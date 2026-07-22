Chưa tới mùa thu nhưng nhiều chị em đã mê cắm cành hồng quả xanh: Đẹp lạ, bình yên và khiến góc nhà "có gu" hẳn

Nếu để ý vài năm trở lại đây, bạn sẽ thấy xu hướng cắm hoa trong nhà đã có nhiều thay đổi. Trước kia, những bình hồng Ecuador, tulip, mẫu đơn hay cẩm tú cầu gần như luôn là lựa chọn hàng đầu của các chị em. Thế nhưng hiện nay, nhiều người lại thích tìm đến những loại cành mang vẻ đẹp tự nhiên hơn, ít màu sắc hơn và có cảm giác gắn liền với từng mùa trong năm. Đầu xuân là cành mận, cành đào; đầu hè có cành lựu non, cành ô liu; còn khi tháng 7, tháng 8 đến, cành hồng quả xanh lại bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng hoa, các studio trang trí và trên mạng xã hội.

Điều thú vị là thời điểm này trời vẫn còn rất nóng. Ở nhiều nơi, nắng hè vẫn gay gắt, nhiệt độ vẫn trên 35 độ C nhưng chỉ cần nhìn thấy vài quả hồng xanh lủng lẳng trên cành, rất nhiều người đã có cảm giác mùa thu đang đến gần. Có lẽ bởi hình ảnh cây hồng từ lâu đã gắn liền với tiết trời se lạnh, với những khu vườn ngập lá vàng và những quả hồng chín đỏ mỗi độ thu về. Chính vì vậy, ngay cả khi quả vẫn còn xanh, cành hồng vẫn mang trong mình một cảm giác rất "thu", nhẹ nhàng và đầy chất thơ.

Bình hồng xanh rất "thu" giúp căn nhà có "gu" hơn hẳn

Mới đây, một bài chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích chỉ vì... một bó cành hồng. Cô gái trong bài viết cho biết mình bỏ ra 35 tệ (khoảng 136.000 đồng) để mua một bó hồng quả xanh về cắm bình. Và với một bó khoảng 4-5 cành, ở nước mình tại các sạp hoa online đang bán với giá khoảng 180.000 đồng. Điều khiến cư dân mạng bật cười lại là dòng chú thích rất thật: "Nhìn chỉ muốn ăn mà không dám ăn". Quả hồng xanh căng bóng, tròn trịa khiến ai nhìn cũng nghĩ đến vị ngọt của hồng chín, nhưng thực tế, hồng còn xanh chứa rất nhiều tanin nên có vị chát, không thích hợp để ăn trực tiếp. Vì thế, thay vì trở thành trái cây trên bàn ăn, chúng lại được nâng niu như một món đồ trang trí mang tính nghệ thuật.

Không ít người cho rằng cành hồng quả xanh đẹp ở chính sự mộc mạc. Khác với hoa tươi luôn nở rực rỡ và thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên, cành hồng không cố gắng trở thành trung tâm của căn phòng. Nó lặng lẽ đứng trong chiếc bình gốm, mang theo những quả xanh nhỏ xinh xen giữa những chiếc lá còn nguyên vẻ tự nhiên. Chính sự giản dị ấy lại khiến tổng thể không gian trở nên hài hòa hơn. Chỉ cần đặt bình cành hồng trên bàn ăn, kệ sách hay góc cửa sổ, căn phòng lập tức có thêm một điểm nhấn rất tinh tế mà không hề tạo cảm giác cầu kỳ.

Đây cũng là lý do cành hồng quả xanh rất được yêu thích trong những ngôi nhà theo phong cách Japandi, Scandinavian hay Wabi-sabi. Những phong cách nội thất này đều đề cao vẻ đẹp tự nhiên, sự tối giản và những vật liệu gần gũi như gỗ, gốm, mây tre hoặc vải linen. Một chiếc bình gốm màu kem cắm vài cành hồng xanh gần như có thể hòa hợp với mọi kiểu không gian, từ căn hộ chung cư hiện đại đến những ngôi nhà mang hơi hướng vintage.

Nhiều người yêu nhà cửa chia sẻ rằng họ không cắm cành hồng vì chạy theo xu hướng mà đơn giản chỉ muốn mang cảm giác chuyển mùa vào trong không gian sống. Khi cuộc sống ngày càng bận rộn, việc thay đổi một bình hoa theo từng thời điểm trong năm cũng trở thành cách để làm mới cảm xúc. Mùa hè có thể là những cành hướng dương rực rỡ, đầu thu đổi sang cành hồng xanh, giữa thu là bí ngô mini hay cành lá chuyển màu, đông đến lại thay bằng thông hoặc quả đỏ. Chỉ một thay đổi rất nhỏ nhưng đủ khiến cả căn nhà trở nên mới mẻ.

Một điều thú vị mà những người từng cắm cành hồng đều nhận ra là cành hồng xanh của mùa hè lại "khó chiều" hơn hồng vào mùa thu. Nhiều người kể rằng buổi tối trước khi đi ngủ, bình hoa vẫn còn đầy quả, vậy mà sáng hôm sau thức dậy đã nghe tiếng những quả hồng nhỏ rơi lộp bộp dưới đáy bình. Có người còn hài hước nói rằng đêm nằm nghe tiếng quả rơi cứ ngỡ có ai gõ cửa. Nguyên nhân là bởi thời điểm này quả vẫn còn non, cuống chưa đủ cứng nên sau khi cắt khỏi cây rất dễ rụng. Trong khi đó, những cành hồng được thu hoạch vào mùa thu, khi quả đã già hơn, lại có thể giữ rất lâu trong bình mà ít bị rụng.

Dù vậy, điều này dường như không làm giảm sức hút của cành hồng quả xanh. Với nhiều người, vẻ đẹp của nó nằm ở khoảnh khắc. Có thể chỉ chơi được vài ngày, nhưng đó là vài ngày khiến góc nhà trở nên đặc biệt hơn. Còn đối với những cành hồng xanh quả già chắc thì chị em có thể chơi đến cả mấy tuần. Mỗi sáng pha cà phê, nhìn ánh nắng chiếu qua những quả hồng xanh căng, hay buổi tối bật chiếc đèn vàng, bóng cành cây in lên bức tường, tất cả đều mang đến cảm giác thư thái rất khó diễn tả.

Cắm cành hồng xanh chọn bình thế nào?

Để cắm đẹp, bạn không cần quá nhiều kỹ thuật. Chỉ cần chọn một chiếc bình cao vừa phải, miệng không quá rộng để cành có thể tựa vào nhau. Không nên cắm quá nhiều vì vẻ đẹp của hồng quả xanh nằm ở khoảng trống giữa các cành. Khoảng ba đến năm cành là đủ để tạo nên một bố cục tự nhiên. Nếu thích phong cách tối giản, chỉ cần cắm riêng cành hồng. Còn nếu muốn bình hoa có thêm độ mềm mại, bạn có thể kết hợp cùng lá bạch đàn, cành ô liu hoặc một vài nhánh cỏ lau mảnh.

Có lẽ điều khiến cành hồng quả xanh được yêu thích không nằm ở giá trị của nó mà ở cảm xúc nó mang lại. Trong nhịp sống hiện đại, khi mọi người ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc tổ ấm và nuôi dưỡng đời sống tinh thần, những món đồ trang trí theo mùa cũng trở thành một phần của lối sống. Chúng không quá đắt đỏ nhưng đủ để nhắc chúng ta chậm lại, quan sát thiên nhiên nhiều hơn và cảm nhận sự thay đổi của thời gian. Một bó cành hồng xanh có thể chỉ tồn tại trong độ 1 tuần, nhưng cảm giác bình yên mà nó mang đến cho căn nhà đôi khi còn ở lại lâu hơn thế. Có lẽ vì vậy, dù mùa thu vẫn chưa chính thức gõ cửa, nhiều chị em đã háo hức mang những cành hồng quả xanh về nhà như một cách nhẹ nhàng chào đón mùa đẹp nhất trong năm.