Cùng một túi Louis Vuitton, Phương Nhi mang đi sự kiện với nhà chồng, Lisa đi chơi cùng bạn tỷ phú

21-08-2025 - 20:27 PM | Lifestyle

Cùng một túi Louis Vuitton, Phương Nhi mang đi sự kiện với nhà chồng, Lisa đi chơi cùng bạn tỷ phú

Hai mỹ nhân cùng lựa chọn mẫu túi của Louis Vuitton.

Từ sau khi lên xe hoa với chồng thiếu gia vào năm ngoái, số lần Á hậu Phương Nhi được bắt gặp lộ diện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới nhất vào sáng 19/8, người đẹp xuất hiện cùng gia đình tại một buổi lễ đặc biệt trang trọng. Tại đây, Phương Nhi dù không chính thức đứng trước ống kính nhưng vẻ ngoài đằm thắm, sang trọng của cô dâu hào môn vẫn được công chúng nhiệt tình chú ý. Phương Nhi chọn mặc áo dài trắng nền nã, khoác khăn choàng trên vai, đeo vòng cổ Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra mặt đá trắng.

Ngoài ra, ở một góc chụp khác, Á hậu Phương Nhi được nhìn thấy đã sử dụng mẫu túi Louis Vuitton x TM Alma BB có giá 4250 AUD (hơn 72 triệu đồng). 

Cùng một túi Louis Vuitton, Phương Nhi mang đi sự kiện với nhà chồng, Lisa đi chơi cùng bạn tỷ phú- Ảnh 1.

Trong lần xuất hiện mới nhất, Phương Nhi phối áo dài trắng cùng túi LV x TM Alma BB.

Chiếc LV x TM Alma BB trên tay Phương Nhi là phiên bản "multicolore" nền trắng (Blanc) - kế thừa trực tiếp phom dáng Alma kinh điển ra mắt từ năm 1934, với thân túi vòm cong Art‑Deco, tay cầm cuộn và đáy đóng đinh tán vachetta. Bộ họa tiết Monogram Multicolore của NTK Nhật Bản Takashi Murakami lần đầu xuất hiện mùa Xuân/Hè 2003, phủ 33 sắc màu trên nền trắng đen tối giản đã trở thành biểu tượng Y2K của Louis Vuitton suốt hơn một thập kỷ.

Năm 2025, Louis Vuitton tái phát hành rộng rãi di sản này. Trong khuôn khổ tái bản, LV "hồi sinh" bảng màu Multicolore cổ điển. Chiếc LV x TM Alma BB nói trên khi ra mắt hồi đầu năm nay đã nhanh chóng được lăng xê bởi Đại sứ thương hiệu Lisa (BLACKPINK).

Cùng một túi Louis Vuitton, Phương Nhi mang đi sự kiện với nhà chồng, Lisa đi chơi cùng bạn tỷ phú- Ảnh 2.
Cùng một túi Louis Vuitton, Phương Nhi mang đi sự kiện với nhà chồng, Lisa đi chơi cùng bạn tỷ phú- Ảnh 3.

Bộ sưu tập kết hợp LV x TM có nhiều phiên bản monogram khác nhau, trong đó phiên bản multicolore được ưa chuộng khi thổi làn gió tươi mới lên thiết kế sang trọng của Louis Vuitton.

Với màu sắc tươi trẻ, chiếc túi này đặc biệt phù hợp với cá tinh năng động, nhí nhảnh của Lisa, được cô ưu ái sử dụng trong nhiều dịp khác nhau. Trong lần trở về quê nhà Thái Lan, và gây sốt mạng xã hội khi có chuyến shopping vui vẻ bên Aon Somrutai Rattanawaraha - một rich kid xứ chùa vàng sở hữu ngoại hình xinh đẹp, phong thái sang chảnh và gia tài đồ hiệu không thua kém những minh tinh hạng A, Lisa cũng lựa chọn LV x TM Alma BB làm bạn đồng hành.

Trong video được Aon Somrutai chia sẻ, cô và Lisa khi ấy điệu đà bước ra khỏi cửa hàng Louis Vuitton với dàn vệ sĩ khệ nệ cầm shopping bag theo sau. Trên tay nữ idol là một chiếc Alma BB được gắn đầy ắp búp bê bag charm. Màu sắc ngọt ngào, đáng yêu của combo này khiến hình ảnh của một chiếc túi LV Monogram vô cùng được trẻ hoá.

Cùng một túi Louis Vuitton, Phương Nhi mang đi sự kiện với nhà chồng, Lisa đi chơi cùng bạn tỷ phú- Ảnh 4.

Lisa đi chơi cùng nữ tỷ phú với chiếc Alma BB multicolore và bộ trang phục tone màu pastel rực rỡ không kém.

Theo Chhrist

Phụ nữ số

