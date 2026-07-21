Thiếu gia chuỗi khách sạn TP.HCM từng mang túi Louis Vuitton ra Hà Nội tán tỉnh mỹ nhân và cái kết 15 năm sau

Mới đây, Huyền Baby cùng ông xã Quang Huy và một số người thân có chuyến sang Mỹ kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng và theo dõi FIFA World Cup 2026. Trong suốt hành trình, cựu hot girl liên tục cập nhật hình ảnh lên mạng xã hội, từ những khoảnh khắc dạo phố đến các bữa tối hay hoạt động cùng gia đình.

Đáng chú ý, trong loạt ảnh mới nhất chụp cùng chồng, Huyền Baby bất ngờ chia sẻ một kỷ niệm hiếm hoi về những ngày đầu hẹn hò. Không chỉ hé lộ món quà doanh nhân Quang Huy tặng ngay trong lần gặp đầu tiên, cô còn tiết lộ mình vẫn giữ món đồ ấy suốt gần 15 năm, khiến nhiều người thích thú.

Huyền Baby chia sẻ về chiếc túi mà chồng tặng trong lần đầu cả hai gặp gỡ.

Kèm loạt ảnh mới, Huyền Baby cho biết cô đang thực hiện thử thách diện lại chiếc túi được ông xã tặng từ lần đầu gặp mặt vào năm 2011. "Thử thách #OOTD 2026 ((Outfit Of The Day - khoe trang phục trong ngày - pv) với chiếc túi từ 2011, quà lần đầu gặp mặt của anh chồng. Và người em chơi thân hơn 20 năm, có vẻ như mọi thứ đều cùng nhau 'vượt thời gian'”, cựu hot girl Hà Thành chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên Huyền Baby chia sẻ công khai về món quà được chồng tặng trong buổi first date. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, bởi từ trước đến nay cô vốn khá kín tiếng khi nhắc đến chuyện tình cảm cũng như cuộc sống hôn nhân.

Nhiều người để lại bình luận cho rằng doanh nhân Quang Huy khá tinh tế khi chuẩn bị quà ngay từ lần đầu gặp mặt. Bên cạnh đó, việc Huyền Baby vẫn sử dụng chiếc túi sau nhiều năm cũng khiến không ít người bất ngờ. “Tính ra ảnh cũng tâm lý đó chứ, buổi đầu đã có quà tặng lại là túi xách, xong chị Huyền cũng giữ đến bây giờ luôn”, “Nhà này cứ phải gọi là ngọt ngào quá đi, nhìn túi cũng đẹp nữa, mấy chục năm rồi vẫn xinh”, “Ảnh đã giàu còn tinh tế”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Huyền Baby vẫn giữ và dùng chiếc túi này sau 15 năm.

Theo tìm hiểu, mẫu túi xuất hiện trong bức ảnh là Louis Vuitton Monogram Denim Tote Shoulder Bag Blue Sunbeam, phiên bản giới hạn thuộc dòng Monogram Denim ra mắt khoảng năm 2010. Hiện sản phẩm đã ngừng sản xuất và không còn được phân phối trên website chính thức của Louis Vuitton.

Ở thời điểm mở bán, chiếc túi có giá niêm yết khoảng 2.640 USD (khoảng 69 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại). Trên thị trường hàng hiệu đã qua sử dụng, mẫu túi vẫn được nhiều người săn tìm với giá dao động khoảng 1.300-3.300 USD (khoảng 34-86 triệu đồng), tùy tình trạng sản phẩm và phụ kiện đi kèm.

Doanh nhân Quang Huy nổi tiếng yêu chiều vợ. Anh từng gây chú ý khi tặng Huyền Baby căn biệt thự được cho là có giá trị khoảng 100 tỷ đồng nhân dịp Valentine năm 2020. Căn nhà có diện tích khoảng 1.000 m² với ba mặt tiền tại TP.HCM.

Huyền Baby cũng từng tiết lộ một câu chuyện khiến nhiều người bàn tán khi cho biết mỗi lúc cô buồn chán, ông xã sẵn sàng chuyển 24 tỷ đồng để vợ "giải khuây bằng cách mua sắm".

Ông xã cưng chiều Huyền Baby.

Dù rất hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội của vợ, doanh nhân Quang Huy vẫn thường đồng hành cùng Huyền Baby trong các chuyến du lịch, mua sắm hay những hoạt động thường ngày. Cựu hot girl từng chia sẻ : "Nếu ai thấy tôi giống em bé cũng đúng thôi. Vì anh ấy chăm tôi 11 năm qua như em bé. Như váy tôi đang mặc cũng là anh ấy ủi cho tôi."

Huyền Baby sinh năm 1989, là hot girl đời đầu và từng tham gia showbiz với vai trò ca sĩ. Song, sau khi kết hôn, cô lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ. Chồng cô là doanh nhân Quang Huy - ông chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng ở TP.HCM. Năm 2023, Huyền Baby tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng được đông đảo khán giả yêu thích. Hiện, cô hiện kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và mỹ phẩm.

Huyền Baby dạo này, visual 0 điểm chê.

Ở tuổi ngoài 35, Huyền Baby vẫn là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Những chuyến du lịch sang trọng, bộ sưu tập hàng hiệu, nhan sắc trẻ trung cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô thường xuyên trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận.