinh phí. Nhờ nhiều mạnh thường quân giúp đỡ, Như chưa hề có cuộc chia ly trở lại và phát trên các ứng dụng nền tảng xã hội và truyền hình.

Gala 15 năm của Như chưa hề có cuộc chia ly được ghi hình và sẽ phát sóng tối 30 Tết như chương trình đón giao thừa, được đông đảo khán giả quan tâm.