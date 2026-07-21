2 triệu CĐV nhuộm đỏ Madrid chào đón Tây Ban Nha rước cúp vàng World Cup trở về: Yamal làm "cơ trưởng" trong đêm lịch sử!

Thủ đô Madrid vừa trải qua một đêm lịch sử khi hơn 2 triệu cổ động viên tràn xuống đường, tạo nên bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt chưa từng có để đón chào dàn sao Đội tuyển Tây Ban Nha trở về cùng chiếc cúp vàng World Cup.

Trở về nhà sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước Argentina ở trận chung kết, thầy trò HLV Luis de la Fuente đã lập tức hòa mình vào biển người hâm mộ trong buổi diễu hành rước cúp bằng xe buýt mui trần, trước khi tiến về Quảng trường Cibeles để tham dự buổi lễ mừng công hoành tráng.

Đội tuyển Tây Ban Nha ngồi xe buýt 2 tầng diễu hành

Toàn đội đi trong tình yêu của hàng triệu CĐV Tây Ban Nha

Các cầu thủ hoà cùng vào nhịp reo hò

Biển người chào đón những nhà vô địch trở về

Tiếp đó, xe buýt tiến về khu vực tổ chức lễ mừng công

Tâm điểm chú ý thuộc về thần đồng Lamine Yamal. Ngôi sao 19 tuổi đắm chìm trong niềm vui chiến thắng khi liên tục phô diễn những bước nhảy sôi động. Anh cùng người đồng đội Nico Williams tạo nên màn phối hợp vũ đạo ngẫu hứng đầy ăn ý, khiến hàng triệu CĐV bên dưới reo hò không ngớt.

Trong khi đó, tiền đạo dày dạn kinh nghiệm Borja Iglesias đảm nhận vai trò "DJ chính", bước lên bàn mixer khuấy động không khí bằng những bản nhạc bùng nổ.

Không khí tại điểm hội quân Quảng trường Cibeles tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm với sự góp mặt của các nữ ca sĩ đình đám như Aitana, Lola Índigo và Ana Mena. Đáng chú ý, tiết mục được chờ đợi nhất lại đến từ hậu vệ Marc Cucurella. Ngôi sao này đã cùng hàng vạn CĐV đồng thanh hát vang điệu nhạc "thương hiệu" đầy hài hước: “Cucurella, anh ấy đang ăn paella… Haaland run rẩy, Cucurella đang đến!”.

Trong phần phát biểu trước truyền thông và người hâm mộ, HLV Luis de la Fuente không giấu nổi sự tự hào về các học trò:

"Chúng tôi may mắn khi sở hữu 26 con người tuyệt vời, những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thật vinh dự khi được dẫn dắt họ. Cùng nhau chúng ta mạnh mẽ hơn, đừng quên điều đó. Tây Ban Nha muôn năm!".

Đeo băng đội trưởng trên tay, tiền vệ Rodri cũng dành những lời tri ân sâu sắc tới cổ động viên và đặc biệt là Ferran Torres - tác giả bàn thắng duy nhất ở trận chung kết. Rodri nhấn mạnh Ferran đã vượt qua những chỉ trích bất công để ghi tên mình vào lịch sử bóng đá nước nhà.

Khép lại đêm đại tiệc, trong tiếng reo hò rộn bã "Nhà vô địch, nhà vô địch!", Rodri một lần nữa giơ cao chiếc cúp vàng thế giới giữa biển người. Toàn đội cùng nhau chụp bức ảnh kỷ niệm, chính thức khép lại hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới và mở ra một chương mới rực rỡ cho bóng đá Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc vinh danh những nhà vô địch thế giới

Lần lượt từng thành viên xuất hiện trong tiếng hô vang của 2 triệu người

Một ban nhạc Tây Ban Nha được hình thành ngay trên sân khấu

Các cầu thủ công kênh HLV

Yamal và các đồng đội quẩy hết cỡ

Yamal làm cơ trưởng

Ảnh: Getty