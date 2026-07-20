Thu nhập 35 triệu/tháng, nuôi con nhỏ, đôi vợ chồng 30 tuổi vẫn quyết vay 2 tỷ mua nhà Hà Nội, "ung dung" trả nợ mỗi tháng nhờ xác định ngay 2 điều này từ đầu

Giữa lúc giá nhà tại Hà Nội liên tục biến động, không ít gia đình trẻ chấp nhận tiếp tục ở trọ vì e ngại khoản vay ngân hàng quá lớn. Thế nhưng, câu chuyện của một cặp vợ chồng ở tuổi 30 sống tại Hà Nội có tổng thu nhập khoảng 35 triệu/tháng vẫn quyết định vay 2 tỷ đồng để mua nhà đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Thu nhập 35 triệu/tháng, vợ chồng trẻ vẫn quyết vay 2 tỷ mua nhà ở Hà Nội

Theo chia sẻ của người vợ, quyết định ký hợp đồng vay là một trong những thời khắc áp lực nhất của hai vợ chồng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, cả hai vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi phải gánh một khoản nợ lớn.

"Nói thật với cả nhà, lúc ký vào hợp đồng vay nợ, tay mình run lẩy bẩy. Bạn bè, người thân can ngăn nhiều lắm: 'Lương ba cọc ba đồng mà đòi mua nhà 3-4 tỷ, vay tận 2 tỷ thì xác định trả nợ cho ngân hàng cả đời'.

Áp lực không? Có chứ! Mất ngủ cả tháng trời. Nhưng nhìn cảnh con cái chui rúc trong cái phòng trọ ẩm thấp, rồi cứ 6 tháng - 1 năm chủ lại đòi nhà, mình thấy chán lắm cơ. Nay ngồi đây chia sẻ lại hành trình "liều ăn nhiều" của 2 vợ chồng mình để mọi người có thêm động lực" - người vợ chia sẻ.

Hai vợ chồng chị lựa chọn mua nhà với mong muốn con có một môi trường sống ổn định và gia đình có nơi an cư lâu dài. Điều đáng nói là quyết định này không xuất phát từ sự liều lĩnh, mà được tính toán dựa trên một kế hoạch tài chính khá cụ thể.

Xác định rõ 2 điều trước khi quyết định vay ngân hàng số tiền lớn

Theo người vợ chia sẻ, cả hai đều có lộ trình phát triển công việc rõ ràng và kỳ vọng tổng thu nhập sẽ tăng lên khoảng 45-50 triệu/tháng trong vòng 1-2 năm tới. Đây được xem là nền tảng để gia đình có thể chủ động gánh khoản vay về lâu dài.

"Thứ nhất (nội lực): Vợ chồng mình đã có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cam kết với sếp về KPI để năm sau tổng thu nhập sẽ chạm mốc 45-50 triệu. Lúc đó mới thực sự đủ sức tự bơi được.

Thứ hai (ngoại lực): Ông bà nội ngoại thương con cháu, đồng ý hỗ trợ trả giúp phần lãi ngân hàng trong 2 năm đầu. Đây chính là cái phao cứu sinh giúp bọn mình dám ký hợp đồng vay ngân hàng 2 tỷ" - người vợ kể lại.

Dù được hỗ trợ, hai vợ chồng vẫn duy trì kỷ luật chi tiêu khá nghiêm ngặt. Với tổng thu nhập khoảng 35 triệu/tháng, hai vợ chồng dành khoảng 7 triệu để trả gốc vay, khoảng 15 triệu cho toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình 3 người, còn lại khoảng 13 triệu đồng được đưa vào quỹ tích lũy.

"Thu nhập 35 triệu thu nhập hiện tại, vợ chồng mình dành 7 triệu để trả nợ gốc ngân hàng, 15 triệu dành cho sinh hoạt phí, con học trường công, hạn chế tối đa ăn hàng, ưu tiên tự nấu nướng mang đi làm, 13 triệu dành cho quỹ tích luỹ.

Nhiều người nghĩ được ông bà trả lãi hộ thì cứ tiêu đi. Nhưng không, mình coi như số tiền này không tồn tại. Mình gửi tiết kiệm ngắn hạn hoặc đầu tư an toàn ngay lập tức. Mục đích: Sau 2 năm ông bà cắt viện trợ, bọn mình sẽ có một khoản to (khoảng 300 triệu) để trẻ bớt vào gốc ngay, hoặc trả lãi nếu chẳng may lương chưa tăng kịp như dự kiến".

Người sợ nợ thì mãi không có nhà, người vượt qua nỗi sợ thì sẽ sở hữu được căn nhà của riêng mình

Ngoài việc chuẩn bị dòng tiền, hai vợ chồng cũng dành nhiều thời gian tìm hiểu các phương án vay mua nhà. Họ so sánh lãi suất, thời gian ưu đãi, biên độ sau ưu đãi cũng như các điều khoản về trả nợ trước hạn trước khi lựa chọn gói vay phù hợp với khả năng tài chính của gia đình. Theo người vợ, việc lựa chọn đúng phương án vay đã giúp giảm đáng kể áp lực trả nợ trong giai đoạn đầu.

"Vượt qua nỗi sợ trả nợ ngân hàng: Ai cũng sợ lãi suất thả nổi, sợ lãi mẹ đẻ lãi con. Nhà mình cũng thế. Bí quyết không phải là nhịn ăn nhịn mặc, mà là phải tìm được gói vay dễ thở ngay từ ban đầu. Thú thật, lúc đầu đi ra ngân hàng hỏi, nghe lãi suất sau ưu đãi toàn 12-13% mình tí ngất.

May sao đợt tìm nhà, vợ chồng mình tìm được gói vay phù hợp, áp lực trả nợ mỗi tháng của mình giảm đi đáng kể, mỗi tháng trả 15-17 triệu là nằm trong tầm kiểm soát chứ không bị vọt lên 20 triệu như bọn mình lo sợ".

Đến nay, mỗi tháng khoản tiền trả ngân hàng vẫn là một áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, đổi lại là cuộc sống ổn định trong chính ngôi nhà của mình, không còn nỗi lo chuyển trọ hay thay đổi chỗ ở liên tục. Với họ, đó là động lực để tiếp tục cố gắng làm việc và cải thiện thu nhập.

"Giờ thì mỗi tháng nhìn tin nhắn trừ tiền vẫn hơi xót, nhưng tối về được ngả lưng trong nhà mình, thấy con cái chạy nhảy thoải mái, vợ chồng mình thấy sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng. 'An cư lạc nghiệp' - câu này các cụ nói cấm có sai. Có nhà rồi, động lực cày cuốc kiếm tiền nó cũng khác hẳn. Người sợ nợ mãi không có nhà, người vượt qua nỗi sợ thì sẽ có ngôi nhà của riêng mình".



