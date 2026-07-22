Nam ca sĩ Việt 22 tuổi là "tổng tài" mở công ty riêng, chưa nổi tiếng đã có hit 100 triệu view cả nước thuộc lòng

14 Casper - 22 tuổi làm chủ tự mở hãng thu âm

Thời gian gần đây, 14 Casper được nhắc đến nhiều hơn khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Tài năng âm nhạc cùng tính cách hài hước, cách nói chuyện liên tục “bẻ lái” giúp nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút thêm khán giả. Tuy nhiên, trước khi trở thành cái tên được chú ý như hiện tại, anh đã có gần một thập kỷ hoạt động trong phòng thu, là tác giả và nhà sản xuất đứng sau nhiều sản phẩm nổi bật của nhạc Việt.

14 Casper đang trở thành cái tên được quan tâm trên mạng xã hội

14 Casper tên thật Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Anh theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 2018, hoạt động đồng thời với nhiều vai trò gồm nhạc sĩ, nhà sản xuất, ca sĩ và rapper. Mong muốn phát triển một đơn vị âm nhạc riêng đã xuất hiện từ khi anh mới 13 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, 14 Casper không lựa chọn công việc đúng chuyên ngành mà tập trung toàn bộ thời gian cho phòng thu. Đến năm 22 tuổi, anh xây dựng Danderléon Entertainment, hiện thực hóa kế hoạch từng được xem là xa vời từ thời niên thiếu.

Vào năm 22 tuổi, 14 Casper đã làm chủ hãng thu âm riêng của mình

Việc có hãng thu âm riêng giúp 14 Casper chủ động trong toàn bộ quá trình làm nhạc. Anh có thể trực tiếp sáng tác, lựa chọn giọng hát phù hợp rồi tham gia sản xuất và phát hành. có ai ở đây không? là một trong những sản phẩm đầu tiên thể hiện rõ cách làm này, khi nam nghệ sĩ đứng sau nhiều công đoạn và đưa cảm giác cô đơn của người trẻ vào những câu chữ ngắn, gần với đời sống.

Sau đó, anh tiếp tục tạo dấu ấn qua nửa đêm về nhà, lò vi sóng và Về Nghe Mẹ Ru. Trong đó, màn kết hợp cùng NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng và Hứa Kim Tuyền đưa cải lương hòa cùng R&B, rap. Ca khúc sau đó nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của nhiều khán giả và gặt hái được nhiều giải thưởng âm nhạc cuối năm.

14 Casper là một trong những nghệ sĩ có khả năng tự sản xuất âm nhạc nổi bật của Vpop

Tháng 3/2023, 14 Casper và Bon Nghiêm phát hành album SỐ KHÔNG gồm 9 ca khúc. Dự án tập hợp những câu chuyện về cô đơn, tình yêu, áp lực trưởng thành và hành trình đi tìm sự bình yên. Một năm sau, anh tiếp tục thử nghiệm Alternative Rock, Hip-hop và Lyrical Rap trong album solo Tại Sao 0?, mở rộng màu sắc sau nhiều năm gắn với những bản indie pop nhẹ nhàng.

Chủ nhân hai bản hit trăm triệu view

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của 14 Casper đến với bao tiền một mớ bình yên?. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã chạm vào tâm trạng của nhiều người trẻ mắc kẹt giữa công việc, tiền bạc và mong muốn tìm lại sự bình yên. Sản phẩm không bùng nổ trong vài ngày đầu mà tăng lượt nghe trong thời gian dài. Ca khúc từng dẫn đầu Spotify Viral 50 Việt Nam, xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và đã đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube.

bao tiền một mớ bình yên - ca khúc là bước ngoặc lớn trong sự nghiệp 14 casper

Thành công của bài hát cho thấy lợi thế rõ nhất trong cách viết của 14 Casper. Anh không cố tạo ra những câu chữ quá lớn, mà lấy chính áp lực quen thuộc trong đời sống để xây dựng ca khúc. Câu hỏi “bao tiền một mớ bình yên?” vì thế nhanh chóng được chia sẻ như một dòng trạng thái, trước khi trở thành sản phẩm gắn liền với tên tuổi nam nghệ sĩ.

Sau bước ngoặt này, anh tiếp tục có thêm một bản hit lớn với một đời, kết hợp cùng Bon Nghiêm và buitruonglinh. Ca khúc giữ giai điệu nhẹ, phần lời xoay quanh mong muốn được đồng hành cùng một người qua nhiều năm tháng. Sự gần gũi giúp bài hát được sử dụng rộng rãi trong các video về tình yêu, gia đình và lễ cưới. một đời dần trở thành một trong những “thánh ca đám cưới” quen thuộc với khán giả trẻ, đồng thời vượt 70 triệu lượt xem trên YouTube.

một đời - 14 Casper & Bon Nghiêm (feat. buitruonglinh)

Sức sống của hai ca khúc còn thể hiện qua những câu hát đã bước ra khỏi bài nhạc để trở thành lời “cửa miệng” của khán giả. “Bao tiền một mớ bình yên?” thường được dùng khi nhắc đến áp lực công việc và tiền bạc, còn “một đời thương em” xuất hiện dày đặc trong các video tình yêu, lễ cưới và lời nhắn dành cho người thương. Tính riêng một đời và bao tiền một mớ bình yên?, hai ca khúc đã mang về gần 170 triệu lượt xem. Đây cũng là hai sản phẩm lớn nhất sự nghiệp của 14 Casper, có sức nghe kéo dài nhiều năm.

Thời gian gần đây, tên tuổi nam nghệ sĩ được nhắc đến nhiều hơn khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Khả năng hát, rap, sáng tác và xử lý âm nhạc giúp anh gây chú ý trên sân khấu, trong khi tính cách hài hước cùng cách nói chuyện thường xuyên “bẻ lái” lại tạo thêm sức hút ở hậu trường.

Khán giả đang chờ đợi những sự bức phá mới hơn từ 14 Casper

Hình ảnh này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó, 14 Casper chủ yếu được biết đến như một người làm nhạc trầm lặng. Việc xuất hiện trước công chúng thường xuyên hơn giúp anh bước ra khỏi phạm vi phòng thu và được nhận diện bằng cả tài năng lẫn tính cách.

Với nền tảng sáng tác, sản xuất và loạt ca khúc đã được khán giả ghi nhớ, 14 Casper hiện được kỳ vọng sẽ mang nhiều hơn những mảng màu quen thuộc trước đây. Đồng thời, khán giả cũng chờ đợi nam nghệ sĩ thể hiện rõ hơn khả năng mới trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV