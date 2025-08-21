Cảnh tượng chưa từng có tại Việt Nam

Cảnh tượng chưa từng có

Nếu trước đây, cảnh tượng hàng nghìn người rồng rắn xếp hàng chỉ để chờ phát vé, check-in vào sân vốn chỉ thấy ở concert siêu sao quốc tế thì năm nay, chính các show concert quốc gia lại khiến giới trẻ Việt phát cuồng. “Concert quốc gia” đang trở thành tâm điểm của đời sống văn hóa. Lần đầu tiên, khán giả trẻ sợ bỏ lỡ đến mức sẵn sàng thức trắng, mang balo gối đầu ngay trên vỉa hè để giữ chỗ phát vé.

Hàng dài người chờ phát vé suốt đêm 19/8 (ảnh: Threads @ntn_3012)

Suốt nhiều tuần qua, làng nhạc Việt ngập tràn không khí hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Không chỉ dừng ở MV, album cảm hứng quê hương, đất nước, chuỗi đại nhạc hội quy mô hàng chục nghìn người liên tục nổ ra từ Bắc chí Nam. Từ Tự Hào Là Người Việt Nam tại Quảng trường Mỹ Đình với 30.000 khán giả, đến Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim phá kỷ lục hơn 50.000 người, những con số này cho thấy cơn khát được hòa mình vào âm nhạc gắn liền tinh thần dân tộc đang chạm đỉnh.

Hàng nghìn người tập trung chờ phát vé Việt Nam Trong Tôi vào ngày đầu tiên theo lịch trình - 20/8:

Trong mạch sự kiện ấy, concert Việt Nam Trong Tôi trở thành tâm điểm chú ý. Với dàn line-up đình đám như SOOBIN, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Anh Tú…, sức nóng được đẩy lên cao ngay từ ngày bắt đầu phát vé 20/8. Ngay tại Nhà hát Lớn Hà Nội, hàng nghìn người đã phủ kín Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, chờ đợi suốt đêm chỉ để chắc chắn cầm trên tay tấm vé miễn phí. Có người bắt đầu xếp hàng từ 11h đêm hôm trước, đến 8h sáng hôm sau, biển người đã đông nghẹt, tạo nên khung cảnh viral trên khắp mạng xã hội.

Biển người chờ phát vé concert Việt Nam Trong Tôi ngày 21/8:

Ngày 21/8, không khí náo nhiệt ấy vẫn chưa hạ nhiệt. Dù ban tổ chức đã siết chặt quy trình phát vé, dựng hàng rào, tạo lối đi riêng để tránh chen lấn, nhưng hình ảnh từng dãy người ngồi chờ, tựa lưng vào balo, lim dim chợp mắt giữa quảng trường lại càng khiến nhiều người bất ngờ.

Đây chính là “fandom yêu nước”

Hình ảnh tưởng chừng chỉ có thể tìm thấy ở những concert siêu sao quốc tế, hoặc gần nhất là hiện tượng fandom 2 show Anh Trai thì nay đã có sự chuyển dịch ngoạn mục. Khán giả trẻ từ “đi đu idol” chuyển sang “đi đu concert quốc gia”. Cư dân mạng sôi nổi bình luận, đây chính là đỉnh cao của văn hoá thần tượng quốc nội. Vượt lên tất cả, tình yêu quê hương, đất nước, một lòng hướng đến ngày vui của toàn dân chính là động lực để giới trẻ tham dự chuỗi các sự kiện này.

Khán giả trẻ từ “đi đu idol” chuyển sang “đi đu concert quốc gia”

Thay vì chỉ dừng lại ở sách vở hay những buổi lễ kỷ niệm mang tính hình thức, tinh thần đoàn kết dân tộc giờ được truyền tải qua âm nhạc: một ngôn ngữ gần gũi, cảm xúc và lan tỏa nhanh. Các bạn trẻ không chỉ đến để nghe nhạc, mà còn coi việc tham gia concert là cách thể hiện thông điệp “Tôi là một phần của thế hệ yêu nước theo cách riêng của mình”.

Nếu fandom idol có lightstick, thì concert quốc gia lại có “dress-code” chung là màu cờ sắc áo

Nếu fandom idol có lightstick, thì concert quốc gia lại có “dress-code” chung là màu cờ sắc áo, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên biển người, có hàng chục nghìn giọng hát hòa chung 1 giai điệu Tiến Quân Ca hay các ca khúc Cách mạng bất hủ. Ở đó, tình yêu dành cho quê hương, đất nước trở thành chất keo gắn kết, tạo nên khoảnh khắc mà bất kỳ ai cũng muốn được trải qua một lần trong đời. Đây chính là hình dung rõ ràng nhất khi nói về “fandom yêu nước”.

Từ góc độ xã hội, sự bùng nổ này còn cho thấy nhu cầu tìm lại giá trị tinh thần chung. Giữa nhịp sống hiện đại, giới trẻ vẫn cần những “điểm hẹn” để cùng nhau hô vang, cùng chung nhịp tim với hàng vạn người khác. Âm nhạc chính luận được làm mới, đã trở thành chiếc cầu nối hoàn hảo để gắn kết các thế hệ.

Hiện tượng concert quốc gia cũng đặt ra tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp giải trí Việt

Hiện tượng concert quốc gia cũng đặt ra tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp giải trí Việt. Nếu show chính luận trước kia thường bị gắn với hình ảnh khuôn mẫu, trang nghiêm, thì những concert quốc gia gần đây đã thay đổi hoàn toàn công thức. Ban tổ chức không chỉ đầu tư dàn dựng sân khấu quy mô, mà còn mời những nghệ sĩ giải trí hot nhất hiện nay để kết nối giới trẻ. Kết hợp với dàn sao, format chương trình khéo léo đặt các ca khúc Cách mạng, nhạc quê hương trong bản phối mới, vừa hào hùng vừa hợp thị hiếu. Nhờ vậy, khán giả không thấy xa cách mà ngược lại, còn háo hức vì được thưởng thức một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới.

Loạt concert quốc gia mời đến những nghệ sĩ giải trí hot nhất hiện nay để kết nối giới trẻ

Chính sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại đã làm nên công thức bùng nổ. Một mặt, nó chạm vào lòng tự hào dân tộc của mọi thế hệ, mặt khác, khiến giới trẻ thấy gần gũi, dễ tiếp nhận và sẵn sàng chia sẻ sự kiện ấy như một trải nghiệm không thể bỏ qua.