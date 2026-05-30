Mê mẩn "kẹo mút tím khổng lồ" có mùi hành: Loài hoa khiến giới phú bà coi như báu vật, ở Việt Nam vẫn còn ít người biết tên

Trên MXH những ngày này, một tài khoản chuyên về hoa nghệ thuật vừa đăng tải bài viết với tiêu đề "Bị màu tím này trị cho khốn đốn" và lập tức nhận về hàng nghìn lượt lưu. Hình ảnh trong bài rất đơn giản, vài chiếc bình đen xếp lệch trong sảnh khách sạn, cắm những bông hoa hình cầu tím lavender khổng lồ đường kính trên 30cm, điểm xuyết thêm vài cành lan hồ điệp trắng. Chỉ vậy thôi. Mà cả một không gian sảnh khách sạn lập tức được nâng tầm, có cảm giác như bước vào sảnh chờ của một khách sạn cổ ở Paris hay Provence.

Loài hoa được đăng tải có tên khoa học là Allium giganteum, người Trung gọi là Đại Hoa Thông, nghĩa đen là "hành lớn nở hoa". Tại Việt Nam, các shop hoa nhập khẩu thường gọi đơn giản là hoa Allium, hoặc tên dân dã hơn là hoa Trống cơm, hoa Tỏi cảnh. Đây thực sự là một thành viên của họ hành tỏi, có thân củ giống như củ hành tây, khi cắt cành tươi sẽ thoảng mùi hành nhẹ, một chi tiết khiến nhiều người yêu hoa lần đầu chạm vào đều ngỡ ngàng. Nhưng cũng chính loài hoa "có mùi hành" ấy đang trở thành ngôi sao trong các thiết kế hoa nghệ thuật cao cấp trên toàn thế giới.

Theo các tài liệu thực vật học, Đại Hoa Thông có nguồn gốc từ vùng Trung Á, trải dài từ Iran, Afghanistan cho đến dãy Himalaya. Vào thế kỷ 18, loài hoa này được du nhập vào châu Âu và nhanh chóng chinh phục giới yêu làm vườn. Với thân thẳng đứng cao từ 1 đến 2 mét, đỉnh là cụm hoa hình tán đường kính có thể vượt 30cm gồm hàng trăm bông hoa nhỏ li ti bung ra như pháo hoa, Đại Hoa Thông trở thành nhân vật chính trong các khu vườn cảnh hoàng gia châu Âu. Hà Lan trở thành quốc gia xuất khẩu củ giống chính của loài hoa này.

Năm 1979, Vườn thực vật Bắc Kinh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã đưa giống từ Hà Lan về trồng, mở đầu cho hành trình của Allium tại châu Á. Tại Việt Nam, đến tận những năm gần đây, khi xu hướng cắm hoa nghệ thuật bùng nổ trên mạng xã hội, hoa Allium mới thực sự được nhiều người biết đến, dù phần lớn vẫn phải nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan.

Vì sao loài hoa "có mùi hành" này lại được ví như "kẹo mút khổng lồ" của giới cắm hoa cao cấp?

Câu trả lời nằm ở chính hình dáng đặc biệt của nó. Khác với hoa hồng, hoa ly, hoa tulip vốn có hình dáng quen thuộc, hoa tỏi cảnh sở hữu một cấu trúc gần như độc nhất trong thế giới hoa cắt cành, một quả cầu tím lavender đầy đặn nằm trên một thân cây thẳng tắp như cây gậy. Người chia sẻ trên Xiaohongshu đã đặt cho nó một cái tên cực kỳ đáng yêu: "Kẹo mút tím khổng lồ" hoặc "quả bóng bay tím", và thực sự nhìn vào một cành Allium đẹp, người ta khó mà gọi nó bằng cái gì khác.

Trong ngôn ngữ của floral design quốc tế, đây được gọi là "architectural flower", hoa kiến trúc. Theo Casalana, một nhà cung cấp hoa nhập khẩu uy tín, với hình khối rõ ràng và thân vươn cao, Allium mang đến đường nét mạnh mẽ, hiện đại cho thiết kế hoa. Thân cao, chắc khỏe và cụm hoa hình cầu giúp Allium trở thành điểm nhấn kiến trúc trong các thiết kế hiện đại, tối giản hoặc hoa sự kiện quy mô lớn. Tức là khác với hoa hồng cần được cắm thành chùm để đẹp, hoa Allium đẹp nhất khi đứng một mình. Mỗi cành là một tác phẩm. Hai ba cành xếp cạnh nhau trong một chiếc bình tối màu là đủ để thay đổi diện mạo cả một góc phòng.

Về mặt biểu tượng, hoa Allium mang ý nghĩa rất đẹp trong văn hóa tặng hoa hiện đại. Hoa Allium là biểu tượng của sự gắn bó mật thiết giữa các cá thể nhỏ để tạo thành một khối trọn vẹn. Vì thế, trong các dịp kỷ niệm như ngày cưới, ngày kỷ niệm quen nhau, ngày gia đình Việt Nam, hoa Allium mang ý nghĩa tình cảm giữa hai người hay cả một tập thể luôn gắn bó, vững vàng dù thời gian có trôi qua. Không giống như những loài hoa mang đậm chất lãng mạn hay nồng nàn, Allium đem lại cảm giác ấm áp, trầm lắng và bền bỉ, rất phù hợp để làm quà sinh nhật dành tặng cho người bạn thân thiết đã gắn bó lâu năm, những người sống nội tâm điềm tĩnh, người lớn tuổi như cha mẹ, ông bà. Trong tiếng Trung, hoa ngữ của Đại Hoa Thông cũng rất đáng yêu, "thông minh đáng yêu", một sự gán ghép có lẽ đến từ chính hình dáng tròn trịa hồn nhiên của bông hoa.

Một điểm thú vị mà ít ai biết, Allium còn có một "phiên bản" khô rất được ưa chuộng trong thiết kế nội thất hiện đại, gọi là Allium cành xoăn. Cành hoa Allium xoăn với những đường cong bất quy tắc đại diện cho tinh thần tự do, sáng tạo và sự phá cách. Allium cành xoăn thường là hoa sấy hoặc hoa khô, bền màu và giữ dáng rất lâu theo thời gian. Trong thiết kế nội thất hay cắm hoa hiện đại, Allium cành xoăn mang tính decor cao, chỉ cần vài cành cũng có thể tạo nên một điểm nhấn sang trọng, thanh lịch. Nếu bạn từng vào những quán cà phê concept Bắc Âu hay những showroom nội thất tinh tế ở Hà Nội, Sài Gòn và thấy vài cành xoăn tím nằm trong chiếc bình gốm góc phòng, rất có thể đó chính là Allium ở dạng sấy khô.

Cắm Allium thế nào để vừa "có gu" vừa không lãng phí, vài bí quyết từ người trong nghề

Một sự thật thẳng thắn là hoa Allium không rẻ. Tại các shop hoa nhập khẩu Việt Nam, mỗi cành Allium giganteum Hà Lan dao động từ 200 đến 500 nghìn đồng tùy mùa và độ lớn của đầu hoa, tức là một bình hoa Allium đẹp đúng nghĩa thường tốn vài triệu đồng. Vì vậy biết cách cắm để tối ưu vẻ đẹp và tuổi thọ bình hoa là kỹ năng rất đáng học.

Nguyên tắc đầu tiên cần ghi nhớ, ít mà chất. Người mới chơi hoa thường có xu hướng mua thật nhiều cành cho "đầy bình", nhưng với Allium thì ngược lại. Hầu hết các giống Allium khi cắt sẽ phát ra mùi hành hoặc tỏi khá mạnh, nhưng mùi sẽ giảm dần và biến mất, nên chọn cành có cụm hoa đều, chắc, với 1/3 đến 1/2 số hoa nhỏ đã nở. Hai đến ba cành Allium cắm trong một chiếc bình thủy tinh trong hoặc bình gốm tối màu, không cần thêm bất cứ thứ gì khác, đã là một bình hoa "có gu" rồi. Càng phối nhiều, bình hoa càng dễ trở nên rối và Allium bị lấn át hình khối kiến trúc đặc trưng.

Nguyên tắc thứ hai, chọn bình tối màu, miệng hẹp. Bông Allium tròn trịa và đầu hoa to nên cần một chiếc bình có "trọng lượng thị giác" tương ứng. Bình thủy tinh trong cao cổ, bình gốm matte đen, bình sứ trắng tinh khôi hoặc bình kim loại đồng đều là những lựa chọn rất hợp. Miệng bình hẹp giúp giữ cành thẳng, không bị xòe ra mất dáng. Đây cũng chính là kiểu bình mà các stylist trong bài đăng Tiểu Hồng Thư đã chọn cho khách sạn, dáng dài, miệng nhỏ, tone tối, để bông Allium tím lavender bật lên như một dấu chấm nghệ thuật.

Nguyên tắc thứ ba, phối màu xanh tím là cặp đôi vàng. Nhiều người chia sẻ trên MXH cũng nhắc đến điều này: "Xanh tím cũng là một cặp tuyệt phối". Nếu muốn phối thêm, hãy chọn các loại lá xanh có texture mảnh như lá tuyết liễu, lá xương bồ, lá olive, lá bạch đàn để làm nền cho khối cầu tím. Tránh phối với hoa to khác như mẫu đơn, cẩm tú cầu vì sẽ tranh chấp với Allium. Nếu muốn thêm hoa, hãy chọn những bông nhỏ và mảnh như hoa lam bồn (Scabiosa), cẩm chướng xanh, đại phi yến (delphinium) hoặc thủy tiên bách hợp tím đậm.

Nguyên tắc thứ tư, cắt cành chéo và thay nước thường xuyên để giữ độ bền. Allium có tuổi thọ trong bình từ 5 đến 7 ngày, nhạy cảm với ethylene. Tức là không nên đặt bình Allium gần trái cây chín, đặc biệt là chuối, vì khí ethylene từ trái cây sẽ làm hoa nhanh úa. Cắt chéo gốc cành mỗi 2 ngày một lần, thay nước sạch, và tránh đặt nơi có ánh nắng trực tiếp, bình hoa của bạn có thể tươi đến gần một tuần.

Cuối cùng, đừng vứt bỏ khi cành Allium đã "úa". Đây là điều rất ít người biết, bông Allium sau khi bắt đầu khô đi vẫn giữ được hình dáng cầu và màu tím nhạt rất lâu. Chỉ cần dốc ngược cành xuống, treo ở nơi khô thoáng vài tuần, bạn sẽ có một cành Allium khô có thể đặt trong bình gốm góc phòng đến cả năm. Đây cũng là lý do vì sao hoa Allium được giới yêu nội thất gọi là "đầu tư xứng đáng", một cành tươi tốt vài trăm nghìn, nhưng có thể "sống" ở dạng khô trong nhà bạn cả năm trời như một tác phẩm decor.

Nhìn lại mẹo chia sẻ của những người cắm hoa này, có một câu rất đáng để suy nghĩ: "Đôi khi đầu hoa quá lớn cũng là một gánh nặng. Khi nhận được thấy thật đẹp, nhưng cắm vào bình lại thấy nó chiếm chỗ, có vẻ rất khó hòa nhập". Đây cũng là cảm giác chung của nhiều người mới chơi Allium. Một bông hoa quá nổi bật đôi khi khiến cả bình hoa trở nên khó "trị". Nhưng đó cũng chính là cái thú của hoa Allium, nó không phải loài hoa cho người mới chơi đại trà, nó là loài hoa cho người chơi đã đủ tự tin để dám đặt một thứ quá đẹp vào trung tâm không gian sống của mình, và để nó tự kể câu chuyện riêng. Trong thế giới cắm hoa hiện đại, đó được gọi là "statement flower", loài hoa tuyên ngôn. Và phụ nữ Á Đông yêu hoa, đến một ngày nào đó cũng sẽ muốn có một "tuyên ngôn" riêng của mình, dù chỉ là trên bàn ăn cuối tuần.

Một cành kẹo mút tím khổng lồ trong chiếc bình gốm đen ở góc phòng, vài cọng lá xanh mảnh đệm chân, ánh nắng chiều đổ ngang qua. Đó là khoảnh khắc mà một người phụ nữ tự nói với mình rằng, "không gian sống của tôi xứng đáng được đẹp như vậy". Và có lẽ đó cũng là tất cả những gì cần nói về vì sao một loài hoa "có mùi hành" lại trở thành báu vật trong giới cắm hoa cao cấp toàn cầu.