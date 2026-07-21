Hành trình trong mơ của gia đình Lamine Yamal: Từ căn hộ chật hẹp ở Rocafonda đến lời hứa về tuổi thơ trọn vẹn dưới ánh hào quang World Cup

Bên cạnh cậu không phải một siêu sao Hollywood hay một chính khách nổi tiếng, mà là cậu em trai tí hon Keyne, gần 4 tuổi, khoác trên mình chiếc áo đấu số 19 nhỏ xíu. Yamal nghiêng đầu qua chiếc kính mát thể thao cá tính, cẩn thận chỉ cho em xem từng hoa văn chạm khắc trên chiếc cúp vô địch. Cậu nhóc ngơ ngác nhưng hồn nhiên đặt cả bàn tay nhỏ nhắn lên đỉnh quả cầu vàng.

Đó không đơn thuần là một khoảnh khắc ăn mừng đẹp mắt, mà là đoạn kết tràn đầy cảm xúc cho một hành trình tình thân kéo dài từ những góc phố nghèo khó nhất đến đỉnh cao bóng đá thế giới.

Căn hộ chật hẹp ở Rocafonda và ước mơ trao cho em trai

Để hiểu hết sự sâu sắc trong nụ cười của Lamine Yamal khi nhìn em trai chơi đùa trên thảm cỏ MetLife, người ta phải quay ngược thời gian về những ngày tháng khởi đầu đầy gập gềnh của gia đình cậu. Yamal cất tiếng khóc chào đời vào tháng 7 năm 2007, khi người mẹ trẻ Sheila Ebana mới vừa tròn 16 tuổi. Gia đình nhập cư phải vật lộn với gánh nặng cơm áo gạo tiền ở khu phố nghèo Rocafonda. Khi Yamal lên 3 tuổi, cha mẹ cậu chia tay nhưng vẫn duy trì sự quan tâm chung dành cho các con, kể cả khi cả hai sau này đều có tổ ấm mới và Yamal có thêm em gái Baraa cùng em trai Keyne.

Yamal từng trải lòng về quãng tuổi thơ thiếu thốn trong một căn hộ chật chội, nơi căn bếp và phòng ngủ phải chung trong một không gian. Không có những món đồ chơi đắt tiền hay những chuyến du lịch xa xỉ, tuổi thơ của cậu bé Yamal chỉ xoay quanh quả bóng tròn trên những sân bê tông rạn nứt.

Tháng 9 năm 2022, sau khi bà Sheila tái hôn, cậu bé Keyne chào đời. Sự xuất hiện của người em trai kém mình tới 15 tuổi đã chạm vào phần dịu dàng nhất trong trái tim Yamal. Khi sự nghiệp bóng đá của Yamal bùng nổ kỳ diệu tại Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, mang lại nguồn tài chính dồi dào cho gia đình, điều khiến chân sút trẻ tự hào nhất không phải là những chiếc xe sang hay danh vọng cá nhân.

Cậu từng chia sẻ rằng, niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình là nhìn thấy mẹ được sống an nhàn và thấy em trai Keyne có được tuổi thơ trọn vẹn, một tuổi thơ đầy đủ, bình yên mà chính cậu từng ao ước nhưng không thể có được.

"Em trai là tất cả đối với tôi, tôi cảm thấy em ấy giống như con trai mình"

Mối quan hệ giữa hai anh em vượt xa tình anh em thông thường. Yamal từng không ngần ngại bộc bạch trước truyền thông rằng đối với cậu, Keyne không chỉ là em trai mà giống như một người con bé nhỏ mà cậu luôn muốn bao bọc.

Kể từ khi Yamal ra mắt đội một Barcelona vào năm 2023, Keyne đã trở thành một "thành viên nhí" quen thuộc trong hành trình của anh chàng. Cậu nhóc chập chững bước đi trên thảm cỏ Camp Nou, tập đá bóng cùng anh trai sau những buổi tập, hay hồn nhiên chơi đùa cùng con trai của tiền đạo Raphinha ngay trên sân đấu.

Tháng 10 năm 2024, khi toàn bộ giới túc cầu dồn sự chú ý về Nhà hát Châtelet ở Paris để chứng kiến Yamal nhận giải thưởng Kopa danh giá tại lễ trao giải Quả bóng vàng, Keyne cũng có mặt cùng cả gia đình. Đúng với sự hồn nhiên của một đứa trẻ 2 tuổi, thay vì căng thẳng trước hàng trăm ống kính máy ảnh trên thảm đỏ, Keyne lại thích thú lăn lộn chơi đùa với quả bóng Champions League.

Trên không gian mạng, cậu nhóc nhanh chóng trở thành một hiện tượng thu hút người hâm mộ. Những video Yamal đăng tải trên kênh TikTok gần 50 triệu người theo dõi, từ cảnh Keyne ngồi trên chiếc xe Mercedes-Benz đồ chơi, bắt tay ngầu nghĩnh đến những điệu nhảy ngộ nghĩnh cùng anh trai, đều đạt hàng chục triệu lượt xem. Keyne thậm chí còn trở thành gương mặt nhí xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo cho chuỗi nhà hàng Deleito cùng mẹ, lan tỏa năng lượng ấm áp đến cộng đồng.

Tiếng reo "Vamos!" chấn động khán đài World Cup 2026

Đến World Cup 2026 trên đất Mỹ, Keyne đã là một CĐV nhí nổi tiếng khắp các khán đài. Người hâm mộ vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ngày 2 tháng 7 năm 2026, khi Tây Ban Nha ghi bàn thắng thứ ba vào lưới đội tuyển Áo, ống kính truyền thông đã ghi lại cảnh cậu nhóc giơ hai tay hào hứng hét lớn "Vamos!" bằng chất giọng ngọng nghịu đáng yêu. Tiếng reo hò ấy không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho Yamal dưới sân, mà còn đốn tim hàng triệu khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Trận chung kết khép lại, pháo hoa rồi cũng tắt và khán đài MetLife dần thưa người. Nhưng hành trình của Yamal ở tuổi 19 dường như mới chỉ bắt đầu. Phía sau danh hiệu vô địch thế giới và những bộ hợp đồng kỷ lục, niềm vui lớn nhất của anh chàng tiền đạo này có lẽ gói gọn trong khoảnh khắc bế xốc em trai lên vai, dắt mẹ bước qua những ánh đèn camera. Yamal đã tự tay đổi thay số phận của cả một gia đình, và trao cho cậu em Keyne đúng những gì cậu từng mơ ước khi còn là một đứa trẻ ở Rocafonda: một tuổi thơ êm đềm, ngập tràn tình yêu thương và không còn nỗi lo thiếu ăn, thiếu mặc.