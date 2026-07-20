Sự thật đằng sau bức ảnh bạn gái Ronaldo “cà khịa” Messi

Mới đây, đội tuyển Tây Ban Nha đã vượt qua Argentina với tỷ số 1-0 để giành chức vô địch World Cup 2026. Không lâu sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều tài khoản trên Facebook, Threads và X đồng loạt chia sẻ ảnh chụp màn hình một bài viết từ tài khoản có dấu tích xanh mang tên "Georgina Rodríguez" với dòng trạng thái: "Bye Bye Argentina", kèm biểu tượng cảm xúc cười.

Bài đăng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Không ít người cho rằng Georgina công khai chế giễu thất bại của tuyển Argentina, thậm chí chỉ trích cô thiếu tôn trọng quê hương khi sinh ra tại Buenos Aires.

Sự nhầm lẫn càng trở nên phổ biến bởi tài khoản này có dấu tích xanh, sở hữu khoảng 1,6 triệu người theo dõi và chỉ theo dõi duy nhất Cristiano Ronaldo, khiến nhiều người tin rằng đây là trang chính thức của người đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có không ít ý kiến đặt câu hỏi về tính xác thực của bài đăng. Nhiều người cho rằng Georgina khó có khả năng công khai chia sẻ một nội dung gây tranh cãi như vậy và nghi ngờ tài khoản đang lan truyền thông tin không phải của cô.

Theo Extra, tài khoản Facebook xuất hiện trong ảnh chụp màn hình thực chất không thuộc quyền quản lý của Georgina Rodríguez. Hiện người mẫu chỉ sử dụng tài khoản Instagram chính thức với hơn 76 triệu người theo dõi cùng tài khoản Threads có hơn 11 triệu người theo dõi. Cô không sở hữu tài khoản Facebook hay X (trước đây là Twitter).

Tài khoản Instagram của Georgina cũng không thấy bài đăng nào có dòng trạng thái "Bye Bye Argentina". Sau chiến thắng của Tây Ban Nha, bài viết đầu tiên của cô chỉ đơn thuần gửi lời chúc mừng đội tuyển của nước mình lên ngôi vô địch.

Nhiều trang tin quốc tế sau đó xác nhận trang Facebook đang được chia sẻ rộng rãi là tài khoản giả mạo. Dữ liệu trong mục "Tính minh bạch của Trang" (Page Transparency) cho thấy tài khoản này được tạo từ năm 2022 với tên ban đầu là "Chrisos Mandas" và chỉ được đổi thành "Georgina Rodríguez" vào ngày 17/7/2025.

Sau khi đổi tên, trang liên tục đăng tải hình ảnh của Georgina Rodríguez và Cristiano Ronaldo nhằm tạo cảm giác đây là tài khoản chính chủ, khiến không ít người dùng mạng xã hội hiểu nhầm.

Đây cũng không phải lần đầu tài khoản này phát tán thông tin gây tranh cãi. Hồi tháng 5, trang từng đăng hình Georgina mặc áo của CLB Zamalek (Ai Cập), kèm nội dung thể hiện sự ủng hộ đội bóng sau chức vô địch quốc nội, dù không có bằng chứng cho thấy người đẹp từng chia sẻ bài viết đó.

Trong suốt World Cup 2026, Georgina Rodríguez luôn đồng hành cùng Cristiano Ronaldo trên hành trình của đội tuyển Bồ Đào Nha. Người đẹp từng đến Miami (Mỹ) để cổ vũ bạn trai và hài hước tự nhận mình là "bùa may mắn" của anh. Sau khi Bồ Đào Nha dừng bước, Georgina cũng đăng tải thông điệp động viên Ronaldo và bày tỏ niềm tự hào về những gì anh đã cống hiến.

Sinh năm 1994 tại Buenos Aires, Georgina Rodríguez mang hai quốc tịch Argentina và Tây Ban Nha nhưng lớn lên tại Tây Ban Nha. Cô bắt đầu được công chúng biết đến từ năm 2016 khi công khai mối quan hệ với Cristiano Ronaldo. Cặp đôi hiện có hai con chung và đã gắn bó gần một thập kỷ.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và kinh doanh, Georgina còn là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với hàng chục triệu người theo dõi. Trong nhiều năm qua, cô luôn xuất hiện bên cạnh Ronaldo ở những dấu mốc quan trọng trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Trước đó, tại Liên hoan phim Cannes 2026 vào tháng 5, cô xuất hiện trước truyền thông với chi tiết gây chú ý là chiếc nhẫn đính hôn gắn viên kim cương lớn. Nhiều chuyên gia trang sức quốc tế ước tính món phụ kiện này có giá khoảng 5 triệu USD. Georgina liên tục xuất hiện với chiếc nhẫn kể từ khi cô và Cristiano Ronaldo thông báo đính hôn vào tháng 8/2025.

Sự việc lần này cũng là lời nhắc nhở về nguy cơ thông tin sai lệch lan truyền từ các tài khoản giả mạo trên mạng xã hội. Chỉ một ảnh chụp màn hình chưa được xác minh cũng có thể khiến người nổi tiếng trở thành tâm điểm tranh cãi, dù nội dung đó hoàn toàn không xuất phát từ tài khoản chính thức của họ.

(Tổng hợp)