Bé Moon - con gái Võ Hạ Trâm càng lớn càng xinh yêu, thần thái trước ống kính khiến dân mạng xuýt xoa

Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm chia sẻ loạt hình mới của con gái Moon và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong bộ ảnh, cô bé diện chiếc váy xanh dương lấp lánh kim sa, kết hợp cùng chiếc nơ tai chuột Mickey xinh xắn trên đầu. Từ biểu cảm đến cách tạo dáng đều vô cùng tự nhiên, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì càng lớn Moon càng đáng yêu và có thần thái. Sự dạn dĩ trước máy ảnh khiến không ít người nhận xét Moon càng lớn càng xinh.

Nguồn: Võ Hạ Trâm





Điều khiến cư dân mạng thích thú là cô bé không hề tỏ ra ngại ngùng khi được chụp hình. Moon thoải mái tạo nhiều dáng khác nhau, lúc thì nở nụ cười nhẹ, lúc lại tinh nghịch làm những biểu cảm đáng yêu. Dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời khen như: "Đúng chuẩn công chúa nhỏ", "Càng lớn càng xinh", "Thần thái quá tự tin", hay "Nhìn là thấy một em bé lớn lên trong tình yêu thương".

Theo dõi hành trình trưởng thành của Moon, nhiều người dễ dàng nhận ra cô bé ngày càng hoạt bát và tự tin hơn. Võ Hạ Trâm cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc con gái ca hát, nhảy múa, trò chuyện hay tham gia các hoạt động cùng bố mẹ. Mỗi lần xuất hiện, Moon đều mang đến nguồn năng lượng tích cực với nụ cười tươi và sự hồn nhiên đúng lứa tuổi.

Nguồn: Võ Hạ Trâm





Không chỉ được khen về ngoại hình, Moon còn khiến nhiều người yêu mến bởi tính cách lễ phép, tình cảm. Võ Hạ Trâm từng nhiều lần chia sẻ vợ chồng cô luôn mong con được lớn lên trong môi trường gần gũi với thiên nhiên, biết yêu thương mọi người và phát triển theo đúng nhịp độ của mình thay vì chịu áp lực phải nổi bật.

Sau khi em trai Milo chào đời, Moon cũng được nhiều khán giả nhận xét ra dáng chị cả. Cô bé thường xuyên xuất hiện bên em với những cử chỉ quan tâm, chăm sóc đầy tình cảm. Những khoảnh khắc hai chị em quấn quýt bên nhau được Võ Hạ Trâm chia sẻ luôn nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Nguồn: Võ Hạ Trâm





Dù là con của một nghệ sĩ nổi tiếng, Moon không được xây dựng hình ảnh như một "ngôi sao nhí" mà vẫn có tuổi thơ đúng nghĩa với những buổi đi chơi, học tập, khám phá và vui đùa cùng gia đình. Có lẽ chính sự thoải mái ấy giúp cô bé luôn giữ được nét hồn nhiên, trong trẻo mỗi khi xuất hiện.

Loạt ảnh mới một lần nữa cho thấy Moon đang lớn lên từng ngày. Từ cô bé nhỏ xíu từng được khán giả dõi theo từ khi mới chào đời, giờ đây con gái Võ Hạ Trâm đã trở thành một cô bé lanh lợi, tự tin và ngày càng xinh xắn. Với nhiều người hâm mộ, điều đáng quý nhất không chỉ là ngoại hình đáng yêu của Moon mà còn là nguồn năng lượng tích cực và sự hồn nhiên mà cô bé luôn mang đến trong mỗi lần xuất hiện.