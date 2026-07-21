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Hạt Dẻ ngày càng khác lạ

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Hạt Dẻ ngày càng khác lạ

Nhan sắc ở tuổi 18 của Hạt Dẻ - con gái MC Quyền Linh - nhận nhiều lời khen.

Là con gái út của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo, Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) luôn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Nếu trước đây cô gây thiện cảm bởi vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo đúng lứa tuổi thì càng lớn, Hạt Dẻ càng cho thấy màn "lột xác" rõ rệt về phong cách lẫn thần thái.

Mỗi lần đăng ảnh, ái nữ nhà Quyền Linh đều khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì visual ngày càng thăng hạng.

Mới đây, Hạt Dẻ chia sẻ loạt ảnh trong một buổi ăn tối tại nhà hàng. Chỉ với một góc ngồi quen thuộc bên bàn ăn, cô nàng vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc nổi bật ở tuổi 18.

Hạt Dẻ ngày càng khác lạ - Ảnh 1.

Hạt Dẻ gây sốt với bộ ảnh khoe visual tuổi 18

Trong loạt ảnh, Hạt Dẻ diện chiếc váy hai dây màu đen tối giản, kết hợp mái tóc dài uốn nhẹ cùng lớp trang điểm tông nâu. Ánh mắt sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt to cùng giúp con gái MC Quyền Linh ghi điểm trong từng khung hình. Dù chỉ thay đổi nhẹ biểu cảm, từ chống cằm, cầm chiếc nĩa tạo dáng cho đến khoảnh khắc vuốt tóc hay nhìn xa xăm, Hạt Dẻ đều toát lên thần thái tự nhiên, cuốn hút.

Điều khiến nhiều người chú ý là sự thay đổi rõ rệt trong hình ảnh của con gái MC Quyền Linh. Nếu trước đây Hạt Dẻ thường gắn liền với phong cách nhẹ nhàng, đáng yêu và có phần ngây ngô đúng tuổi thiếu niên thì nay Hạt Dẻ ngày càng trưởng thành. Gu thời trang cũng trở nên phóng khoáng hơn, ưu tiên những thiết kế tôn vóc dáng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Song song đó, Hạt Dẻ cũng chuộng layout makeup sắc nét tạo tổng thể cá tính, hiện đại và rất "slay". Không ít cư dân mạng nhận xét Hạt Dẻ ngày càng ra dáng một "fashion girl".

Hạt Dẻ ngày càng khác lạ - Ảnh 2.

Con gái MC Quyền Linh ngày càng trưởng thành, cuốn hút trong thần thái

Hạt Dẻ ngày càng khác lạ - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, phong cách thời trang phóng khoáng, cá tính cũng là điểm cộng khiến Hạt Dẻ trở nên nổi bật

Hạt Dẻ ngày càng khác lạ - Ảnh 4.

Ai cũng dành lời khen trước lifestyle mang màu sắc riêng của ái nữ nhà Quyền Linh

Hạt Dẻ ngày càng khác lạ - Ảnh 5.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi 18 của Hạt Dẻ

Trước đó, ái nữ nhà Quyền Linh từng nhiều lần vướng tranh luận về nhan sắc, đặc biệt là những nghi vấn chỉnh sửa ảnh hoặc can thiệp ngoại hình khi visual ngày càng thăng hạng. Thay vì né tránh, Hạt Dẻ từng lên tiếng giải thích rằng sự khác biệt chủ yếu đến từ góc chụp, cách trang điểm và quá trình trưởng thành. Cách ứng xử nhẹ nhàng, không đôi co nhưng vẫn thẳng thắn của cô nhiều lần nhận được thiện cảm từ cư dân mạng.

Hạt Dẻ ngày càng khác lạ - Ảnh 6.

Sự thay đổi phong cách của Hạt Dẻ cũng từng nhận góp ý, tuy nhiên đa số bình luận để bênh vực ái nữ nhà Quyền Linh

Thảo Ngọc sinh năm 2008, là con gái thứ hai của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Nếu chị gái Lọ Lem được yêu mến bởi vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính thì Hạt Dẻ lại gây ấn tượng với phong cách năng động và cá tính hơn. Ở tuổi 18, cô sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú cùng má lúm đồng tiền duyên dáng.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Hạt Dẻ còn được gia đình định hướng chú trọng việc học. Cô vừa hoàn thành chương trình THPT tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Đến nay, Hạt Dẻ vẫn chưa chia sẻ sẽ tiếp tục học đại học trong nước hay lựa chọn du học.

Bên cạnh việc học, Hạt Dẻ còn có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Theo chia sẻ của doanh nhân Dạ Thảo, con gái út biết chơi đàn, yêu thích hội họa và có khả năng vẽ tranh từ nhỏ.

Hạt Dẻ ngày càng khác lạ - Ảnh 7.

Hạt Dẻ vừa tốt nghiệp cấp 3 tại trường học quốc tế ở TP.HCM

Liên Hoa

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
hạt dẻ

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