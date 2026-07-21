Vừa hết World Cup 2026, xác định luôn 6 đội được đặc cách góp mặt ở World Cup 2030, nhà vô địch Tây Ban Nha lập cột mốc đặc biệt

World Cup 2026 vừa hạ màn bằng chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina trong trận chung kết trên sân MetLife (Mỹ). Nhưng khi dư âm của giải đấu vẫn còn nóng hổi, sự chú ý của người hâm mộ đã hướng về World Cup 2030.

Theo FIFA, đã có 6 đội tuyển chính thức tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau bốn năm nữa. Đó là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco, Argentina, Uruguay và Paraguay - sáu quốc gia được trao quyền đăng cai giải đấu. Khác với các đội tuyển còn lại phải trải qua vòng loại, cả sáu chủ nhà sẽ được đặc cách góp mặt tại vòng chung kết. Đây cũng là sáu đội tuyển đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau bốn năm nữa.

World Cup 2030 hứa hẹn sẽ đi vào lịch sử với tư cách kỳ World Cup đặc biệt nhất từ trước đến nay. Không chỉ đánh dấu tròn 100 năm kể từ giải đấu đầu tiên năm 1930, sự kiện còn lần đầu tiên được tổ chức tại 6 quốc gia thuộc 3 châu lục. Ba nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco là các đồng chủ nhà chính, trong khi Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ đăng cai ba trận đấu mở màn nhằm kỷ niệm 100 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay vào năm 1930.

Ảnh: FIFA

Theo FIFA, việc lựa chọn mô hình đăng cai này nhằm tôn vinh lịch sử của World Cup. Uruguay là nơi tổ chức và cũng là nhà vô địch của kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, trong khi Argentina là đội á quân của giải đấu năm đó. Paraguay được lựa chọn vì là nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) - liên đoàn châu lục đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới.

Việc Tây Ban Nha đăng quang tại World Cup 2026 cũng tạo nên một cột mốc đáng chú ý. La Roja sẽ trở thành nhà đương kim vô địch thế giới đầu tiên đồng thời là một trong các quốc gia đăng cai World Cup tiếp theo, qua đó không phải tham dự vòng loại.

Theo lịch trình dự kiến của FIFA, các trận đấu kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 8 và 9/6/2030. Lễ khai mạc chính thức cùng những trận mở màn của World Cup sẽ diễn ra vào 13 hoặc 14/6, còn trận chung kết được ấn định vào 21/7/2030.

Ảnh: FIFA

Để bảo đảm việc di chuyển giữa Nam Mỹ, châu Âu và châu Phi không ảnh hưởng đến chuyên môn, FIFA sẽ điều chỉnh lịch thi đấu. Sáu đội tuyển tham dự các trận đấu kỷ niệm sẽ có khoảng 11-12 ngày nghỉ ngơi và di chuyển trước trận đấu thứ hai, trong khi các đối thủ cùng bảng của họ sẽ có khoảng 5-6 ngày chuẩn bị.

World Cup 2030 tiếp tục áp dụng thể thức 48 đội tuyển, giống như World Cup 2026. Sau khi xác định sáu suất dành cho các nước chủ nhà, 42 suất còn lại sẽ được phân bổ thông qua vòng loại của các liên đoàn châu lục và các trận play-off liên lục địa.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng nhận định World Cup 2030 sẽ mang "dấu ấn toàn cầu độc nhất", khi lần đầu tiên kết nối ba châu lục trong một kỳ World Cup, đồng thời tôn vinh cột mốc 100 năm của giải đấu bằng cách đưa bóng đá trở về chính nơi mọi thứ bắt đầu.