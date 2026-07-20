Argentina của Messi thua trận chung kết World Cup theo cách toàn diện nhất

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Phải tới phút 117, khi trận đấu đã bước sâu vào hiệp phụ, Lionel Messi mới tung ra cú dứt điểm đầu tiên của Argentina trong cả trận chung kết, một pha vô lê trúng mặt của Merino. Nghe có vẻ như thống kê có gì đó sai sai, nhưng nó là sự thật đáng buồn nhất của đêm chung kết tại MetLife. Suốt 90 phút chính thức, đội đương kim vô địch thế giới không đưa nổi một quả bóng về phía khung thành Tây Ban Nha, điều chưa từng xảy ra với bất kỳ đội nào trong lịch sử các trận chung kết World Cup.

Những con số biết nói về màn trình diễn của Argentina (Ảnh: Sofascore)

Thông số của trận đấu hoàn toàn nghiêng về đội bóng châu Âu. Argentina kiểm soát bóng 35%, nhường phần còn lại cho một Tây Ban Nha áp đặt thế trận từ đầu tới cuối. Trong khi La Roja thoải mái dồn Argentina về sân nhà và liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm thì đội bóng của Scaloni luôn phải gồng mình lên, co cụm phòng ngự. Emiliano Martínez là lý do duy nhất khiến tỷ số chỉ dừng lại ở 1-0 cho Tây Ban Nha. Thủ môn này lần lượt cản phá các pha dứt điểm của Dani Olmo, Ferran Torres và Pau Cubarsí, cứu Argentina khỏi một thất bại nặng nề.

Martínez đã cứu cho Argentina một trận thua đậm. (Ảnh: Getty)

Bàn thua đến ở phút 106, khi Ferran Torres vào sân từ ghế dự bị đón pha đánh đầu ngược của Williams và dứt điểm cận thành. Nhưng bàn thắng ấy chỉ là dấu chấm hết cho một kịch bản đã được định từ lâu. Argentina bước vào trận chung kết với tư cách nhà vô địch, nhưng thứ họ trình diễn trên sân là hình ảnh một đội bóng bế tắc, không còn cầm nổi bóng để gây áp lực cho đối thủ, và cũng chẳng có nổi một tình huống để người xem gọi là cơ hội nguy hiểm.

Bàn thắng của Ferran Torres đặt dấu chấm hết cho Argentina tại trận chung kết. (Ảnh: Getty)

Thẻ đỏ của Enzo và cái chỉ tay của Messi

Phút bù giờ hiệp hai, Enzo Fernández nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau một pha vào với Pau Cubarsí. Argentina chỉ còn lại 10 người trong khi hiệp phụ còn chưa bắt đầu. Đó là một pha vào bóng thiếu kiềm chế và không cần thiết tại thời điểm trận đấu chỉ còn tính bằng phút và mọi lỗi sai lầm đều phải trả giá bằng rất đăt.

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Trong đám đông vây quanh trọng tài Slavko Vinčić, Cucurella tiến lại gần Messi chia sẻ điều gì đó. Thay vì đáp lại, Messi lập tức quay sang trọng tài, chỉ tay về phía hậu vệ Tây Ban Nha, đòi phạt anh này tội che miệng khi giao tiếp với đối thủ. Đây là lỗi mà FIFA đã quy định phạt thẻ đỏ trong World Cup năm nay, trước đó Miguel Almirón của Paraguay từng bị đuổi khỏi sân đúng vì hành vi này. Messi muốn điều tương tự xảy ra với Cucurella, để cân bằng lại quân số cho đội nhà trước đối thủ.

(Ảnh: Getty)

Vinčić gạt đi, không rút thẻ, trận đấu tiếp tục. Việc khiếu nại với trọng tài của Messi rõ ràng là không ai cấm nhưng đúng là... chẳng ai nên làm. Tình huống Cucurella che miệng cũng không đủ rõ ràng để dẫn đến một thẻ đỏ, thậm chí nhiều người còn cho rằng hậu vệ Tây Ban Nha chỉ tiến lại để nói vài lời với người đàn anh. Nhưng giữa lúc Argentina bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, Messi lại chọn hy vọng vào một quyết định từ trọng tài để tạo lợi thế. Cái chỉ tay ấy có lẽ là hình ảnh phản ánh rõ nhất sự bế tắc của Argentina trong suốt 90 phút.

Bạo lực sau tiếng còi

Nếu khoảnh khắc Messi chỉ tay đòi thẻ đỏ là điểm nhấn gây tranh cãi trong trận đấu, thì những gì xảy ra sau tiếng còi mãn cuộc còn đi xa hơn thế. Khi các cầu thủ dự bị Tây Ban Nha ùa vào sân ăn mừng chức vô địch, Leandro Paredes lao thẳng vào Eric García để tranh cãi. Gavi nhảy vào sau đó thì bị Paredes cùng Thiago Almada vật xuống, giữa một mớ tay chân vung loạn xạ, buộc cầu thủ lẫn ban huấn luyện hai đội cùng lao vào tách người. Chính Scaloni phải kéo học trò của mình ra khỏi đám hỗn chiến. Paredes nhận thẻ đỏ trực tiếp, thẻ đỏ thứ hai của Argentina trong một đêm, lần này còn chẳng phải vì một pha bóng.

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Vụ ẩu đả cuối trận không đơn thuần là một sự cố sau tiếng còi mãn cuộc, nó là mảnh cuối cùng hoàn thiện bức tranh đội tuyển Argentina hôm nay. Một đội bóng không sút nổi một quả trong 90 phút, một đội trưởng đi tìm lợi thế ở trọng tài, và giờ là một cầu thủ không giữ nổi bình tĩnh khi mọi thứ đã kết thúc. Argentina không thắng được Tây Ban Nha ở bất cứ khía cạnh nào trên sân, và tới giây cuối cùng, ngay cả cái đầu lạnh họ cũng không giữ được.

Và sau đêm nay, Argentina còn mất cả Messi

Giữa lúc đám đông hỗn loạn còn đang xô đẩy nhau ở khu vực kỹ thuật, có một người tách ra khỏi tất cả. Messi lặng lẽ bắt tay từng nhà vô địch Tây Ban Nha, rồi ngồi thụp xuống mặt cỏ MetLife, một mình, mắt nhìn vô định. Không ăn thua với ai, không phản ứng, chỉ ngồi đó giữa ồn ào để cảm những những giây phút cuối cùng của mình tại World Cup.

(Ảnh: Getty)

Đó gần như chắc chắn là hình ảnh cuối cùng của Messi trên sân khấu World Cup, bởi tới kỳ tiếp theo anh đã 43 tuổi. Và đây mới là phần mất mát lớn nhất của Argentina sau đêm nay. Họ không chỉ thua một trận chung kết, họ tiễn luôn người đã gánh cả nền bóng đá suốt gần hai thập kỷ bước ra khỏi sân khấu lớn nhất. Trận thua rồi sẽ nguôi, nhưng khoảng trống Messi để lại thì không dễ khỏa lấp.

Nhìn vào những gì Argentina trình diễn trên sân đêm nay, một hàng công không tạo nổi một cú dứt điểm trong 90 phút và một lối chơi bế tắc từ đầu tới cuối, rất khó để hình dung đội bóng này sẽ trở lại đỉnh cao trong một sớm một chiều khi không còn số 10.

(Ảnh: Getty)

Đêm ở MetLife vì thế không chỉ khép lại một trận đấu, nó khép lại một thời kỳ và mở ra một chặng đường dài phía trước nơi mà Argentina sẽ phải đi mà không có người dẫn đường vĩ đại nhất.