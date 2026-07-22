Sau 5 năm vắng bóng vì biến cố, "Anh trai Say Hi" Bùi Duy Ngọc tái xuất với MV kể chuyện chính mình

Trước năm 2020, con đường nghệ thuật của Bùi Duy Ngọc vẫn nhiều chông chênh. Anh gần như dành trọn thời gian cho công việc, đến mức không còn nhiều khoảng trống cho chuyện tình cảm.

Biến cố xảy ra vào năm 2020 khiến nam ca sĩ buộc phải rời xa sân khấu suốt 5 năm. Quãng thời gian ấy càng thôi thúc anh tập trung cho sự nghiệp để khẳng định bản thân, trong khi những mối quan hệ tình cảm cũng không thể đi đến cái kết như mong muốn vì cuộc sống của anh chưa thực sự ổn định. Chính trong những năm tháng đó, âm nhạc trở thành nơi Bùi Duy Ngọc tìm lời giải cho những trăn trở về sự nghiệp, tình yêu và cả chính mình.

“Điều em muốn” ra đời từ những trải nghiệm đó. Câu hát “Anh mong em đạt được điều em muốn” vừa là lời chúc thật lòng dành cho quá khứ, vừa là lời tự nhủ với chính mình trong những năm khó khăn nhất: rằng mình rồi cũng sẽ ổn.

“Điều em muốn” được sáng tác bởi Bùi Duy Ngọc và Nguyễn Trần Trung Nguyên; Bùi Duy Ngọc đảm nhận vai trò Producer, hoà âm phối khí bởi Long Rex, guitarist Khôi Vũ. MV kể câu chuyện một chàng trai (từ chính trải nghiệm bản thân Bùi Duy Ngọc), trong một đêm lang thang giữa thành phố với những tâm sự từ bên trong, như một cách đối diện với chính mình.

Nếu như MV “Cám ơn đã chung đường” (phát hành tháng 5/2026) khán giả đã thấy một Bùi Duy Ngọc tích cực, kết nối thì ở “Điều em muốn”, những người yêu nhạc sẽ thấy một người đàn ông đã trưởng thành trong cuộc sống, chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua về chuyện tình yêu tan vỡ.

MV tập trung kết nối cảm xúc và thể hiện quan điểm của nghệ sĩ hơn là một mạch truyện hoàn chỉnh - như một buổi tối dạo quanh với những suy nghĩ trong đầu. MV “Điều em muốn” do Lislite Production House sản xuất, Creative Director: Chasu.

Bùi Duy Ngọc là ca sĩ, producer và vocal coach. Anh từng lọt vào bán kết cuộc thi Sao Mai 2015. Sau cuộc thi Sao Mai, Bùi Duy Ngọc cùng những người bạn thân của mình tại Hải Phòng thành lập nhóm The Wings. Năm 2016, nhóm tham gia chương trình X-Factor (Nhân tố bí ẩn) và giành giải á quân.

Sau biến cố tai nạn giao thông, Bùi Duy Ngọc ít xuất hiện trên sân khấu với tư cách ca sĩ. Anh lui về làm giáo viên dạy hát, thực hiện sản xuất âm nhạc. Anh đứng sau nhiều sản phẩm của các ca sĩ như Vicky Nhung, Orange, Ngô Lan Hương, Mỹ Mỹ…

Năm 2025, Bùi Duy Ngọc tham gia show “Anh Trai Say Hi” ghi dấu ấn với giọng hát nội lực, khả năng sản xuất nhạc qua một số tiết mục Em đã chờ anh bao lâu, Đã từng. Dừng chân ở livestage 3, anh vẫn đồng hành với các thí sinh trong quá trình làm ca khúc nhóm, cá nhân. Sau cuộc thi, ca sĩ kết hợp Khôi Vũ - thí sinh thân thiết trong chương trình - ra mắt sản phẩm âm nhạc Đi về thôi. Anh từng phát hành các sản phẩm kể từ khi trở lại Showbiz vào thời điểm tham gia Anh trai say hi 2025 như: “Gọi Em” (2025), “Cảm ơn đã chung đường” (2026), “Đi Về Thôi” (2026, ft. Khôi Vũ).