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Messi lên tiếng sau thất bại ở World Cup: "Nỗi đau này quá lớn và sẽ mất rất nhiều thời gian để lành lại"

| | Lifestyle

Messi có chia sẻ đầu tiên sau trận thua của Argentina trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026.

Sau thất bại sát nút 0-1 trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup, thủ quân Lionel Messi đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, gửi lời chúc mừng tới nhà tân vô địch Tây Ban Nha và tri ân người hâm mộ quê nhà.

Nối tiếp tinh thần fair-play của HLV Lionel Scaloni - người trước đó đã thẳng thắn thừa nhận đối thủ thi đấu tốt hơn và Argentina "biết cách chấp nhận thất bại", siêu sao mang áo số 10 đã có cử chỉ vô cùng cao đẹp dành cho "La Roja".

Chia sẻ trên Instagram cá nhân, tiền đạo thuộc biên chế Inter Miami không giấu nổi sự thất vọng nhưng vẫn dành những lời trân trọng nhất cho hành trình của đội nhà:

"Nỗi đau này quá lớn và sẽ mất rất nhiều thời gian để vết thương này lành lại. Nhưng tôi vẫn muốn giữ lại những điều tuyệt vời nhất… Đó là những trận lội ngược dòng quả cảm nơi cả đội đã cống hiến tất cả những khoảnh khắc sẽ sống mãi trong ký ức. Đó là sự đồng hành của cả một dân tộc, cùng nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể này để một lần nữa đưa Argentina ghi tên vào nhóm những đội bóng mạnh nhất thế giới".

Messi đã có một hành trình đầy cảm xúc tại World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Siêu sao Argentina cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ xứ Tango vì đã luôn sát cánh cùng đội tuyển trong suốt chặng đường đã qua. Anh khẳng định điều lớn lao nhất mà toàn đội làm được chính là khơi dậy niềm tự hào dân tộc và sự gắn kết của cả đất nước.

Khép lại dòng trạng thái, chủ nhân của 8 Quả bóng vàng không quên gửi lời khen ngợi tới đối thủ - đội bóng đã đánh bại họ để bước lên đỉnh thế giới: "Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Tây Ban Nha với chức vô địch này".

Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vương, hành động đăng tải thông điệp chúc mừng Tây Ban Nha cùng khoảnh khắc tiến đến bắt tay, động viên tài năng trẻ Lamine Yamal sau trận đấu của Messi đã nhận được lời khen ngợi từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Argentina của Messi thua trận chung kết World Cup theo cách toàn diện nhất

Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Messi, World Cup

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