Đàm Vĩnh Hưng thông báo tin vui, tiết lộ nơi ở của mẹ con trai

"Chụp từ trên cao nơi nhà mẹ của Polo…", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Chiều 29/6, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ một thông tin tích cực liên quan đến quỹ thiện nguyện “Mạch sống”.

Nam ca sĩ viết: “Sáng nay đưa Polo đi học xong thì nhận được tin có phụ huynh của bạn học cũ của Polo ghé thăm và có ý định đóng góp 100 triệu cho quỹ để giúp đỡ các bé bệnh hiểm nghèo nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn”.

Đàm Vĩnh Hưng thay mặt các bệnh nhi gửi lời cảm ơn đến gia đình phụ huynh giấu tên vì tấm lòng thiện nguyện. Đồng thời, anh tiết lộ vào trưa 1/6 sẽ trực tiếp vào bệnh viện thăm các em nhỏ vừa trải qua ca mổ tim và trao khoản hỗ trợ mới nhận được, cộng với 150 triệu đồng từ một mạnh thường quân trước đó.

“Trưa ngày 1/6 Hưng sẽ vào bệnh viện thăm các bé vừa được mổ tim đồng thời trao luôn số tiền này cộng với 150 triệu của vị mạnh thường quân hôm trước luôn nhé!”, anh chia sẻ.

Đáng chú ý, ở phần cuối bài đăng, Đàm Vĩnh Hưng còn hé lộ khung cảnh nơi anh chụp loạt ảnh cùng con trai tại Đà Lạt. Nam ca sĩ viết ngắn gọn: “Đà Lạt hoàng hôn! Chụp từ trên cao nơi nhà mẹ của Polo…”.

Chi tiết này khiến nhiều người chú ý bởi đây là lần hiếm hoi giọng ca Xin lỗi tình yêu nhắc đến nơi ở của mẹ ruột bé Polo. Qua chia sẻ của nam ca sĩ, có thể thấy mẹ của con trai anh hiện đang sống tại Đà Lạt hoặc có nhà rất hoành tráng ở đây. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm cùng nhiều lời khen ngợi dành cho hoạt động thiện nguyện của Đàm Vĩnh Hưng.

Việt Nam có 1 nơi vừa được tạp chí Mỹ vinh danh trong top điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới: Không phải Hà Nội hay TP.HCM

Á hậu gen Z xác nhận mang thai lần 2 với chồng doanh nhân bí ẩn

Phút 1:41 trong MV Sơn Tùng khiến người người ồ ạt điểm danh, tự hào khoe đã từng đến đây mòn cả dép

Người nổi tiếng có thu nhập cao nhất Hàn Quốc

4 công thức diện ngọc trai của mỹ nhân từng yêu tỷ phú Trung Quốc Dương Thái Ngọc: Mỗi set đều "ăn đứt" cả gia tài đồ hiệu

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

