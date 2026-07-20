Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp"

| | Lifestyle

"Mình đã vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất, những tổn thương, những lần thất vọng và cả những ngày cảm thấy lạc lõng", Ngọc Trinh bày tỏ.

Ngọc Trinh vừa khiến người hâm mộ chú ý khi tung bộ ảnh diện váy cưới với vẻ đẹp quyến rũ nhưng không kém phần mong manh, đi kèm dòng chia sẻ đầy chiêm nghiệm về hành trình trưởng thành và những biến cố đã trải qua. Những tâm sự của người đẹp nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, cùng nhiều lời chúc mong cô sớm tìm được hạnh phúc.

Trong bộ ảnh mới, Ngọc Trinh khoác lên mình thiết kế váy cưới cách điệu tông trắng với phần thân trên đính kết cầu kỳ, kết hợp chân váy lụa mềm và khăn voan dài phủ ren tinh xảo. Người đẹp lựa chọn phong cách trang điểm trong trẻo, búi tóc gọn gàng, đeo trang sức kim cương và tạo dáng giữa khu vườn ngập nắng.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp" - Ảnh 1.
"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp" - Ảnh 2.
"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp" - Ảnh 3.

Ngọc Trinh đẹp đầy quyến rũ trong bộ váy cưới cắt xẻ eo táo bạo

Đi kèm loạt ảnh, Ngọc Trinh trải lòng bằng những dòng chia sẻ khiến nhiều người xúc động: "Có thể một ngày nào đó mình sẽ thật sự được khoác lên chiếc váy cưới này. Cũng có thể là không…

Nhưng nếu thật sự có ngày đó, mình tin đó sẽ không chỉ là ngày mình mặc một chiếc váy cưới đẹp… Mà sẽ là ngày mình nhìn lại tất cả những gì đã đi qua và mỉm cười. Vì cuối cùng, mình đã vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất, những tổn thương, những lần thất vọng và cả những ngày cảm thấy lạc lõng.

Cuối cùng, mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp. Và dù kết thúc có là một đám cưới hay không, mình vẫn hy vọng bản thân sẽ luôn là người khiến chính mình cảm thấy tự hào".

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp" - Ảnh 4.

"Nữ hoàng nội y" tâm sự dù có cưới hay không cô vẫn hy vọng sẽ luôn khiến chính mình tự hào

Những dòng tâm sự nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả cho rằng đây không chỉ là lời bộc bạch về chuyện tình yêu mà còn là cách Ngọc Trinh nhìn lại chặng đường nhiều biến động đã trải qua. Không ít người gửi lời chúc cô sớm tìm được hạnh phúc viên mãn sau những thử thách trong cuộc sống.

Ngọc Trinh khá kín tiếng về chuyện tình cảm trong những năm gần đây. Trước đó, cô từng nhiều lần chia sẻ mong muốn có một gia đình hạnh phúc và luôn tin vào tình yêu, nhưng cũng khẳng định không còn đặt nặng việc phải kết hôn bằng mọi giá. Người đẹp từng cho biết sau những trải nghiệm trong cuộc sống, cô lựa chọn yêu bằng sự bình yên và trưởng thành hơn thay vì những cảm xúc bồng bột.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp" - Ảnh 5.
"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh mặc váy cưới: "Cuối cùng mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp" - Ảnh 6.

Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông, Ngọc Trinh cũng từng thừa nhận tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình đã thay đổi. Nếu trước đây cô chú trọng điều kiện kinh tế thì hiện tại điều quan trọng hơn là sự chân thành, trách nhiệm và khả năng mang lại cảm giác an toàn. Người đẹp cho biết cô không còn vội vàng bước vào một mối quan hệ chỉ vì áp lực tuổi tác hay sự kỳ vọng từ người khác.

Xôn xao khoảnh khắc Ngọc Trinh đi chụp ảnh cưới

Theo PV

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn bộ các danh hiệu của World Cup 2026 đã có chủ: Tây Ban Nha đại thắng, thống trị lễ trao giải, Mbappe lập kỳ tích chưa từng có

Toàn bộ các danh hiệu của World Cup 2026 đã có chủ: Tây Ban Nha đại thắng, thống trị lễ trao giải, Mbappe lập kỳ tích chưa từng có Nổi bật

Nhan sắc cuốn hút của bạn gái Lamine Yamal tại World Cup 2026

Nhan sắc cuốn hút của bạn gái Lamine Yamal tại World Cup 2026 Nổi bật

Căn biệt thự chung đầu tiên của Quỳnh Nga và Việt Anh: Thiết kế 5 tầng, có thang máy riêng

Căn biệt thự chung đầu tiên của Quỳnh Nga và Việt Anh: Thiết kế 5 tầng, có thang máy riêng

11:20 , 20/07/2026
Quán bún bò “giàu” nhất Hà Nội: Giá 65.000 mà được phục vụ như vua chúa, không gian như resort 5 sao, có cả hồ bơi riêng

Quán bún bò “giàu” nhất Hà Nội: Giá 65.000 mà được phục vụ như vua chúa, không gian như resort 5 sao, có cả hồ bơi riêng

10:56 , 20/07/2026
Ronaldo và Ronaldinho xuất hiện gây ngỡ ngàng ở trận chung kết

Ronaldo và Ronaldinho xuất hiện gây ngỡ ngàng ở trận chung kết

10:37 , 20/07/2026
Messi trắng tay tại World Cup 2026

Messi trắng tay tại World Cup 2026

10:17 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên