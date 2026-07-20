Một khách sạn 5 sao giới thiệu BST bánh Trung thu mang đậm dấu ấn văn hóa Á Đông: 7 hương vị tuyển chọn, gửi lời chúc về mùa trăng an lành

Mỗi thiết kế trong BST Nguyệt Phúc Viên kể một câu chuyện riêng qua những biểu tượng quen thuộc của văn hóa Á Đông: hình ảnh Chu Tước giữa ánh nguyệt tượng trưng cho phúc lành và thịnh vượng; sắc sen thanh nhã gợi sự an yên; ánh trăng viên mãn soi bóng trên mặt nước; cùng những nét kiến trúc Hà Nội được tái hiện theo tinh thần trang nhã, đương đại. Qua từng hộp quà, Meliá Hanoi mong muốn mang đến một lựa chọn quà tặng không chỉ giàu giá trị thẩm mỹ mà còn gửi gắm ý nghĩa của sự sum vầy, tri ân và gắn kết trong mùa Trung thu.

“Tại Meliá Hanoi, chúng tôi tin rằng một món quà Trung thu không chỉ là nét đẹp của mùa lễ hội, mà còn là cách kết nối những người trân quý bằng sự tinh tế và chân thành. Với bộ sưu tập Nguyệt Phúc Viên, chúng tôi mong muốn mỗi hộp quà đều trở thành lời chúc về một mùa trăng an lành, viên mãn, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa đã làm nên vẻ đẹp của Tết Trung thu Việt Nam,” ông Luis Basterra Urcelay, Tổng Giám đốc Meliá Hanoi, chia sẻ.

Meliá Hanoi giới thiệu 7 hương vị bánh được tuyển chọn, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng phiên bản hộp quà và nhu cầu biếu tặng: Đông Trùng Hạ Thảo Chà Bông Trứng Muối, Bào Ngư XO, Thập Cẩm Truyền Thống, Mơ Tây, Mè Đen Trứng Muối, Sen Trứng Chảy và Sô Cô La Chảy.

Trong đó, Đông Trùng Hạ Thảo Chà Bông Trứng Muối là hương vị đặc trưng của bộ sưu tập năm nay. Sự kết hợp giữa nguyên liệu tuyển chọn, vị mặn ngọt hài hòa và hậu vị béo bùi tròn đầy tạo nên điểm nhấn riêng, đồng thời gửi gắm lời chúc về sự sung túc, phúc lành và viên mãn.

Bộ sưu tập được phát triển với nhiều lựa chọn, phù hợp cho nhu cầu biếu tặng gia đình, đối tác và khách hàng doanh nghiệp với giá từ 988.000 đồng - 2.188.000 đồng+/hộp.

Không chỉ là món quà dành cho mùa lễ hội, Nguyệt Phúc Viên được Meliá Hanoi tạo nên như một lời tri ân trang nhã, thay người trao gửi tình thân, sự trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình, đối tác và những người đồng hành trong mùa đoàn viên.

Thông qua sự kết hợp giữa thiết kế mang cảm hứng văn hóa, hương vị được tuyển chọn và trải nghiệm quà tặng chỉn chu, bộ sưu tập tiếp tục thể hiện tinh thần hiếu khách của Meliá Hanoi, nơi mỗi món quà đều mang theo một câu chuyện và một ý nghĩa riêng.

Tọa lạc tại trung tâm Thủ đô, Meliá Hanoi là khách sạn 5 sao trực thuộc Meliá Hotels International, cung cấp trải nghiệm lưu trú, ẩm thực và sự kiện theo tiêu chuẩn quốc tế. Với gần ba thập kỷ hiện diện tại Hà Nội, khách sạn không ngừng tái hiện những giá trị truyền thống qua lăng kính đương đại, đồng thời mang đến các sản phẩm mùa lễ hội kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực.

