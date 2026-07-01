Việt Nam sắp có sân bay trị giá 3.900 tỷ đồng do Sun Group đầu tư: Xây dựng thần tốc trong 24 tháng, nằm giữa 'mỏ vàng' tiềm năng

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng, dự kiến đến năm 2030, Việt Nam sẽ đưa vào khai thác 7 cảng hàng không mới, bao gồm: Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Sa Pa, Thổ Chu, Thành Sơn.

Đáng chú ý trong số 7 cảng hàng không này, sân bay Phan Thiết được đầu tư với tổng số vốn lên đến 3.900 tỷ đồng bởi tập đoàn Sun Group. Theo cam kết của nhà đầu tư, công trình sẽ về đích sau đúng 24 tháng. Đây là một mốc thời gian đầy tham vọng đối với một dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn, vốn thường đòi hỏi nhiều năm cho khâu chuẩn bị và xây dựng. Hiện nay, hạng mục hàng không dân dụng thuộc Cảng hàng không Phan Thiết, Lâm Đồng đã khởi công được 3 tháng.

Phối cảnh Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết. Ảnh: Sun Group.

Theo quy hoạch, sân bay Phan Thiết đạt tiêu chuẩn cấp 4E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), đủ khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại.

Trong giai đoạn đầu, sân bay có công suất khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm, phục vụ các chuyến bay nội địa thường lệ và có khả năng khai thác các đường bay quốc tế khi có nhu cầu.

Một trong những điểm nhấn của dự án là nhà ga hành khách rộng khoảng 18.000m2, được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc và văn hóa Champa. Hình tượng tháp Poshanu được đưa vào ngôn ngữ kiến trúc với triết lý "Hồn lửa, khát vọng vươn cao", kết hợp giữa bản sắc địa phương và tư duy hạ tầng hiện đại.

Nhà ga hành khách sân bay Phan Thiết rộng 18.000 m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, Ảnh: Sun Group.

Ngoài nhà ga, dự án còn bao gồm sân đỗ máy bay, hệ thống đường lăn, tháp kiểm soát không lưu, nhà điều hành cùng các công trình kỹ thuật phục vụ khai thác hàng không hiện đại.

Theo báo điện tử tỉnh Lâm Đồng, việc dự án sân bay Phan Thiết được tái khởi động hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán tiếp cận giao thông cho khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt là Phan Thiết - Mũi Né – nơi sở hữu tiềm năng du lịch lớn nhưng đang thiếu hụt hạ tầng hàng không dân dụng.

Thực tế, Phan Thiết - Mũi Né vốn được mệnh danh là thủ phủ du lịch, sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp và cảnh quan thiên nhiên độc đáo, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng bậc nhất của khu vực Nam Trung Bộ. Sau sắp xếp hành chính, Phan Thiết trở thành điểm đến thuộc Lâm Đồng, tạo ra một dư địa phát triển kinh tế vùng rộng lớn chưa từng có. Tuy nhiên, để đánh thức những “mỏ vàng” tiềm năng này, Lâm Đồng cần phải sở hữu một hạ tầng kết nối hàng không thực sự đẳng cấp. Tốc độ triển khai dự án chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuẩn bị kỹ càng và tầm nhìn đi trước đón đầu.

Dự án sân bay Phan Thiết được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho dịch vụ và kinh tế địa phương. Khi đi vào vận hành, sân bay sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển cho du khách trong và ngoài nước đến với các trọng điểm du lịch trong vùng, tạo đà bứt phá cho ngành kinh tế xanh.

Ngoài ra, việc đầu tư vào dự án sân bay Phan Thiết tiếp tục mở rộng dấu ấn của Sun Group trong lĩnh vực hạ tầng hàng không. Sân bay này sẽ là “mảnh ghép” thứ ba trong bản đồ sân bay của Sun Group trên toàn quốc. Đây không phải là một công trình đơn lẻ, mà là mắt xích quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái “Du lịch – Nghỉ dưỡng – Hàng không” quy mô lớn.

Chiến lược này nhằm tạo ra một chu trình trải nghiệm khép kín. Với sự kết hợp giữa các thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp và hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA), Sun Group đang xây dựng một “con đường tơ lụa’ trên không nối thẳng các thị trường trọng điểm quốc tế đến với những bờ biển khắp Việt Nam.